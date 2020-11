BØKER TIL JUL? Les VGs bokeksperters beste tips til hvilke av årets bøker du kan gi bort i julegave.

Julegavetips: Her er årets beste harde pakker!

Her er VGs aller beste tips til årets beste julegavebøker.

Nå nettopp

VGs bokanmeldere og bokjournalist har lest mer enn de fleste av årets bøker, og tipser både om krim, romaner, biografier, barne- og ungdomsbøker - og mye mer som kan passe under juletreet i år.

Til: Romanelskeren

Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner»

Rett før Grimsrud selv døde, bare 57 år gammel, ga hun ut denne helt vanvittige boken om en kamp mot kreft - en historie om håp og redsel, skrevet med humor og tristesse om hverandre, en forrykende fantasi og språklig teft som trollbinder leseren fullstendig. En leseropplevelse som sitter i kroppen lenge etter at siste blad er vendt.

Les VGs anmeldelse her: «Sprekeste og mest underholdende norske roman på lenge»

Karl Ove Knausgård: «Morgenstjernen»

En storslått leseropplevelse! Knausgård er tilbake i storform. Han har skrevet en ambisiøs og fascinerende roman om store krefter og små menneskeskjebner - som er umulig å legge fra seg. Skal du bare lese én norsk roman fra 2020, bør denne stå øverst på lista.

Les VGs anmeldelse her: Storslått dommedag!

Lars Mytting: «Hekneveven»

Andre bind i Myttings stort anlagte trilogi om livet og menneskene i ei fjellbygd ved Gudbrandsdalen er fargerik og underholdende litteratur. I sentrum står jakten på et vevstykke med påstått magiske egenskaper. En rik og mangfoldig fortelling, der ulike

temaer og skjebner vikles inn i hverandre som trådene i en vev. Dette kan fort bli en av årets aller mest solgte bøker.

Les VGs anmeldelse her: Fortellerkunst fra øverste hylle!

Zeshan Shakar: «Gul bok»

Han gjorde braksuksess med «Tante Ulrikkes vei», og Shakar er en forfatter av de sjeldne med et rikt stoff fra ulike kulturer og et skarpt blikk på omgivelsene. Andreboken er en tematisk oppfølger til debuteboken - og det handler blant annet om en kulturkollisjon skildret med humor, alvor og varme.

Les VGs anmeldelse her: Les den i ett sug!

Tore Renberg: «Tollak til Ingeborg»

En drivende god og ubehagelig litterær thriller om en plaget mann som bekjenner sine synder. Tore Renbergs roman av året er en energibombe som best slukes i ett jafs og etterlater leseren undrende og utmattet på siste side. Et rasende mørkt og festlig høydepunkt i dette mangfoldige forfatterskapet. Akkurat kåret til bokhandlernes favorittbok i år!

Les VGs anmeldelse her: Herre jemini, Tore»

Elena Ferrante: «Dei vaksnes løgnaktige liv»

Ferrante fikk utrolig nok sitt åttende terningkast 6 i VG for denne første nye romanen etter verdenssuksessen «Napoli-kvartetten». Det dirrer en nerve fra første side i romanen om tenåringsjenta Giovanna som en dag overhører en replikk fra faren om at hun begynner å bli like stygg som hans søster. Giovanna blir besatt av å bli kjent med tanten, og leseren blir like besatt av fortellingen.

Les VGs anmeldelse her: Ferrantes åttende (!) sekser!

Vigdis Hjorth: «Er mor død»

Få turnerer vanskelige temaer bedre. Forholdet mellom datter og mor kan knapt skildres mer tilspisset og hjerteskjærende enn Vigdis Hjorth gjør det her. En datter i 60 årene kjemper i sitt indre med bruddet med sin nå over 80 år gamle mor. Den maniske forfølgelsen av moren blir en sjelden sterk leseropplevelse.

Les VGs anmeldelse her: Hardcore om mor

Ayad Akhtar – «Homeland Elegies»

«Homeland Elegies» handler om en muslimsk far og sønn og deres liv i USA etter 9/11. Boken er en fantastisk godt skrevet, og høyst tidsrelevant, beretning om identitet, rasisme, kapitalisme og den evinnelige amerikanske drømmen. Kan kjøpes på engelsk, ikke kommet på norsk. Allerede kåret til en av årets beste bøker i Publisher’s Weekly.

Til: Den kresne romanleser: Jon Fosse: «Septologien»

Uten et eneste punktum fortsetter Fosse sitt store romanverk «Septologien» - og vi er kommet til bind tre-fem om kunstmaleren Asle. Det er novembermørkt i Jon Fosses unike dikteriske univers. Men det er et mørke med stadige glimt av lys, liv og levende puls - og Fosse skriver litteratur som absolutt ingen andre. Terningkast 6!

Les VGs anmeldelse her: Enestående bra!

