TERNINGKAST 6: Sarah Zahid (f. 1996) fra Oslo debuterte som forfatter med diktsamlingen «La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve» i 2018. Nå får hun terningkast seks for sin nye bok «Bjørnholt vgs».

«Bjørnholt vgs.» er stor fortellerkunst!

For tiden ligger «Bjørnholt vgs» som nummer to på den norske boklista for lyrikk. Den fortjener å bli nummer en.

Oda Faremo Lindholm

26 år gamle Sarah Zahid er poet og samfunnsdebattant, og har gjort seg bemerket med et særskilt engasjement for minoriteter.

Zahids debut fra 2018, «La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve», var en delvis selvbiografisk diktsamling, som tok utgangspunkt i Zahids oppvekst på Holmlia i Oslo.

I «Bjørnholt vgs», navnet på en reell videregående skole på Oslo Øst, tar hun denne gangen utgangspunkt i to fiktive elever, Nawal og Sergio, men kretser rundt mange av de samme emnene som hun var inne på i sin debut.

Diktene henger kronologisk sammen og utgjør en helhetlig historie.

Nawal er en skoleflink jente med pakistanske foreldre, som kjører seg selv beinhardt. Hennes mor er døende, og hennes far i ferd med å rakne. Oppi dette lever hun også et normalt ungdomsliv, som jo kunne vært tungt nok i seg selv.

Men Zahid skildrer på sylskarpt vis hvordan både Nawal og Sergios hverdag blir langt tyngre enn godt er, takket være en god dose rasisme, hemmende forventninger og opplevd stigma på toppen av det hele.

Sergio har foreldre fra Chile. Han er et typisk «problembarn» og sliter med en helt annen type stigma og forventninger enn Nawal – og da først og fremst kanskje fravær av det siste.

Zahid hopper nydelig mellom ganske universelle ungdomsrefleksjoner og de spissede problemstillingene som Nawal og Sergio baler med.

De lever vidt forskjellige liv, men deler drømmer og lengsler om å bli sett og elsket.

Bjørnholt ligger på Søndre Nordstrand og går for å være en «belastet skole» i Oslo.

Når Zahid adresserer inntrykket resten av Oslo og Norge har av skolen og elevene som går der, dirrer hun av harme over hvordan beboerne omtales, og over hva slags forhold som faktisk får bestå der.

Det er kanskje lett å la seg hefte av diktene med mest sprengkraft, om rasismen Sergio og vennene hans utsettes for og betraktningene ungdommene gjør seg når de er sinte og frustrerte.

Men aller best syns jeg Zahid skriver når hun skildrer Nawals mors død, slik som de to siste setningene av siste vers av diktet «Mamma dør på fredag»:

mamma dør på fredag

hjemme på Bjørndal

ingen hjelp fra Gud

jeg rydder i klesskapet hennes

vet jeg skal savne henne

lenger enn jeg kjente henne

Eller som i diktet «på toget til ski», der Nawal frem til dette primært har fryktet å skuffe omgivelsene, men så skriver:

pappa sover på skulderen min

ingen skuffer

så brutalt og jævlig

som foreldre

Nawal ender til sist opp som jusstudent i Bergen, i likhet med forfatteren selv.

I siste dikt skildrer hun hvor fremmedgjørende kantina oppleves, der hun sitter som eneste student fra Bjørnholt:

blant nesten bare andre jenter

med stramme hestehaler og Chelsea-boots

smarte innestemmer

lange negler

Mac-tastaturer

jeg bestiller samosa

får kyllingburger og ovnsbakte poteter

begynner helt plutselig å gråte

som pappa på Ullevål den gangen

mamma begynte å dø

Og man kan, som leser, virkelig kjenne den ensomheten på kroppen.

Zahid bedriver stor fortellerkunst ved hjelp av få ord. Om du trenger et julegavetips eller selv vil lese engasjerende lyrikk som utvider forståelseshorisonten – så har du det her.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm