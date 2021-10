UNDERHOLDENDE: VGs anmelder mener Marit Eikemo (50) skriver med et fint skråblikk på samtiden, med lun humor og en dæsj ironi, men den når likevel ikke helt opp til bøker hun har skrevet tidligere.

Snerten underholdning! Bokanmeldelse: Marit Eikemo: «Team Tuva»

Marit Eikemo (50) har ofte en snerten penn, og hennes sjette roman er lett å lese og underholdende. Men den henger ikke helt i hop.

Hvis Claes Gill, Frode Grytten og Lars Ove Seljestad er Oddas store forfattersønner, så er Marit Eikemo industribyens store forfatterdatter.

Siden debuten i 1999 har hun skrevet en rekke skarpe romaner og essay, som i beste forstand tar tidsånden og samtiden på kornet.

Tuva, hovedpersonen i Eikemos sjette roman, føyer seg inn i rekken av eikemoske kvinneportretter. De er gjerne litt snåle og har ikke alt på stell. Ofte er de over gjennomsnittet interessert i boligkjøp og Finn-annonser.

FAKTA: «Team Tuva» Forfatter: Marit Eikemo Sjanger: Roman Forlag: Samlaget Sider: 175 Pris: 379 kroner Vis mer

Så også med Tuva. Hun samler på keramikk og går på antidepressiva. Hun er midtveis i livet, skilt med to barn. Huset i Bergen, en ettertraktet Grung-villa i funkisstil, trenger sårt oppussing.

Ved romanens begynnelse er hennes gamle mor i Førde nettopp gått bort og Tuva skal snakke med presten og broren. Arv vil hun ikke ha, en av morens keramikk-urner, får holde.

Et innfløkt plott er det ikke snakk om i «Team Tuva».

Snarere er romanen organisert som en rekke møter der Tuva i tur og orden dukker opp til avtaler hos presten, fastlegen, tannlegen, advokaten, snekkeren, treneren, bankrådgiveren og psykologen sin.

OM FORFATTEREN: Marit Eikemo er fra Odda og bor i Bergen. Hun debuterte i 1999 med intervjuboken «Her, no. Møte med unge menneske». Hennes første roman, «Mellom oss sagt», kom i 2006. Hun mottok Amalie Skram-prisen 2017 for sitt forfatterskap, og var festspeldikter på Dei nynorske festspela i 2018.

Det er dette koret av profesjonelle servicearbeidere som er romanens hovedpersoner. De blir alle påvirket av Tuva, og hun av dem. Møtene leder til alt fra gryende forelskelse til planer om å starte keramikkutsalg og en avtale om isbading.

Portrettene av de ulike yrkesutøverne er godt lesestoff. Kanskje har Eikemo funnet opp en helt ny sjanger vi kan kalle konsultasjonsroman? Tuva har sitt å stri med, men det har jaggu de fleste andre karakterene også. Velferdsstatens hverdagsproblemer, får man vel kalle det, små kriser folk kan nikke gjenkjennende til og humre av.

«Team Tuva» er lett å lese og underholdende. Eikemo skriver som vanlig med et fint skråblikk på samtiden, med lun humor og en dæsj ironi.

I enkeltscener er det mye å glede seg over også denne gang. Flere av Eikemos favorittemner er med, enten det dreier seg om urealiserte boligdrømmer, psykisk helse eller å finne billige skatter på Finn.no. Nytt av året er koronarestriksjoner, keitete klemmer og avbrutte håndtrykk. Obligatoriske tidsmarkører for en vaskeeske samtidsroman skrevet under pandemien.

Ved veis ende er det likevel ikke til å komme fra at «Team Tuva» er en ganske forglemmelig roman fra en forfatter som har skrevet bedre bøker før. Kanskje er det den løse formen og mangelen på en tydelig hovedperson som kludrer det til?

Tuvas liv er sånn midt på treet interessant. Ikke ulikt terningkast fire.

