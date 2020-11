HAVNER I RETTEN? Lydbokforlaget og Gyldendal varsler nå Jørn Lier Horst at de vil gå til rettslige steg for å få stanset det de mener er ulovlige lydbøker i omløp. Foto: Terje Bringedal

Varsler rettslige skritt mot Jørn Lier Horst: − Salg av ulovlige lydbøker må stanses

Lydbokforlaget og Gyldendal sendte i dag et varsel om at de vil gå til rettslige skritt mot Jørn Lier Horst dersom han ikke stanser salget av det de mener er piratkopier.

– Vi har i det lengste prøvd å unngå å gå til dette skrittet, for et forlag ønsker jo ikke å gå til sak mot egne forfattere. Men vi har ikke noe valg, for dette er alvorlig. Vi kan ikke akseptere at det er piratkopier i omløp, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget til VG.

Jørn Lier Horst har nemlig spilt inn nye utgaver av 21 lydbøker som Lydbokforlaget mener de har rettighetene til. I slutten av oktober ble åtte av disse bøkene lagt ut for salg og strømming hos Ebok Pluss - og Lydbokforlaget uttalte til VG at de ser på dette som «ulovlige piratkopier». Noe både Lier Horst og Ebok er uenig i.

Nå går det mot sak dersom ikke disse lydboktitlene tas ut av salg, varsler Lydbokforlaget og Gyldendal (som eier 50 prosent av Lydbokforlaget).

– Vi har i dag sendt et prosessvarsel der vi skriver at det vil kunne bli tatt rettslige skritt dersom ikke disse boktitlene tas bort fra markedet innen en ukes tid, sier Vasseljen.

ULOVLIG: Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget mener Jørn Lier Horst har tatt rettighetene til lydbøkene sine ulovlig og varsler nå rettslige steg. Foto: Lydbokforlaget

Varselet går til Jørn Lier Horst og blir videresendt til Petter Stordalens Strawberry Publishing og relevante salgskanaler som orientering.

– Vi mener salget som skjer nå av disse titlene er ulovlig og må stanses, sier Vasseljen.

– Jørn Lier Horst og Strawberry Publishing er uenige i at dette er ulovlig - de mener at de har rettighetene?

– Her er vi dypt uenige. Vi har lydbokrettighetene, sier Vasseljen.

Lier Horst: Frekt!

Jørn Lier Horst sier til VG at han synes det er frekt formulert å omtale nyinnspillingene av lydbøkene hans som piratkopier.

– Jeg er helt tydelig på at jeg mener dette er lovlig, og jeg synes det er frekt å kalle lydbøkene for piratkopier. Det er jo jeg som har skrevet disse historiene, det er mine åndsverk, og det er rart å omtale det som piratkopier, sier Lier Horst til VG.

Han understreker at de har forsøkt å komme Lydbokforlaget i møte med et tilbud om løsning, men vil ikke gå inn på akkurat hva det går i.

UENIG: Jørn Lier Horst har lenge skjønt at det går mot sak i retten siden de to partene er dypt i uenige om hvem som egentlig har lydbokrettighetene. Foto: Terje Bringedal

– Jeg og de andre forfatterne har skissert flere løsningsforslag som Lydbokforlaget ikke har kommet oss i møte på. Det at de nå varsler om rettslige steg, er bare som forventet. De har allerede trukket dette ut i tid, og jeg ser fram til en snarlig rettslig avklaring, sier Lier Horst som forteller at han har både Forfatterforeningen og Forfatterforbundet i ryggen.

– Etter at Lydbokforlaget kom med sine første innsigelser mot at jeg tok tilbake rettighetene, har jeg konferert med Forfatterforeningen og Forfatterforbundet som støtter meg i dette, sier Lier Horst.

Uenigheten ligger i detaljene i lydkontrakten mellom forfatterne og Lydbokforlaget - som går på om forlaget har opprettholdt sin aktivitetsplikt. Forlagssjef Vasseljen mener det ikke kan være tvil om at de har opprettholdt aktivitetsplikten når det gjelder Jørn Lier Horst - til tross for at det i den gamle kontrakten handler om salg av lydbøker på CD.

