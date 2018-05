BOK-DEBUTERER: Iman Meskini bruker fritiden i militæret på å jobbe med en bok om hijab som kommer til høsten. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Iman fra «Skam» skriver bok om hijab

Publisert: 15.05.18 21:37

Iman Meskini (21) – også kjent som Sana fra TV-serien «Skam» – spurte Instragram-følgerne om hijab og fikk et ras av svar. Nå blir det bok.

Boken får tittelen «#minhistorieminmening. 350 stemmer om hijab» og kommer på Cappelen Damm til høsten. Iman Meskini er for tiden i militæret , men bekrefter overfor VG at hun jobber med bok.

– Det stemmer at jeg arbeider med en bok som lanseres i løpet av høsten, skriver hun på e-post.

Det hele startet med at hun spurte følgerne sine på Instagram om hijab i en post om NRK-programlederen Faten Mahdi Al-Hussaini.

– Jeg spurte: «Dere som bruker hijab: hvorfor gjør dere det? Hva betyr den for dere? Dere som ikke bruker den, men som er muslimer – hva synes dere om hijab og kvinner som bruker den? Og dere som hverken bærer hijab, eller er muslimer, hva slags oppfatninger og spørsmål har dere om plagget?»

Disse spørsmålene utløste et ras av svar.

Muslimers syn på seg selv

– Spørsmålene fikk mange hundre svar. Boken er et redigert utvalg av disse svarene, og den sier mye om unge muslimers syn på seg selv og sin plass i det moderne samfunnet, sier Meskini til VG.

Iman Meskini ble kjent for sin rolle som Sana Bakkoush i serien «Skam» som gikk sin seiersgang både i Norge og flere andre land. Hun er ferdig med førstegangstjenesten i militæret i juli og skal etter planen fortsette sine studier i Midtøsten og arabisk ved Universitetet i Oslo.

Iman har over 690.000 følgere på Instagram – og hun fikk svar fra følgere verden over da hun spurte dem om hodeplagget – under emneknaggen «minhistorieminmening». Ifølge forlaget dekker svarene hele spekteret av følelser og holdninger hijaben vekker.

Ber jevnlig

Selv er Iman praktiserende muslim, bærer hijab, og nylig sa hun til side2.no at hun ber jevnlig.

– Målet er å be fem ganger om dagen. Men dette med bønn er veldig individuelt og personlig. Noen tar knapt med tid, kanskje fem minutter. Noen ber sammen. Noen bruker tiden på å tenke. Andre hører på Koranen, eller leser i Koranen. Bønn er egentlig tid man har for seg selv.

