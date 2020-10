OMSTRIDT DEBUTFORFATTER: Per Marius Weidner-Olsens debutroman «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen» har skapt store overskrifter i høst. Foto: Baard Henriksen

Sparket av forlaget, nominert til prestisjepris

Per Marius Weidner-Olsens omstridte debutroman ble i dag nominert til Norges største litteraturpris, men boken finnes ikke i salg.

Kritikerrost i sommer, nye opplag i august.

Så sparket av Forlaget Oktober på grunn av det de mener er et alvorlig tillitsbrudd:

Per Marius Weidner-Olsen hadde ikke opplyst om at han i 2003 ble dømt til fengsel for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling eller tillitsforhold.

Forlaget uttalte til NRK at romanen «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen» hadde en overlappende tematikk med dommen - som gjorde at romanen kan leses i et annet lys. Ifølge NRK hadde forlaget blitt gjort oppmerksomme på dette etter at den fornærmede i dommen hadde reagert på romanen.

Dette skapte debatt. Nå er bokens totalopplag på 2100 eksemplarer utsolgt. Og i dag er det klart at Brageprisjuryen mener den er en av de fire beste romanene som er utgitt i 2020:

Den er nominert til Brageprisen - Norges store prestisjepris innen litteratur - sammen med «Er mor død» av Vigdis Hjorth, «Jeg foreslår at vi våkner» av nå avdøde Beate Grimsrud og «Yt etter evne, få etter behov» av Olaug Nilssen.

Hans tidligere forlegger Ingeri Engelstad gratulerer forfatteren med nominasjonen:

– Det er selvfølgelig en veldig gledelig nyhet for forfatteren, og vi gratulerer ham med nominasjon, sier forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober til VG.

Hun understreker at dette ikke endrer noe som helst rundt deres avgjørelse om å avslutte samarbeidet med Weidner-Olsen.

– Vi står for den avgjørelsen vi har tatt. Det er ikke noe som endres hverken etter den debatten som har pågått eller denne prisnominasjonen. Det ligger en grundig og vel gjennomtenkt vurdering bak avgjørelsen i det som har vært en veldig vanskelig sak, sier Engelstad.

Hun bekrefter at de ikke trykker nye opplag av boken - og vil heller ikke markedsføre den.

– Nå forvalter han rettighetene til boken selv, og vi er ikke lenger forlegger for ham, sier Engelstad.

Per Marius Weidner-Olsen har i en kronikk hos NRK skrevet om hvorfor han skrev romanen og hvorfor han ikke opplyste forlaget sitt om dommen.

– Oktober forlag mener jeg har vært illojal siden jeg ikke har opplyst om dommen mot meg. Men det er verken forlagets og min rett å foregripe reaksjoner fra fornærmede for så å vurdere dem inn i utgivelsesprosess eller skriveprosess når dom og fornærmede ikke er omtalt i boken, skriver forfatter Per Marius Weidner-Olsen.

Han skriver at han ikke var klar over at han måtte opplyse om denne dommen for å overholde kontraktens punkt om informasjonsplikt. Han mener det ved siden av en etisk vurdering, også er en mer «åndsverkmessig» vurdering.

– Hvis jeg hadde opplyst forlaget om dommen, slik de mener at jeg burde, og det hadde ført til at romanen ble krevd endret eller ikke ble utgitt i det hele tatt, slik de har åpnet for i ettertid, ville det ha reist spørsmål rundt et åndsverks integritet og hvilke forhold og personer i forfatterens liv utenfor det omtalte som skal være bestemmende for utforming og utgivelse, skriver han i NRK-kronikken.

Han understreker i kronikken at dommen fra 2003 er sonet. Tidligere denne uken varslet han iflølge NRK om et mulig erstatningssøksmål mot forlaget - siden han nå går glipp av inntekter siden forlaget ikke trykker flere bøker.

Det er mulig for et nytt forlag å trykke nye opplag av boken - men så langt har ingen forlag bekreftet at de ønsker dette. Flere har uttalt til bransjenettstedet Bok365 at de vil vurdere det dersom forfatteren tar kontakt.

