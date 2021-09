KRIM-COMEBACK: Svenske Liza Marklund slo gjennom med krimromanen «Sprengeren» i 1998, den første av i alt 11 krimromaner om journalisten Annika Bengtzon - som gjorde Marklund til en av Skandinavias mestselgende krimforfattere.

Liza Marklund tilbake i toppform! Bokanmeldelse: «Polarsirkelen»

Liza Marklund (59) er tilbake i toppform og viser med «Polarsirkelen» hvorfor hun er blitt en av Skandinavias største krimforfattere.

Av Elin Brend Bjørhei

Endelig er krimforfatter Liza Marklund skikkelig tilbake, og hun leverer den beste boken hun har skrevet på mange år.

«Polarsirkelen» er en intens, psykologisk thriller som er den første i en planlagt trilogi, og krimboken gikk rett inn på toppen av de svenske bestselgerlistene da den ble lansert i august.

FAKTA: «Polarsirkelen» Forfatter: Liza Marklund

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Krim

Sideantall: 320 sider

Pris: 399 kr Vis mer

Historien i «Polarsirkelen» fant Marklund ved å gå tilbake til begynnelsen, nærmere bestemt barndomsårene i Norrbotten på 1980-tallet.

I dette landskapet har hun plassert den fiktive, lille byen Stenträsk. Her blir levningene av en hodeløs jente funnet i et brofundament like før jul 2019. Mens etterforskningen av likfunnet pågår i nåtiden, presenteres leseren for en parallellhandling fra 1980.

Her møter vi fem unge jenter som står på terskelen til voksenlivet. De treffes månedlig i lesesirkelen «Polarsirkelen». Dette har de gjort siden ungdomsskolen, men samholdet har begynt å slå sprekker. Gjennom nesten fem måneder blir vi bedre kjent med hver av jentene, og omstendighetene som leder til at en av dem forsvinner sporløst.

EXIT FRA OFFENTLIGHETEN: For seks år siden trakk Liza Marklund seg tilbake fra offentligheten, og hun bedyret overfor VG at hun ikke var tilbake - da hun for to år siden slapp feelgood-romanen «Perlefarmen» - som fikk svært lunken mottakelse.

En forsvinning som setter sitt preg på det lille samfunnet, og livene til de andre jentene.

Marklund bryter ingen ny krimmark med denne boken, slik hun gjorde med krimdebuten «Sprengeren». 1980-tallet har lenge vært trendy i fiksjonen. De siste årene har dessuten en rekke, svenske krimforfattere lagt sine mysterier til små bygder og tettsteder. Handlingen kretser gjerne rundt en forbrytelse fra fortiden. Marklunds tidligere redaktør, Tove Alsterdal, vant for eksempel årets Glassnøkkel for en liknende krim.

Men Marklunds krim ligger også i toppsjiktet. Plottet er kløktig bygget opp. Det er et svært godt grep å bruke jentenes individuelle valg av lesesirkelbøker for å presentere deres personligheter og liv.

«Polarsirkelen» er en historie om utenforskap, klasseforskjeller, skam og søken etter identitet.

Dynamikken mellom de fem jentene er imponerende godt skildret. Karakterportrettene føyer seg inn i det feministiske temaet som har preget Marklunds krimromaner. På hvert sitt vis strever jentene med de forventningene de påtvinges av sine omgivelser.

Carina drømmer om å flytte fra Stenträsk og forsørge seg selv. Birgitta sliter psykisk etter foreldrenes skilsmisse og et destruktivt forhold med den mest ettertraktede gutten på stedet: Wiking Stormberg (som senere ender som politisjef i Stenträsk). Susanne er lesbisk og livredd for at noen skal finne ut hvem hun er forelsket i. Agneta drømmer om å bli forfatter og strever med å ta vare på en psykisk syk mor. Sofia er datter av rådmannen og har gått i terapi siden broren døde.

Mot et troverdig tidsbilde skildrer Marklund så levende og engasjert at det er vanskelig ikke å la seg oppsluke av fortellingen og karakterenes ulike skjebner.

Rent språklig er dette noe av det beste hun har skrevet. Krimplottet byr på flere overraskelser, skjønt tilhengere av Unni Lindell vil kanskje gjenkjenne noe av løsningen på mysteriet.

Det er lett å la seg begeistre av dette nye kapittelet i Marklunds spennende forfatterskap. «Polarsirkelen» er en understreking av litteraturens endringskraft, og så drivende godt fortalt at jeg gjerne skulle hatt neste bok i trilogien allerede nå.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei