For en tilbakekomst! Bokanmeldelse: Roy Jacobsen: «Bare en mor»

Det er en stor opplevelse Roy Jacobsen gir leseren denne høsten.

Alene ved overraskelsen over at han har gått videre etter det mange har trodd var en avsluttet en trilogi. Men først og fremst ved at han nå tar Ingrid Barrøy tilbake til øya Barrøy.

Ingrid er tilbake i sitt trygge og nøysomme øyliv – og det samme er Roy Jacobsens poetiske språk om folket på Helgelandskysten. For en tilbakekomst!

Det var på Barrøy Jacobsen startet ut i 2013 med den magiske romanen «De usynlige» om liv og levekår i en fiskerfamilie i årene 1913-1928, da Ingrid var en liten jente. Det fortsatte med «Hvitt hav» i 2015 på tampen av 2. verdenskrig, 1944-1945, da Ingrid fant en forbrent mann i fjæra og forelsket seg i ham, en sovjetisk krigsfange – og ble gravid. Og i 2017 utkom «Rigels øyne» der Ingrid med datteren Kaja på ryggen la ut på leting etter Alexander – forgjeves.

Og denne fjerde boken er enda bedre.

FAKTA: «Bare en mor» Forfatter: Roy Jacobsen Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 270 Pris: 399,- Vis mer

I «Bare en mor» lengter Ingrid fortsatt etter Alexander – har han reist tilbake til Sovjetunionen, hva har skjedd ham? Men rundt henne på Barrøya myldrer det i det daglige av barn, «mine» og «dine» og «andres» barn, og en mangslungen gruppe menn og kvinner, med tanten, den eldste, som en stabil skikkelse, men med Ingrid som kraften og hjernen på øya.

Så strander nok et barn på øya, Mattis som blir Mathias. Moren er forsvunnet og snart også faren, og Ingrid adopterer ham. Etter at en voksen kaller Mathias «tyskerten», ordner Ingrid opp og får en slutt på alt snakk om hvor de forskjellige ungene kom fra: For «det vet ikke engang Vårherre».

VAKKERT OG VIRTOUST: VGs anmelder er nok en gang imponert over Roy Jacobsen. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Mathias har kobberbrunt hår og grønne øyne, en vakker gutt, snakker tidlig og godt, senesterk, praktisk, skoleflink, aldri syk. Han er en åpenbar ny kraft som skal følge Ingrid og leseren videre.

Romanen spenner over en 15 års periode, inn på 1960-tallet. Ingrid dveler ved morsrollens ansvar og avmakt i det hun ser at øyas barn blir voksne; jentene tar utdanning, og de fleste ungguttene drar noen sesonger med øyas fiskeskøyte og hvalskute «Salthammer» på Lofotfiske. Og da en av kvinnene flytter til hovedstaden, briljerer Jacobsen med treffende glimt fra den gryende velferdsstaten. Ingrid funderer over alt det nye hun hører om i brev ; hva er nå denne «fritiden» og barn som leker i «gata»? Jacobsens temaer fra gjennombruddsromanen «Seierherrene» dukker opp her og der.

Det er en vakker og intens roman Roy Jacobsen har skrevet. Så innholdspakket at leseren i blant må stanse opp – hva er det som skjer? En katastrofe rammer øya brått. Men så har Jacobsen latt en av jentene tegne alle som bor på Barrøya, og presten tatt bilder av øyboerne. Det er så Jacobsen fester dette livet og kulturen for evigheten.

Og ja: Ingen skildrer Helgelandskystens kyst- og kulturhistorie som Roy Jacobsen.

Få skildrer fiskerliv med gammeldags teknologi som ham. Ja, og hvem kan skildre sildefisket noen intense dager så det lukter stramt fra boksidene, og leseren fylles av samme glede som øyfolket over tønnene som fylles? Få fanger opp krigens arr i menneskenes liv som ham. Få er så treffsikre i å skildre møter mellom småkårsfolk og myndigheter, mellom by og land i etterkrigs-Norge.

Her ligger mye hardt arbeid bak fra Jacobsens side, i det språklige, i det komprimerte og raffinerte, de syngende helgelandske replikkene, for ikke å snakke i de små detaljene og ord og uttrykk som knapt brukes lenger.

Dessuten, Roy Jacobsen tar sats og åpner opp for flere bøker, i det han i romanens siste del sender øyboere fra Barrøya ut i verden, til større steder i Lofoten, til drabantby og fabrikkliv i storbyen, og ungdommen til skoler, høyskoler og universitet. Og forlaget har plastret navnet Barrøy-serien til bøkene: Her skal det komme mer.

Det har vi faktisk ingenting imot, slik Jacobsen nå stevner av sted – poetisk, virtuost, varmt og vakkert.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