Bragejuryen: Opprivende, opplysende – med en ubehagelig glød

Brageprisen er Norges mest prestisjefylte litteraturpris - og vil deles ut i Oslo 26. november. Bragejuryen trekker frem tematikken om seksuelt misbruk og hovedpersonens egne grenseoverskridelser i sin begrunnelse for nominasjonen, men leder for Bragerådet Kari Marstein sier at ingen vil uttale seg om hvilke interne diskusjoner som har foregått i juryen rundt denne nominasjonen.

– Debutromanen til Weidner-Olsen er nominert av jury for norsk skjønnlitteratur for voksne, og hvilke diskusjoner og overlegninger som har foregått internt i juryen kan verken jeg eller andre uttale seg om. Boka er oppmeldt til Brageprisen av Oktober Forlag, og juryen har forholdt seg til denne på linje med de andre påmeldte bøkene, sier Marstein til VG.

Juryen sier følgende om Weidner-Olsens roman «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen» i sin begrunnelse:

«Romanen er en oppvekstskildring fortalt i ettertid av den voksne hovedpersonen, og blant de definerende erfaringene fra barndom og tidlig ungdomstid leser vi om både seksuelt misbruk og om hovedpersonens egne grenseoverskridelser. Tidlige seksuelle erfaringer, fortielser og tyveri er gjenstand for undersøkelser omkring skyld og skam i denne boken.»

Juryen fremhever «de troverdige og nyanserte refleksjonene omkring hovedpersonens opplevelse av overgrepene han blir utsatt for» som en av bokens fremste kvaliteter.

«Boken tegner med det opp hvor uklare grenser mellom seksuell utforskning og offersituasjonen kan være, og slik leverer boken et interessant bidrag i en aktuell samfunnsdebatt om forholdet mellom offer og overgriper.»

Juryen mener også at Weidner-Olsens roman er «opprivende, og den er opplysende, med en dyster, ubehagelig glød.»

Her er Bragenominasjonene 2020:

Skjønnlitteratur:

Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse her: Terningkast 6!

Vigdis Hjorth: «Er mor død» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse her: Hardcore om mor

Olaug Nilssen: «Yt etter evne, få etter behov» (Samlaget)

Les VGs anmeldelse her: Når familien smadres

Per Marius Weidner-Olsen: Forlaget Oktober

Barne- og ungdomsbøker:

Helene Guåker: «Høgspenning livsfare» (Det Norske Samlaget)

Jenny Jordahl: «Hva skjedde egentlig med deg?» (Cappelen Damm)

Gulraiz Sharif: «Hør her'a!» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse her: Veldig, veldig fin bok!

Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill): «Blåhvalen» (Kagge)

Sakprosa

Erika Fatland: «Høyt: en reise i Himalaya» (Kagge)

Les VGs Anmeldelse her: Hun fornyer reisesjangeren

Alfred Fidjestøl: «Mine kamper: biografien om Drillo» (Gyldendal)

Les VGs anmeldelse her: Drillo forteller hele historien

Dag O. Hessen: «Verden på vippepunktet» (Res Publica)

Les hans kronikk i VG: Hvor ille kan det gå?

Sigrun Slapgard: «Eit hemmeleg liv: spesialagent og Spaniafrivillig Wilhelm Holst» (Samlaget)

Åpen klasse: Nyttebøker voksne og barn/ungdom:

Lene Drange og Tore Løchstøer Hauge: «Snaponomi - bli supergod på egen økonomi» (Vigmostad & Bjørke)

Thomas Horne: «Den store klimaguiden» (Forlaget Press)

Olav Schewe og Barbara Oakley: «Superhjernen. De beste strategiene for læring» (Universitetsforlaget)

Johannes Slettedal og Martin Aas (ill.): «Nettvett med Johannes. Bli smart på internett!» (Gyldendal)

Publisert: 29.10.20 kl. 10:00 Oppdatert: 29.10.20 kl. 10:20

