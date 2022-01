HAR LEST SEG OPP: Jørn Lier Horst sier at han i dag vet mye mer om avtaleverket mellom forfatter og forlag – og at han ikke lenger vil samtykke i at forlagene nedjusterer royalty på bøker som selges til lavpris.

Jørn Lier Horst ut mot royaltydumping: − Følte meg forledet av forlaget

Forfatter Jørn Lier Horst (51) sier han føler seg forledet av Gyldendal til å godta lavere royalty på bøker på salg.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

– Gyldendal må gjerne selge bøkene mine på lavpris, men jeg skal ha fremdeles ha 20 prosent royalty. Å dumpe royaltyen på lavprisbøker er brudd på normalkontrakten, sier Horst.

I forrige uke skrev VG at forfatter Maja Lunde har fått tilbakebetalt og omregnet royalty for flere hundre tusen kroner – etter at hun oppdaget flere feil. Maja Lunde utgir bøker på blant annet Aschehoug og Kagge – som svarer på Lundes opplysninger her.

Lunde er ifølge tre forfatterforeninger langt fra den eneste forfatteren som har opplevd royaltydumping. Den norske Forfatterforening mener at forlagene i mange tilfeller har redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent helt ned i 7,5 prosent – noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming, såkalt realisasjon.

Advokat om saken: – Noe av det verste jeg har sett

Jørn Lier Horst utgir nå sine bøker på Bonnier, tidligere Captitana og Strawberry Publishing, men har en stor backlist på Gyldendal.

Han mener han tidligere er blitt forledet av forlaget til å godta lavere royalty på bøker som selges til lavere pris.

– Forlaget informerte meg, og jeg samtykket i å få lavere royalty på den type salg, men det ble fremstilt som et alternativ til makulering av bøkene, og jeg følte meg forledet til å gå inn på avtalene.

– Den gangen trodde jeg det skulle være slik, jeg stilte ingen spørsmål. Slik tror jeg det er for veldig mange forfattere. Vi tror vi er beskyttet av normalkontrakten.

MANGE BØKER PÅ MARKEDET: Jørn Lier Horst i skrivehulen. I dag utgir han bøker på Bonnier, men har en stor backlist med både Wisting-krim og Detektivbyrå nr. 2-bøker på Gyldendal.

Nå har han satt seg inn i bokbransjens avtaleverk på en helt annen måte – og har i ettertid gått nye runder med Gyldendal. Siden det ikke er snakk om lagertømming, men bøker som skal være i markedet i mange år, mener Lier Horst at de ikke kan sette ned royaltyen.

– Jeg har trukket tilbake mine samtykker til Gyldendal – og jeg får nå det jeg har krav på ifølge normalavtalen. Sånn sett er det et tilbakelagt kapittel for meg, men siden dette virker som en samordnet praksis, er det greit å si fra.

Strategidirektør Einar Ibenholt i Gyldendal understreker at forlaget ikke har hatt noen konflikter rundt nedjustering av royalty.

– Det har vært noen få misforståelser som vi har ryddet opp i. Vi er nøye med å informere forfatterne om hva vi gjør og hvorfor. Forfatterne som ikke ønsker å ha bøkene sine på kampanjesalg til lavere royalty, de har heller ikke vært på kampanjesalg. Vi setter ikke ned royaltyen hvis ikke forfatteren er enig.

– Betyr det at dersom ikke forfatteren godtar royalty ned i 7,5 prosent, så blir det heller ingen kampanje?

– Ja, det betyr det. Med en lavere royalty kan vi selge et større antall bøker til lavere pris. Vi gjør dette fordi vi mener det totalt sett gir større inntekter til forfatteren. Det er synd om Jørn Lier Horst føler seg forledet på noe vis. Vi hadde møter med ham der dette kom tydelig frem, sier Ibenholt som bekrefter at Lier Horst i dag ikke har nedsatt royalty.

– Dette har vi etterlevd.

RETTSSTRID: Jørn Lier Horst og Gyldendal og Lydbokforlaget skal i mars møtes i Borgarting lagmannsrett i saken om lydbokkontrakter. Her er Ann-Kristin Vasseljen (f.v) i Lydbokforlaget, Einar Ibenholt i Gyldendal, advokat Mathias Lilleengen og advokat John S. Gulbrandsen.

For ordens skyld: Jørn Lier Horst er i en pågående rettsstrid med Gyldendal i en annen sak som handler om lydbokkontrakter. Gyldendal og Lydbokforlaget anket saken etter at Oslo tingrett frikjente Jørn Lier Horst og mente han hadde full rett til å si opp lydbokkontrakten med forlagene.

Saken skal opp i Borgarting lagmannsrett i slutten av mars i år.

Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik tror dette er en sak som har store mørketall.

– Bare etter VGs sak om Maja Lunde i forrige uke, er det kommet tre nye saker, og vi vet om flere saker som ikke er ryddet opp i, sier Kriznik som nå vil gå ut med følgende melding til forfatterne:

– Sjekk royaltyen! Forfatterforeningene vil gå ut med en felles oppfordring til forfatterne om å sjekke royaltyavregningene sine de siste tre årene.

Jørn Lier Horst sier han har vært opptatt av å ikke videreføre det han kaller «denne feilpraksisen» i forlaget han var med på å starte sammen med blant andre Petter Stordalen, det som nå heter Bonnier forlag etter at Stordalen solgte seg helt ut.

Lier Horst får full støtte i royaltysaken av administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier – som går hardt ut mot sine forlagskolleger:

RYSTET: Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier.

– Jeg er rystet over praksisen. Om forlag lager et mindre kakestykke til forfatteren uten å si fra eller på annen måte forleder forfatteren til lavere royaltysats, så er det jo ren svindel, sier Henriksen til VG.

Han mener saken som først Klassekampen og VG nå har satt fokus på er med på å svekke tilliten mellom forfatter og forlag.

– De som holder på slik ødelegger for alle oss andre, sier Henriksen som står utenfor Forleggerforeningen for øyeblikket, men er på vei inn igjen.

Leder Heidi Austlid i Forleggerforeningen er opptatt av å finne ut av omfanget i denne saken.

– Det sies at det er et stort omfang, men hva betyr det? Mitt inntrykk er at når det oppdages feil, så ryddes det opp, sier Austlid.