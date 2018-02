PRISVINNER: Yaa Gyasi mottok flere litterære priser for «Komme hjem» da den kom ut i USA i 2016. Gyasi ble født i 1989 i Ghana og vokste opp i delstaten Alabama i USA.

Episk frihetskamp: Bokanmeldelse: Yaa Gyasi: «Komme hjem»

Publisert: 11.02.18 11:56

Yaa Gyasi har skrevet en frodig generasjonsroman om viktigheten av familie og kultur og hvordan ethvert menneske kan være en forandring i verden.

Fakta Historisk roman Tittel: «Komme hjem»

Forfatter: Yaa Gyasi Forlag: Vigmostad & Bjørke Sider: 452 Pris: 379 kr.

Handlingen i boken spenner over 300 å. Effia Otcher blir født samme natt som en brann ødelegger skog og avlinger. Noen mener dette er årsaken til at kvinnen som Effia kaller mor ikke har noen kjærlighet å gi henne.

Effia drømmer om å gifte seg med landsbyens neste høvding, men et svik sørger for at slektslinjen får et annet utgangspunkt. Effia kommer ansikt til ansikt med slavehandelen som river familier fra hverandre og skaper dype arr. Effias halvsøster Esi er en av dem som får merke slaveriet på kroppen. Boken følger disse kvinnenes etterkommere, og de fordommene og utfordringen de møter i sin kamp for friheten og for seg selv.

Gyasi har et vakkert språk som står i kontrast til de mange brutale hendelsene i boken. Metaforene er frodige, ofte inspirert av naturen. Fortellingene i boken er del av det samme kretsløpet, alt henger sammen og på slutten er sirkelen fullendt. Ild og vann er viktige symboler. Ilden synes å representere slaveriets ødeleggende kraft, og slutten antyder at vannet er renselsen som alt nytt fødes ut av.

Boken er delt inn i kapitler hvor hvert slektsledd har fått sin stemme. Denne oppbyggingen gir boken et slags novellepreg. Det fungerer godt når vi introduseres for Effia og Esi, men den siste halvdelen er mindre engasjerende. Selv om de fleste trådene knyttes sammen savner jeg mer stoff om enkeltkarakterer og sitter noe utilfredsstilt igjen. Dette gjelder særlig for slutten, som også er noe av en klisjé.

Gyasi fokuserer på hvordan familie og kultur danner grunnlaget for våre liv, sentralt står også kampen for frihet. «Komme hjem» er dessuten en feministisk roman. De kvinnelige karakterene får kjenne fordommer og utnyttelse på kroppen, men skinner fortsatt sterkere enn bokens mannlige personer.

Det har vært skrevet mange romaner om slavetiden siden «Røtter» utkom i 1976. Politiske strømninger i vår tid gir et stadig behov for flere.

Bøkene minner om fortidens sår og understreker at vi ikke bør gjenta tidligere generasjoners feil.

«Komme hjem» er for øvrig fint oversatt av Hilde Stubhaug, og skiller seg ut med et vakkert og slående omslag.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei