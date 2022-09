DIREKTE FRA KRIGEN: Andrej Kurkov begynte å skrive på denne boken allerede da de russiske troppene begynte å samle seg ved Ukrainas østgrense.

Intens dagbok fra Ukraina: Bokanmeldelse: Andrej Kurkov: «Dagbok frå ein invasjon»

Få med deg Andrej Kurkovs sterke og direkte rapport fra krigen midt i Europa.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han er en av Ukrainas mest kjente forfattere, president i landets PEN-forening og kjent for norske avislesere som spaltist i Dag og Tid. Romanen «Døden og pingvinen» utkom på norsk i 2006.

I vinter ble Andrej Kurkovs produktive litterære liv avbrutt av Russlands invasjon i hjemlandet hans.

Ganske snart befant Kurkov og hans engelske kone Elizabeth seg på flukt vestover i Ukraina.

Info BOKANMELDELSE: «Dagbok frå ein invasjon» Forfatter: Andrej Kurkov Sjanger: Dokumentar Oversatt av: Lasse Takle Forlag: Cappelen Damm Sider: 275 Pris: 399 kr. Vis mer

Til tross for kaoset og de rystende krigsnyhetene han må forholde seg til, finner Andrej Kurkov likevel tid til det kan helst vil og kan:

Han skriver.

Nedtegnelsene i denne boken starter to måneder før invasjonen, sent i desember 2021, med noen relativt optimistiske nyttårsønsker. Men deretter er det naturlig nok krigen med all dens grusomhet, usikkerhet og frykt som dominerer absolutt alt.

Kurkov kaller selv det han skriver for en dagbok, men det er åpenbart at dette like mye kan leses som subjektive inntrykk og appellerende henvendelser rettet til vestlige lesere.

Med en slags tilkjempet ro rapporterer han i korte, deskriptive kapitler om virkeligheten i det helvetet som Ukraina befinner seg i.

At Andrej Kurkov har et stort navn utenfor hjemlandet sitt viser seg også i at han ved inngangen til april allerede hadde vært på to utenlandsturer. Blant annet til Oslo, der han delte scene på Litteraturhuset med den russiske forfatteren Mikhail Sjisjkin.

Les også VG møtte Kurkov: Tror Putin vil ta Polen Dersom Putin ikke blir stoppet av sine egne generaler og oligarker, vil hans neste skritt bli å ta Polen og de baltiske…

Kurkov forteller om hvordan han stadig får henvendelser fra journalister fra hele verden. Ofte vil de vite hvordan han ser på muligheten for forsoning mellom Russland og Ukraina, to land som historisk er så tett viklet inn i hverandre etnisk, språklig og kulturelt.

Det gir grunnlag for følgende hjertesukk, i Lasse Takles effektive oversettelse:

« ... etter at eit russisk bombefly målretta sleppte ei bombe på eit halvt tonn på byteatret i Mariupol, har eg ikkje særleg trong til å diskutere russisk teaterkunst og russisk kultur generelt.»

Les også Les denne boken fra Ukraina NÅ! Serhij Zjadan (47) er forfatteren og pønkmusikeren som ble krigskorrespondent. Denne skildringen fra Ukraina må du lese.

Boken er på den ene siden tettpakket med informasjon om ukrainsk historie og kultur. På den andre siden er den altså en blodig aktuell skildring av en pågående krig.

Kurkov rapporterer så å si på direkten om navngitte kollaboratører, forrædere og overløpere.

Også mer kuriøse innslag er det plass til. Som fortellingen om den vellykkede evakueringen av delfiner, sjøløver og seler fra zoologisk hage i Kharkiv til havnebyen Odesa!

Den siste daterte nedtegnelsen i denne boken er fra 11. juli i år. Det er med andre ord snakk om brennaktuell dokumentarisme. Men en samling av slike tekster i bokform viser også sjangerens svakheter.

BESØKTE OSLO: Andrej Kurkov i møte med VG i mars. Så vendte han tilbake til krigen – og har hele tiden skrevet på denne boken.

Utviklingen i krigen, sist med denne ukens fremgang for ukrainerne i nordøst, går så fort at det blir umulig å reflektere det mellom to bokpermer. Mye av det Andrej Kurkov forteller om har allerede blitt grundig dekket i vestlige medier.

Noe av det føles også utdatert allerede, som diskusjonen om Vestens våpenhjelp og gassavhengigheten av Russland.

Det vil komme en mengde bøker på norsk om krigen i Ukraina i tiden fremover. Allerede denne uken lanseres Sergeii Rudenkos biografi om president Volodymyr Zelenskyj, og den italienske tegneserieskaperen Igor Tuveri har nettopp kommet med «De ukrainske notatbøkene. Konfliktens røtter.» Rett rundt hjørnet er også Cecilie Hellestveits bok «Dårlig nytt fra Østfronten.»

Andrej Kurkovs bok er et av mange bidrag til dette biblioteket.

Det viktigste er kanskje optimismen hans som stadig bryter frem. Blant annet skriver Kurkov at Ukraina på grunn av invasjonen har styrket sin tilknytning til resten av Europa.

La oss inderlig håpe at tiden vil gi ham rett i det.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk