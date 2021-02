VENNER OGG KOLLEGER: Christine Koht og Joachim Førsund, som skrev «Kohts bok». Foto: AGNETE BRUN

Christine Koht skal tilbake på scenen

Christine Koht (53) planlegger å legge ut på bokturné til høsten.

Alle forestillinger og alt annet ble satt på vent da den folkekjære komikeren fikk kreft for over to år siden. Siden har Koht innviet omverdenen i oppturer og nedturer i forbindelse med sykdommen og beinhard behandling.

Til høsten vil hun gjøre comeback på scenen, med forfatter Joachim Førsund (49), som skrev åpenhjertige «Kohts bok» i fjor. Det melder TV2.no.

Samtaler på scene

Sammen skal de to besøke Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Forestillingen har fått navnet «Kohts liv».

– Det blir ikke så mye pomp og prakt som det har pleid å være, men vi skal ut på veien, sier Førsund til VG.

– Vi legger opp til samtaler på en scene, kanskje Christine stuper kråke til slutt hvis hun er i form til det, legger han humoristisk til.

– Betyr dette at formen til Christine er bedre nå?

– Hun har jo fått tilbakeslag mange ganger, så man vet aldri helt det. Samtidig elsker hun å jobbe og treffe publikumet sitt, så det å ha en jobb langt der fremme holder henne kanskje frisk også, svarer Førsund.

Turneen starter på Chateau Neuf i Oslo 7. september, melder Attiko Events.

Christine Koht fikk kreftdiagnosen i november 2018. På 53-årsdagen sin i mai i fjor fortalte Koht at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Men immunforsvaret er svekket, og helsen er dårlig.

Selvutleverende

Komikeren presiserte rundt lanseringen i fjor at hun er opptatt av at «Kohts bok» skal være morsom – selv om hun bretter ut mørke familiehemmeligheter, kokain- og pillemisbruk, innleggelse på lukket avdeling, bipolar lidelse, sex-affærer med andre enn kjæresten – og graviditet.

Da VG i fjor spør Koht om hvordan det føles å lette hjertet så til de grader i boken, svarte hun at hun var stolt, spent og litt nervøs.

– Men jeg har veldig sterke erfaringer med at folk lite fordomsfulle. Det er så mange vennlige sjeler her i landet. Det har jeg merket mens jeg har vært syk. Og det er jo fint. Vi kan kjenne oss igjen i hverandre, selv i helt ekstreme situasjoner. Vi er likere enn vi tror.

Da ansiktet og kroppen forandret seg etter kortisonbehandlingen, gruet den folkekjære programlederen seg til å møte folk. Men hun tok tyren ved hornene.

– Det betydde mye for mange andre som skammet seg, sier Koht, som i 2019 ble kåret til «Årets navn» i VG, og i tillegg fikk Kreftforeningens hederspris.