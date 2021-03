TI KRIMTIPS: Her får du de beste tipsene til årets påskekrimlesing.

Krimbøker til årets påske: VG tipser om de beste krimbøkene!

Klar for påskekrim? Her får du vite hvilke krimbøker VGs anmeldere mener du bør lese denne påsken.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

VGs krimanmeldere Elin Brend Bjørhei og Sindre Hovdenakk tipser om sine topp tre krimbøker til årets påskekrimlesing. Vi tipser også om tre rykende ferske krimbøker du bør sjekke ut.

Elin Brend Bjørheis topp tre

Liz Moore: «Lang Lysende elv»

En av de aller beste krimbøkene jeg leste i fjor var Liz Moores rå skildring fra Philadelphia i USA. Nylig kom boken ut i en god, norsk oversettelse. Rusavhengighet og forholdet mellom to søstre står i sentrum i denne litterært sterke og mørke thrilleren som både har overraskende handling og en dybde man ikke så ofte finner i sjangeren.

Terningkast 6!

Romy Hausmann: «Elskede barn»

Tyske Romy Hausmann har fått de norske anmelderne til å hente frem superlativene for denne intense thrillerdebuten som har ligget mange uker på den norske bestselgerlisten etter at den kom ut i januar. Gripende, uhyggelig, hjerteskjærende og nifs. Historien om Lena Beck som forsvinner fra München er så spennende og sidevendende at den gir en god litterær pause fra koronabekymringer og pandemi.

Les VGs anmeldelse her!

Frode Eie Larsen: «Så ble det kaldt»

Dette er fjorårets skjulte krimperle. Med sin syvende og beste krimroman fortjener norske Eie Larsen å nå ut til en større leserkrets. I denne solide krimromanen må politimannen Eddi Stubb kjempe mot tiden for å oppklare en kidnapping i Larvik, og det blir så spennende at man lett leser hele boken på en gang. Boken er ikke anmeldt i VG tidligere, men får herved terningkast 5!

Sindre Hovdenakks topp tre

Torolf Elster: «Muren»

Krimklassiker: 85 år etter at den kom ut, er Torolf Elsters krimklassiker fortsatt verdt å lese. En tidstypisk, psykologisk thriller der sterke inntrykk fra mellomkrigstidens politiske ekstremisme danner bakteppe. «Muren» er en spennende og gåtefull historie om en mann som sitter med nøkkelen til en kriminell og politisk sammensvergelse som går helt til topps i det autoritære (les: nazistiske) samfunnet. Fungerer også helt fint som ren underholdning.

Visste du? Denne Torolf Elster-krimboken er kåret til en av tidenes fem beste norske krimromaner!

C.J. Sansom: «Opprør»

Historisk toppkrim: Dette er den syvende boken i Sansoms ambisiøse serie om sakføreren Matthew Shardlakes opplevelser i Tudortidens England. Handlingen er lagt til tørkesommeren 1549, da lokale opprørere reiste seg til motstand mot den sentrale kongemakten. Samtidig har Shardlake fått en politisk delikat drapssak i hendene. Ikke la deg skremme av at boken er nesten 800 sider lang. Dette er kriminell langlesning til å bli både underholdt og opplyst av. Nå ute i pocket.

Les VGs anmeldelse: Bloddryppende og unik spenning!

John le Carré: «En fri agent»

Krimlegende: Egentlig het han David Moore Cornwell, men da han døde 89 år gammel i desember i fjor var han verdensberømt under forfatterpseudonymet John le Carré. Han står som selve oppfinneren av den moderne spionromanen, og hans aller siste bok på norsk, «En fri agent», er både en klassisk agentroman og et harmdirrende oppgjør med det politiske klimaet i trumpismens og Brexits. Et verdig avslutning på et ruvende forfatterskap. Ute i pocket.

Les VGs anmeldelse her: John le Carré (88) leverer topp-krim!

Tre rykende ferske krimbøker å sjekke ut:

Max Manus: «Rottejegeren»

Dette er boken som selger aller mest i Norge nå! Skrevet av ingen ringere enn motstandshelten Max Manus i 1948, men ikke utgitt før nå i år – hele 73 år etter at den ble skrevet. Det er en roman om de såkalte rottejegerne – motstandsfolkene som utførte likvidasjoner av angivere og torturister. Vi møter hovedpersonen Freddy som etter krigen plages dag og natt av det han opplevde og gjorde under krigen som rottejeger. Både første- og andreopplaget ble revet vekk på få dager etter at boken fikk knallanmeldelse i VG og flere andre medier.

Les VGs anmeldelse av boken her!

Katrine Engberg: «Vådeskudd»

Det strømmer på med ny middelmådig krim fra det som forlagene mener er nye krimdronninger og krimkonger fra Skandinavia. MEN: Her er i alle fall den beste krimmen som er kommet fra Danmark på lang tid. Det mener VGs anmelder som ga boken terningkast 5 da den kom for et par uker siden. «Vådeskudd» er Katrine Engbergs fjerde utgivelse på norsk, og boken er definitivt med på å bekrefte forfatterens plass i øvre halvdel av det skandinaviske krimhierarkiet.

Les VGs anmeldelse her!

Erlend Loe: «Hvem rumpet brunosten?»

Barnebok 6–9 år: Denne elleville detektivhistorien for barn fikk nylig terningkast 6 i VG. Boken er en parodi på et mord-på-toget-mysterium, der den skyldige må finnes blant passasjerene på toget. Forbrytelsen? Noen har satt rumpeavtrykk på en brunost som er på vei til selveste kongen. Verdens beste detektiv og kongens gode venn, Fluffenberg, tar saken. Her tuller Erlend Loe med alt og alle, språket vris og vrenges, og «rumpe» smitter over på flere ord. VGs anmelder smener dette er en kvalitetsmiks av ulike humortyper som vil få enhver i godt humør.

Les VGs anmeldelse her! Erlend Loe setter rumpeavtrykk med ny barnebok!

Psst! Jonathan Jerv: «Bergenstoget plyndret i natt»

Du har kanskje fått med deg bakgrunnen for at vi i Norge har tradisjonen med påskekrim, men har du lest boken som startet det hele? Norges aller første påskekrim ble utgitt i 1923 og finnes i pocket med herlig design. Her kan du lese historien om studentene Åge og Johan, som bestemmer seg for å rane Bergenstoget i håp om et lønnsomt adrenalinkick. Takket være et originalt markedsføringstriks, solgte hele første opplaget ut på rekordtid.