– Vil selge jordbær de har tatt fra andre

– De mener de har rett til å heve kontrakten fordi vi ikke har solgt 300 lydbøker på CD i året. Mens vi mener vi i aller høyeste grad har opprettholdt vår plikt. Vi har vært med på å gjøre Jørn Lier Horst til en av de forfatteren som faktisk tjener aller mest i Norge på lydbøker. Det vi synes virker åpenbart nå, er at Strawberry Publishing prøver å sikre seg lydbokrettigheter ved å ta fra andre forlag.

– De vil selge jordbær de har tatt fra en annens åker, mener Vasseljen.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing svarer slik på beskyldningene om å stjele både rettigheter og forfattere fra andre:

STRAWBERRY-SJEF: Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing mener dette handler om et forfatteropprør. Foto: Bjørnar Øvrebo

– Dette handler om et forfatteropprør. Jeg registrerer at Lydbokforlaget forsøker å få det til å handle om et spill mellom forlag, men jeg mener at det umyndiggjør forfatternes stemmer og sak - og viser egentlig Lydbokforlagets holdning til forfatterne kun som brikker for forlagene. Slik nekter vi å behandle forfattere. Det er deres stemmer som må bli hørt. Det er alt jeg vil si i denne saken, sier Henriksen.

– Men det er dere som nå hevder å forvalte lydbokrettighetene til disse forfatterne og som har inngått strømmeavtale med Ebok Pluss?

– Ja, det stemmer, sier Henriksen.

Ikke bekymret for rettssak

Jørn Lier Horsts advokat Jon Wessel-Aas mener fortsatt at de har en god sak og er ikke bekymret for en eventuell rettssak.

– Dette handler om at Gyldendal og Lydbokforlaget prøver å tolke inn nye rettigheter i en gammel lydbokkontrakt. Men det som står der er at om de ikke klarer å selge et visst antall fysiske lydbøker i året, så går rettighetene tilbake til forfatterne. Det er det som har skjedd her. Rettighetene til strømming har den kontrakten aldri gitt dem, og det erkjenner de også, sier Wessel-Aas.

– Men Lydbokforlaget mener uansett de har opprettholdt aktivitetsplikten - fordi de har vært med på å gjøre Lier Horst til landets mest solgte lydbokforfatter?

– Lydbokforlaget har ikke rettighetene til strømming, men mener samtidig og selvmotsigende at de opprettholder aktivitetsplikten nettopp ved å tilby strømming - dertil bare gjennom Fabel som kun har 25% av markedet. De oppfører seg som om de har en avtale som de ikke har, og det antar vi at en domstol også vil se, mener Wessel-Aas.

Jørn Lier Horst reagerer også på at Lydbokforlaget bruker det som et argument at de har vært med på å gjøre ham som Norges mestselgende lydbokforfatter.

OPPRØR: Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og Tom Egeland Reagerer på at ikke lydbøkene som de har utgitt på sine tidligere forlag er tilgjengelig på alle plattformer - og har spilt inn flere av lydbøkene på nytt. Noe Lydbokforlaget mener de ikke har rett til. Foto: Frode Hansen Foto: Frode Hansen

– Utgangspunktet for denne konflikten er jo at jeg ønsker mine bøker tilgjengelig i Storytel. At Lydbokforlaget sier at de har skaffet meg store inntekter gjennom strømming på Fabel, blir jo det samme som å si at siden jeg selger så så mange bøker hos Norli, så det er ikke nødvendig at bøkene finnes hos ARK, sier Lier Horst.

Flere lydbøker vil publiseres

Dette skal bare være starten på et ras av videre lydbokpublisering: De syv forfatterne Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larsen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland som i høst gikk ut i VG mot de norske storforlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal og deres strømmetjenester Storytel og Fabel, har spilt inn totalt 84 av sine lydbøker på nytt.

Meningen var å få bøkene gjort tilgjengelig på Cappelen Damms strømmetjeneste Storytel - som har en mye større markedsandel enn Lydbokforlagets Fabel (eid av Gyldendal og Aschehoug). Men Storytel sa nei på grunn av striden om rettighetene til bøkene.

Etter det VG erfarer er planen å legge ut de 84 bøkene, som inkluderer flere bøker i bestselgerserier som Anne B. Ragdes «Berlinerpoplene», Jørn Lier Horst Wisting-serie og Unni Lindells krimserie om Cato Isaksen, på løpende bånd fremover på Ebok Pluss.

Eboks leder Lene Røren har vært tydelig på at de støtter forfatterne, at de har rett til å ta tilbake rettighetene sine - og hun har uttalt til VG at hun ikke er bekymret for striden rundt rettighetene.

