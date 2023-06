SUKSESS: Shelley Read vakte oppsikt med sin debutroman «Dit elven fører deg» da den ble solgt til 28 land før utgivelse. Nå er den ute på norsk.

Lettlest og veldreid sommerbok: Bokanmeldelse: Shelley Read: «Dit elven fører deg»

Shelley Reads «Dit elven fører deg» er skreddersydd for sommerlesning: Veldreid, lettlest og passe komplisert – og fra et miljø og landskap som er litt utenom det vanlige i underholdningssjangeren.

«Dit elven fører deg» er amerikanske Shelley Reads debutroman, og den ble et lite fenomen da den ble solgt til 28 land før utgivelse.

Nå er den under oversettelse til over 30 språk, og den kommer på norsk denne uken.

Read bor i Elk-fjellene i Colorado, der slekten hennes har holdt til i fem generasjoner.

Hun skriver selv i forordet at boken er tuftet på hvordan hennes eget barndomshjem havnet på bunnen av en innsjø, som resultat av byggingen av den enorme Blue Mesa-demningen i Gunnison Colorado.

I romanen lar hun hovedpersonen Victoria ta et grep, hun flytter gårdens ferskentrær når utbyggingen av demningen skal starte ...

Info BOKANMELDELSE: «Dit elven fører deg» Forfatter: Shelley Read Sjanger: Roman Oversatt av Halvor Kristiansen Forlag: Gyldendal Sider: 331 sider Pris: 399 kr. Vis mer

Vi skal tilbake til 1940-tallet, og den lille byen Iola i vakre Colorado, med ville store elver og vakre fjell og frodige landskap.

Her dyrker familien til den unge jenta Victoria Nash fantastiske fersken – som folk strømmer til for å kjøpe om høsten.

Moren er død, og Victoria har mye ansvar hjemme. Hun lager mat og vasker tøy for far og en voldelig bølle av en bror og en invalid onkel. Om høsten hjelper hun til med å høste og selge fersken.

Så slår lynet ned, og en vakker og mystisk ung mann med et flott vesen streifer innom byen.

Wilson Moon er hans fulle navn, og Victoria og Wil forelsker seg, men må treffes i skjul.

Sjekk flere boktips og boknyheter!

Faren tror han er meksikaner, onkelen kaller ham «degos», broren kaller ham en «mørkhudet jævel» – og på gjestgiveriet kalles han «rødhud». Raskt settes det opp en plakat som etterlyser en tyv med mørk hud med 20 dollar i dusør for å fakke ham.

Victoria og Wil blir elskere og nyter hverandre og livet i skjul.

Men jakten på Wil er intens, og en dag forsvinner han.

Mens Victoria finner ut at hun er gravid og stikker av til en fjellhytte der hun forsøker å overleve. Det går ikke så bra i lengden, og Victoria må ta et skjebnesvangert valg.

Romanen er drevet fram av jeg-fortelleren Victoria som forteller gjennom ulike tidsepoker, fra 1948 av og fram til 1970-årene.

Les også Millennium-avlegger: Frekkhetens nådegave og tidvis glitrende penn Stieg Larsson-oppfølgeren som forlaget ikke ville ha er blitt en spennende og underholdende historie.

Det er mye «jeg» og mange tanker som kverner om og om igjen.

Romanens styrke er først og fremst de mange og lange passasjene med landskap og natur – i lesevennlig språk oversatt av Halvor Kristiansen.

Byen Iola og landet rundt lå langs en lang strekning av den flotte Gunnison River, mellom foten av villmarken Big Blue i sør, og de store tårnende Elk Mountains i vest og nord.

Her skildres insekter, fugler, blomster og busker, elvevassdrag. Og over det hele ligger en trussel om at Iola og andre byer skal forsvinne når en stor dam skal lages.

Den voldsomme forlagsreklamen sier «Dit elven fører deg» er en historie om kjærlighet og tap og om å kjempe.

Jo da, det er kjærlighet og besettelse i mengder her, i en story som i siste del blir overtydelig forutsigbar.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post