SKRIVER OM HJEMTRAKTENE: Randi Fuglehaug er født og oppvokst på Voss, og «Tonedød» er hennes andre krim der handligen utspiller seg i hjemtraktene.

Giftmord på Vossa-jazz: Bokanmeldelse: Randi Fuglehaug: «Tonedød»

Det blir fryktelig mange kaffekopper med tilhørende bakverk før man omsider får snakket seg frem til hvem den skyldige er i Randi Fuglehaugs andre krimbok.

Av Ingvar Ambjørnsen

Publisert: Nå nettopp

For to år siden debuterte Randi Fuglehaug som krimforfatter med romanen «Fallesjuke», der handlingen utspilte seg på Voss under «Ekstremsportveko». Nå er hun tilbake med bok nummer to i det som skal bli en trilogi.

Igjen er det duket for mord og mysterier på vangen. Denne gangen med Vossa Jazz som rammen om det hele. Jeg holdt på å si: Selvfølgelig.

For den kjente jazzfestivalen er jo også en form for ekstremsport der det meste kan skje. Det vet vi som har vært der.

Info «Tonedød» Forfatter: Randi Fuglehaug Sjanger: Krim Forlag: Kagge Sider: 354 Pris: 349 kr. Vis mer

Under uroppførelsen av årets bestillingsverk, faller den verdensberømte saksofonisten Marta Tverberg om på scenen. Til publikums store overraskelse er hun ikke døddrukken, slik talen hun nettopp har holdt kunne tyde på. Nei, hun er rett og slett død på ordentlig. Så effektivt forgiftet at legestudenten som styrter til for å gi henne munn til munn, også stryker med etter heltedåden.

Nok en gang senker alvoret seg vest i landet.

Og igjen er det den litt vimsete journalisten Agnes Tveit som gyver løs på saken med iver og glød. Siden bok nummer én har hun forresten lagt journalistyrket bak seg, og blitt forfatter i stedet. Ja, tilfeldighetene vil det til og med slik at den boken hun nå holder på med, er en biografi om den nettopp myrdede saksofonisten – som i likhet med Agnes selv opprinnelig kommer fra Voss.

Hvorfor jazzdivaen har valgt seg ut Agnes til denne jobben er i utgangspunktet noe uklart, siden den ferske forfatteren er helt åpen på at hun ikke kan fordra jazz, og heller ikke kan noe om sjangeren. Kanskje nettopp derfor? Jazzfolk følger jo ofte litt andre stier enn streitingene.

Som forfatter følger imidlertid Fuglehaug den samme oppskriften som sist. Traust. Greit. Men med litt for mange velkjente klisjeer. Av og til får dessuten troverdigheten seg en trøkk seksten. Som når vossingen og journalisten Tveit ikke har hørt at en av bygdas store sønner nylig har sittet inne for konemishandling.

Ikke uventet viser seg at halve Voss godt kunne ha tenkt seg å dyppe munnstykket på saksofonen til Marta Tverberg i giftbegeret. Mange med god grunn. Hvem har tatt mot til seg, og kommet de andre i forkjøpet?

Som i «Fallesjuke» begynner snushøna Tveit å løpe rundt og stille spørsmål til kreti og pleti, og nok en gang møter leseren det sympatiske persongalleriet fra sist gang det var mord og drap på disse kanter. Bestevenninnen Ingeborg på Fleischers hotell, politibestevennen Viktor, og alle de andre fra Agnes´ ungdom og oppvekst, familie og bekjentskapskrets.

Det blir fryktelig mange kaffekopper med tilhørende bakverk før man omsider får snakket seg frem til hvem den skyldige er.

Hovedpersonen har imidlertid fått oppjustert driftslivet sitt et par hakk siden sist, noe som sørger for å tilføre teksten litt nødvendig rampete damp og frekke innspill. Om det blir noe på VGs utsendte denne gangen, skal selvfølgelig ikke røpes her.

