SATT I FENGSEL: Isabelle Eriksen deler dagboken fra fengselet i en ny bok. Foto: Christian Askim / Sanatoriet Studio

Isabelle Eriksen åpner opp om fengselsoppholdet: − Jeg har skammet meg så fælt

I boken «Innsatt nummer 19/227» skriver influencer Isabelle Eriksen (24) om hvordan det var å sitte i fengsel i to måneder.

Publisert: Nå nettopp

Etter å ha blitt dømt til fengsel for to tilfeller av vold, måtte influenceren inn å sone i kvinnefengsel i januar i fjor.

– Har du skammet deg?

– Jeg har skammet meg så fælt, og det gjør jeg jo fortsatt. Men jeg gleder meg også litt til at boken kommer. Jeg føler at det blir lettere for folk å se meg og få litt forståelse, sier Eriksen til VG.

I 2019 ble hun dømt for å ha kastet en flaske eller et glass mot en mann, og senere for å ha angrepet en taxisjåfør. For den første hendelsen ble hun dømt til 90 dagers fengsel, og for den andre 30 dagers fengsel.

I boken «Innsatt nummer 19/227» får leserne blant annet et innblikk i dagboken hun skrev under fengselsoppholdet.

– Dette er mine innerste tanker, mine drøyeste tanker om meg selv og andre folk. Jeg stripper meg helt i den boken. Det er derfor jeg er så nervøs.

Eriksen skriver også om en vanskelig ungdomstid. Da foreldrene hennes leste førsteutkastet til boken, var det flere ting de ikke visste om fra før.

– For meg har det vært veldig terapi å skrive den. Jeg liker ikke å snakke så mye om følelser, så det er lettere for meg å skrive det.

Dette er omslaget på Isabelle Eriksens bokdebut. Boken kommer ut i starten av mars. Foto: Kagge forlag

Vil være åpen

Det verserte mange spekulasjoner og rykter før Eriksen i mars i fjor for første gang fortalte om hendelsene på egen blogg og innrømmet: «Jeg har gjort noe dumt, som jeg angrer på og tatt straffen min for».

Hun utdypet ikke konkret hva det var hun hadde gjort, men sa at hun ønsket å skrive til følgerne siden det hadde versert mange spekulasjoner og rykter. Eriksen har 129.000 følgere på Instagram, og har tidligere deltatt på «Paradise Hotel».

– Det er viktig for meg å være åpen for mine følgere. Men jeg har også lyst til at denne boken skal hjelpe andre. Jeg hadde ikke noen å spørre, ingen å se til, ingen eksempler da jeg sto i de vanskelige situasjonene. Jeg håper denne boken kan hjelpe folk. Hvis den bare kan hjelpe én person, så er det en suksess for meg.

– Du har mange unge følgere som ser opp til deg. Hvordan tror du de vil reagere på det du skriver om?

– Jeg har tenkt veldig på dette. Jeg tror det er viktig at jeg er helt åpen. Mange kommer nok til å tenke at jeg er en forferdelig person, og det må de få lov til å tenke. Jeg vet jo selv at jeg ikke er det.

les også Isabelle Eriksen etter fengselsstraffen: – Har gjort noe dumt

Dømt to ganger

Eriksen er to ganger dømt for vold. Den første hendelsen skjedde på en hjemmefest i oktober 2018. Eriksen ble først frikjent i Oslo tingrett, men måtte betale 15.000 kroner i erstatning. Saken ble så anket, og i lagmannsretten ble hun funnet skyldig og dømt til 90 dager i fengsel. Fornærmede måtte sy fire sting, ifølge dommen.

Hendelsen med taxisjåføren skjedde i mars 2019. Eriksen forklarte at hun ikke husker noe av det som skjedde, før hun snakket med politiet den samme kvelden.

«Slagene mot hodet kom bakfra, ettersom tiltalte satt i baksetet og fornærmede kjørte. Fornærmede hadde ikke muligheten til å forsvare seg eller komme unna uten å risikere en trafikkulykke», står det i dommen.

LÆRT MYE: 2020 var et lærerikt år for Eriksen Foto: Astrid Waller, Kagge Forlag

– Det er jo helt forferdelig

– Vi er nødt til å snakke litt om veien til denne boken. Du er dømt for vold. Hvordan forholder du deg til det i dag?

– Nei, det er jo helt forferdelig. Men skal jeg klare å leve videre i livet, som jeg jo må, så må jeg klare å tilgi meg selv. Det har jeg nok kanskje ikke klart helt ennå. Jeg jobber veldig med det. Bare ordet fengsel er vanskelig for meg å si. Dette er vanskelig for meg, sier Eriksen.

– Jeg vet at jeg har dummet meg ut og gjort feil. Dette tenker jeg på hver eneste dag, og jeg skal jobbe for å bli et bedre menneske. Tingene jeg gjorde var absolutt ikke greit, men jeg vil vise folk at disse dumme handlingene er ting jeg angrer på og som jeg håper ikke definerer meg.

Eriksen sier det er et tabubelagt tema, og at hun har lært mye av oppholdet i fengsel. På forhånd hadde hun gruet seg mye.

– Jeg var livredd for hva jeg skulle møte. Men så møtte jeg så mange gode personer, selvsagt mange som ikke var så gode og, men jeg lærte at bak hver handling er det en hel person. Jeg lærte at det dummeste man gjør er å forhåndsdømme.

Boken kommer ut først i mars.

– Også straffedømte har ytringsfrihet

Redaktør for boken, Maiken Fotland, forteller at boken kom til som følge av at Eriksen skrev dagbok mens hun sonet.

– I etterkant tok hun den med seg til oss i forlaget for å høre hva vi tenkte om teksten. Det er både en sterk personlig fortelling og en innsidefortelling om livet i et norsk kvinnefengsel.

– Hvilke vurderinger har dere gjort når dere lar en straffedømt skrive bok for dere?

– Dette er ikke en bok som går i rette med dommen. Isabelle Eriksen ønsker ikke å rettferdiggjøre det hun har gjort, men også straffedømte har ytringsfrihet, sier redaktøren.

Fotland forteller at selv om boken formidler Eriksens opplevelse av det som skjedde, handler den først og fremst om det som skjer etter dommen. Om å gjøre opp for seg, om hvordan det er å sone i et norsk kvinnefengsel, om å møte sine egne og andres fordommer og om å forsøke å møte verden med hevet hode igjen.

– Som forlag er vi opptatt av å utgi bøker om mennesker med ulike liv, erfaringer og bakgrunner.