Til den poesi- og juleglade: Gro Dahle: «Gave»

Årets ultimate julepoesi er signert uforlignelige Gro Dahle. I en serie «God-Jul-dikt» får de endelig sitt, alle ting og gjenstander du aldri har ønsket God Jul! Her er også dikt om snø og ikke å forglemme alternative tolkninger av Marias bebudelse; englebesøk og graviditet! En sprek og spillevende diktsamling!

Til: Den historie-, biografi- og dokumentarinteresserte:

Til: Den kongetro: Harald Stanghelle: «Kongen forteller»

Snakker vi årets julegave til bestemor og bestefar? Først og fremst er «Kongen forteller» en bok som får frem den ekte varmen og medmenneskeligheten som mer enn noe har preget Harald den femtes kongsgjerning. Legg til en solid dose humor og humør, samt en smittende sportsinteresse, og du får selve essensen av den majestetiske personligheten vi alle kjenner.

Les VGs anmeldelse her! Tidenes norske influencer!

Tore Rem: «Olav V. Den fremmede. 1903 – 1940»

Rem går grundig til verks i det som skal bli et trebindsverk om Olav V. I det første bindet er det livet til den unge Olav som fortelles, og Rem fører en elegant penn, med en viss temperert sarkasme som kjennetegn. Vi forlater kronprins Olav akkurat i det han for alvor trer i karakter ved inngangen til andre verdenskrig, og det er all grunn til å glede seg til fortsettelsen.

Les VGs anmeldelse her: Begynnelsen på noe stort!

Til: Den fotballinteresserte: Alfred Fidjestøl: «Mine kamper. Biografien om Drillo»

Terningkast 6 i Dagbladet og terningkast 5 i VG til denne velskrevne biografien om Drillo - som er et must for alle som elsker fotball. Her forteller Drillo hele historien i en bok som er skrevet i god «Drillo»-ånd: Rett frem og til saken.

Les VGs anmeldelse her: Drillo forteller hele historien

Til: Den kjendiskåte: Joachim Førsund: «Kohts bok»

Christine Koht slipper ut mange bomber i «Kohts bok», om løgn og juks, om bruk av kokain, eksperimentering med «herremenn», om å være bifil, om å være bipolar. Man skulle ikke tro at alt det som her skildres kunne skje i ett menneskes liv. Les om hele Norges energibunt, som ble alvorlig syk.

Les VGs anmeldelse her: «Ikke til å tro at alt dette kan skje i et menneskes liv.»

Til den reiseglade: Erika Fatland: «Høyt»

En av høstens store sakprosa-snakkiser og nominert til både Brageprisen og Bokhandlerprisen. Fatland har på mange måter fornyet den tradisjonstunge sjangeren oppdagelseslitteratur her i landet, både når det gjelder kvalitetsnivå og leserinteresse. Denne gangen tar hun oss med på en reise så å si over verdens tak, Himalaya. Det trenger vi alle i disse inne-tider.

Les VGs anmeldelse her: Hun fornyer reisesjangeren!

Til: Lars Saabye Christensen-elskeren: «Min kinesiske farmor»:

Saabye Christensen har forlatt romansjangeren og skrevet denne lille sakprosaboken som også er en slags selvbiografi - og det er rett og slett en en lysende perle i den allerede bugnende litterære skattkisten signert Lars Saabye Christensen. Boken er et nydelig familieportrett, og samtidig en nøkkel inn til Lars Saabye Christensens øvrige forfatterskap.

Les VGs anmeldelse her: En perle av en bok

Til: Dokumentar-slukeren: Sigrun Slapgard: «Eit hemmeleg liv»

Virkeligheten overgår fantasien i denne suverent spennende og interessante fortellingen om livet til nordmannen Wilhelm Holst. Dette må da bli TV-serie! Det handler om den spanske borgerkrigen, om undergrunnsarbeid i det okkuperte Frankrike, spesialoppdrag, menneskesmugling, en kjærlighetshistorie og en familietragedie som ville tatt knekken på de aller fleste. Terningkast 6!

Les VGs anmeldelse her: Suveren spenning!

Til: Andre verdenskrig-leseren: Primo Levi: «Hvis dette er et menneske»

En klassiker, nyoversatt til norsk i år. En inngående øyenvitneskildring fra tilintetgjøringsleirene Auschwitch-Birkenau, der Primo Levi var fra 1943 til befrielsen i januar 1945. Den italienske forfatteren makter å formidle den omfattende lidelsen og nedverdigelsen i leirene, samtidig som han løfter fram kunnskap og nye perspektiver. En inntrykksfull bok, verdt å lese. En skikkelig julegave.

Philippe Sands: «Skyggespillet»

Forfatteren av «Tilbake til Lemberg» (2016) er tilbake på norsk med en fabelaktig bok om jakten på en far og en krigsforbryter. For enhver med interesse for 2. verdenskrig og etterkrigsårene framstår Sands i dag som en av de sterke internasjonale forfatterne på feltet. En sønn leter etter hvem faren Otto von Wächter var, en ettersøkt massemorder og SS-offiser som døde under flukt i 1949. Spennende som en krim.

