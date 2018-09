NY HELT: Anne Holt er klar med ny krim, ny helt - på nytt forlag. «En grav for to» er hennes 23. bok og den første i en serie om Selma Falck - en krimhelt man ikke glemmer så lett. Foto: Hanna Kristin Hjardar

En vitaminpille av en krim. Bokanmeldelse: Anne Holt: «En grav for to»

5

BOK 2018-09-07T06:52:26Z

Anne Holts nye krimhelt er et bekjentskap man ikke glemmer så lett.

Selma Falck har ikke grått på 31 år. Hun er hard i kantene, skarp i kjeften og slipper ikke folk lett innpå seg, et karaktertrekk hun deler med Holts Hanne Wilhelmsen. Etter suksess både som håndballspiller og advokat befinner Selma seg på et sted lyset ikke skinner, slik det beskrives i en av norsk krims mer minneverdige åpningssetninger:

«Dersom Oslo var en kropp, var dette byens anus. Akkurat denne leiligheten. Dette rasshølet av en stue.»

Selma Falck har forlatt mann og barn og skylder millioner av kroner til den tidligere klienten Jan Morell.

Krim Forfatter: Anne Holt

Tittel: «En grav for to»

Forlag: Gyldendal

Sider: 336 Pris: 399,-

Da Jans datter, Norges beste kvinnelige skiløper, Hege Chin Morell, blir tatt i doping to måneder før vinter-OL, får Selma et tilbud det er umulig å si nei til. Jan vil at Selma skal finne bevis for at Hege er uskyldig. Til gjengjeld vil hun få utbetalt en stor sum penger slik at hun kan begynne livet på nytt. Selma er god på å plukke fra hverandre bevis og gir seg aldri, men jakten på sannheten blir også en kamp mot egne svakheter.

Holt har også denne gangen latt seg inspirere av faktiske hendelser, nemlig dopingsaken mot Therese Johaug. «En grav for to» inneholder dessuten flere andre gjenkjennelige personer og saker, som forfatteren som får millioner av kroner fra et konsern for å skrive bok om norsk langrenns historie. Holt sparker både hit og dit, her er mye treffende satire.

«En grav for to» viser en forfatter med stålkontroll på hvordan man staker opp en vellykket kriminalroman. Teksten er stramt komponert med presise, fine detaljer og gode litterære skildringer som skaper realisme og stemning til de ulike scenene. En liten detalj som gjør inntrykk, er skildringen av et lite neglakk-hjerte malt på en flis.

Om forfatteren: Norsk forfatter, advokat og tidligere politiker for Arbeiderpartiet. Justisminister i Thorbjørn Jaglands regjering en kort periode fra 1996–1997. Hun har også jobbet som politifullmektig ved Oslo politikammer, samt vært programleder i Dagsrevyen. Debuterte som forfatter i 1993 med «Blind Gudinne» - og har vunnet både Bokhandlerprisen og Rivertonprisen, samt vært nominert til den prestisjetunge amerikanske krimprisen Edgar Award - som én av tre skandinaver gjennom tidene. Flere av bøkene er filmatisert både for kino og TV. «En grav for to» er hennes 23. bok.

Holt vet hvordan hun skal porsjonere ut hint om både karakterer og mysterier slik at leserens nysgjerrighet opprettholdes. Hun er spesielt god på å bygge opp karakterene.

Selma Falck, en krysning mellom Michonne fra «the Walking Dead» og Olivia Benson fra «Law & Order Special Victims Unit» er bokens viktigste styrke og gir fortellingen det lille ekstra utover et temmelig ordinært og klassisk krimmotiv.

Selmas «anker», Einar Falsen, gjør også inntrykk. Han minner om Tom Stilton fra Cilla & Rolf Börjlinds krimbokserie, men har også trekk fra Olivia Bensons makker Elliot Stabler. Scenene mellom Selma og Einar er blant bokens høydepunkter.

I «En grav for to» står litt av den norske folkesjela på spill, og det er et godt grep at Holt skriver inn erkenorske dyr i scener med viktige vendepunkt. Bokens tittel er hentet fra et James Bond-sitat, og Selmas katt har samme navn som en karakter i en James Bond-roman.

På slutten av boken er det et kort, nærmest oppsummerende kapittel fra februar 2018 som kunne vært strøket. Det trekker ned slagkraften fra Selmas siste scene og den gode epilogen.

«En grav for to» er skrevet med kunnskap og tydelig overskudd, og boken er en vitaminpille inn i et forfatterskap som stadig evner å fornye seg.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei