PRISVINNENDE FORFATTER: Colson Whitehead (52) fikk et internasjonalt gjennombrudd med «Den underjordiske jernbanen», og både for den og «Nickel-guttene» mottok han Pulitzerprisen. Whitehead er født og oppvokst i New York og bor i dag på Manhattan.

Ny bok fra Pulitzerprisvinner: Fint tidsbilde fra Harlem

Det er lett å forstå hvorfor Colson Whitehead er blitt en så populær og prisvinnende forfatter.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Nå nettopp

Han skriver spennende og engasjerende fortellinger, med hovedpersoner det er lett å like. For «Den underjordiske jernbanen» vant han både Pulitzerprisen og National Book Award i USA da den kom i 2016.

Hans rykende ferske «Harlem Shuffle» er en fin skildring fra New Yorks Harlem i gamle dager, men trekkes ned av for lange og overlessede setninger.

Ray Carney driver sin egen møbelbutikk i Harlem. Når boken begynner er vi i 1959, og forretningen går så vidt rundt, ved hjelp av litt heleri og annet smårusk.

Info «Harlem Shuffle» Forfatter: Colson Whitehead Sjanger: Roman Oversetter: Knut Johansen Forlag: Kagge Sider: 368 Pris: 429 kr. Vis mer

Den kriminelle fetteren hans Freddie involverer ham med ujevne mellomrom i lyssky forretninger, og egentlig har Ray lyst til å trekke seg ut av dette. Men de ekstra pengene kommer godt med, ikke minst for å få råd til en bedre leilighet for ham selv, kona Elizabeth og de etter hvert to ungene.

Den sosiale klatringen blant svart middelklasse er et sidemotiv i denne fortellingen. I overkant tydelig representert ved Rays to svigerforeldre, som sliter med å anerkjenne datterens valg av ektemann.

Gjennom historien introduseres vi for en rekke fargerike Harlem-figurer, både yrkeskriminelle, politikere og korrupte politimenn. Den kriminelle underverdenen er til stede overalt, og Rays muligheter til å velge «riktig» blir stadig snevrere ettersom volden blir verre og narkotikaen overtar mer og mer av gatebildet.

Et annet motiv er rasismen i det amerikanske samfunnet, som omslutter Ray på alle kanter.

STORSLAGEN: Romanen «The Underground Railroad» kom ut i 2016 og sikret Colson Whitehead ham de to mest høythengende amerikanske litteraturprisene, Pulitzerprisen og National Book Award – og i fjor hadde TV-serien basert på boken premiere på Amazon Prime.

Handlingen strekker seg over fem år, og i løpet av denne tiden blir raseurolighetene i USA bare flere og verre. Det er for øvrig interessant å merke seg den utstrakte bruken av n-ordet i den norske oversettelsen. Kanskje politisk ukorrekt, men utvilsomt lojalt mot Whiteheads originaltekst.

Tidsbildet fra USA for 60 år siden er på mange måter det beste med denne boken.

Den inneholder i tillegg en kriminalintrige, som når et slags dramatisk høydepunkt mot slutten. Her snakker vi om hevn, men også om den lille manns skjebne i et system der han enten må tilpasse seg eller bukke under. Det er sympatisk fremstilt, men det blir for lett å forutsi hva som skal skje.

Colson Whitehead er en erkeamerikansk forfatter i den forstand at han skriver ordrikt og skildrende, i en litt slentrende stil. Det er en særegen tone som skal fanges, og det er sikkert ikke noen enkel oversetteroppgave. Jeg synes likevel ikke at rytmen i språket er særlig godt ivaretatt av oversetter Knut Johansen. Her og der blir det for overlesset og nesten uforståelig, og andre steder tipper setningene over i det svulstige.

Språket avspeiler slik sett at forfatteren har puttet litt for mye dramaturgisk luft inn i denne fortellingen.

Det ville ikke gjort noe om «Harlem Shuffle» hadde vært 50 sider kortere. Men for den dedikerte Whitehead-leser er sikkert ikke det noe problem.

