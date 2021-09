KROPP ER TOPP: – Kroppen din er laget for å brukes og nytes, skriver forfatterne av «Gutteboka», som får terningkast 6 av VGs anmelder.

– Perfekt om penis, pung og psyken. Bokanmeldelse: «Gutteboka»

Alt om pubertet, penis, psyken og livet sjæl. Nok en fullkommen bok fra duoen bak et par av de største boksuksessene de siste årene.

Av Trine Saugestad Hatlen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«De har gjort det igjen», skrev jeg i VG for ganske nøyaktig to år siden, da jeg satt her og leste og anmeldte «Jenteboka» av legene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl.

Da hadde det gått to år siden de brak-debuterte med «Gleden med skjeden».

Jeg gav «Jenteboka» terningkast 6.

Vel, vel. Du har kanskje gjettet det nå, men nå har de altså gjort det enda en gang: Laget en knallgod, fullkommen bok vi får håpe mange leser.

For jeg tør påstå at guttene trenger sin Guttebok vel så mye som jentene trenger sin.

For selv om det er jentene vi har snakket mest om, er det mange unge gutter som sliter. Unge gutter faller oftere ut av skolen, er mer deprimerte og har mindre fremtidsoptimisme enn før. Det finnes dyster statistikk, kort fortalt: De opplever også stress og press og uhelse.

Og så er de ikke så flinke til å snakke om det.

BEGEISTRER: Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl er leger og forfattere. Nå er de klare med sin tredje bok.

I «Gutteboka» tar Brochmann og Dahl for seg alt man må vite og forstå når man er på vei inn i eller står midt i puberteten. (Eller senere i livet, for den saks skyld, jeg plukket opp noen gode tips selv, jeg.)

De skriver om kroppshår, kviser, stemmeskifte, legning, penisstørrelse, pung, kjønn, sæd, kåthet, ereksjonsknipe (!) og svettelukt, for å nevne noen av mange høydepunkter.

Legeduoen havnet på denne lista: De ti heteste norske forfatterne i utlandet!

Foruten alle de rent kroppslige og fysiske forandringene man kan oppleve på veien fra gutt til mann, inneholder boka gode kapitler om de psykiske aspektene og livet sjæl.

Grensesetting, samtykke, nettvett, om å trenge en pornopause, om psykisk uhelse, stress og press.

«Alle har det vondt iblant, men ingen har det vondt for alltid. Du kommer til å bli glad igjen!»

Det er noe med tonen i boka, som er så fin. Lett, åpen, sympatisk, avvæpnende. Smart, kul og og med faglig tyngde. Men aldri formanende, ingen pekefinger.

«Onani er godt og sunt. Onani er ikke bare ufarlig – det er bra for deg.»

«Kroppen din er laget for å brukes og nytes.»

«Det er synd at trening ender opp med å handle om bare utseendet. Å trene er nemlig bra for deg. Det er ikke jakten på «drømmekroppen».»

Selv de mer alvorlige og kliniske temaene er dessuten en fornøyelse å bla om til, også takket være de fantastiske illustrasjonene til Magnhild Wisnes. De er fargerike og morsomme, og gjør boka komplett. Så mange peniser har jeg ikke sett siden vi fniste og lo av «Penisatlaset» på et nachspiel i studietiden.

Så kan man jo stille seg spørsmålet, om denne boka når frem til dem som trenger å lese den. Den burde egentlig vært pensum, tenker jeg, eller i alle fall utgangspunkt for et prosjekt på skolen.

Å sette seg ned med en bok, som attpåtil handler om puberteten, står vel ikke høyest på lista over hva tenåringsgutter flest vil bruke fritiden sin på.

Prøv likevel.

Jeg vet ikke, kanskje betale gutten noen kroner for å lese den, om det er det som skal til. Jeg føler meg sikker på at det vil være verdt det.

For hvis de unge guttene våre leser denne boka, er jeg sikker på at livet blir lettere å leve og verden et morsommere sted.