Til: Hobbykokken: Jan Robin Ektvedt: «Asiatisk»

En lekkerbisken av en kokebok for alle som elsker asiatisk mat. Her får du de beste tipsene om hvordan du kan lage asiatisk hjemme - med inspirasjon fra Japan, Kina, Korea, Vietnam og Thailand. Og de beste tipsene til råvarene og sausene som er i hylla i asiabutikken - og hvordan du skal bruke dem. Mannen bak er kjøkkensjefen på Oslos dumplingrestaurant The Golden Chimp.

Til: Krimelskeren

Karin Fossum: «Bakom synger døden»

Karin Fossum er i en klasse for seg med denne voldsomt aktuelle og mesterlige krimromanen. Konrad Sejer må etterforske dødsfallet til en ung jente samtidig som han stilles overfor en personlig frykt. Troverdig, skjelsettende og imponerende godt skrudd sammen. Terningkast 6!

Les VGs anmeldelse her: Mesterlig!

Alex Michaelides: «Den tause pasienten»

Alicia Berenson sitter innesperret for drapet på sin ektemann, men har ikke snakket et ord siden kvelden da dette skjedde. Årets store, engelske krimtittel, som kommer på norsk i januar under tittelen «Den tause pasienten», er så god som all buzzen skal ha det til. En spennende, psykologisk thriller med en briljant slutt. Terningkast 6.

Les VGs anmeldelse her: Krimgull!

Sven Petter Næss: «Skjebnesteinen»

Næss er en av våre mest lovende, nye krimforfattere. Med sin andre krimroman leverer han en mørk og intelligent krim-noir som gir assosiasjoner til Jo Nesbø. Kripos-etterforsker Harinder Singh er i Skottland og trekkes inn i en sak som kan ha forbindelser til Oslos underverden.

Til: Barn og ungdom

Amina Sewali: «Hør’a dagbok!»

Fra 10 år: 12 år gamle Nansi trosser dysleksi og de kule gutta på skolen for å bli rap-stjerne. Dette er Tøyen-versjonen av Tonje Glimmerdal i et halsbrekkende originalt Oslo-språk. Barneboka er full av humor, hjertevarme og nye referanser til mat og musikk.

Siri Pettersen: «Jernulven»

Fantasy for ungdom: Første bok i den nye serien til fantasydronningen Siri Pettersen lover gull. Detaljrikdommen og måten universitet er skrudd sammen på, gir et kick av en leseopplevelse. Hovedpersonen er en troverdig tenåringsheltinne, feilbarlig og alltid i opposisjon, som det skal bli en sann glede å følge i bøker framover. Perfekt gave til drømmeren, til tenåringen, til norrønfilologen, til fantasyleseren.

Les VGs anmeldelse her: Mesterlig fra Norges fantasydronning!

Ole Kristian Løyning: «Min venn, Piraten»

9–12 år: Dette er en perle som fortjener mange lesere! Den kjipe livssituasjonen og svarte humoren til hovedpersonen tåler sammenlikning med barnebokklassikeren «Gummi-Tarzan». Og ikke la deg lure. Vennen er faktisk en ekte pirat, og du kommer til å bli glad i ham på ekte. Pperfekt gave til røverhistorieelskeren, til eventyreren, til alle barn og til humorelskeren.

Gulraiz Sharif: «Hør her’a!»

Ungdomsroman (men også for voksne): Hør her’a er en sterk og bråkete, og ikke minst morsom, bok som tvinger både hovedkarakterer og lesere til å møte sine egne fordommer i døra. Gulraiz Sharif har skrevet en dypt rørende bok om å finne seg selv, fortalt gjennom øynene til 15 år gamle Mahmoud fra Oslo.

Les VGs anmeldelse her: Veldig, veldig fin bok!

Bjørn Sortland: «Johnny 777»: Mission 2: Hongkong»

8–12 år: Et mål med bøkene om Johnny 777 er å treffe gutta som ikke leser. Den første boken «Mission 1: Rio de Janeiro» fikk en pangstat tidligere i år, den har virkelig slått til som en slukebok og stor underholdning for de unge leserne - og er allerede oppe i et opplag på 10.000 bøker. Jon er hemmelig agent - og drar ut på oppdrag over hele verden. Nå står Honkong får tur, men der lurer store trusler.

Psst! De som tipser er VGs bokanmeldere Sindre Hovdenakk, Oda Faremo Lindholm, Guri Hjeltnes, Kristine Isaksen, Gabriel Moro, Arne Hugo Stølan, Trine Saugestad Hatlén, Elin Brend Bjørhei og bokjournalist Camilla Norli.

Publisert: 21.11.20 kl. 07:57

Les også

Mer om Litteratur Bokanmeldelse Jul Gaver