STERKT VENNSKAP: Per Heimly er i mål med boken om sin nære venn Ari Behn – og det er allerede klart at det også blir en TV-serie basert på boken. Foto: Sara Johannessen Meek

Per Heimly-bok om Ari Behn blir TV-serie

I august kommer Per Heimlys bok om avdøde Ari Behn. Produksjonsselskapet The Oslo Company har allerede sikret seg TV-rettighetene.

Fotograf Per Heimly fortalte til NRK i fjor sommer at han var i gang med å lage en bok om Ari Behn og deres vennskap.

Nå er det klart at boken kommer 20. august i år. Den har fått tittelen «Blodsbror», og Trond Kvernstrøm i The Oslo Company bekrefter overfor VG at de allerede har sikret seg TV-rettighetene til boken.

– Det stemmer. Da vi fikk nyss om denne boken, fikk vi mulighet til å lese litt – og det virket veldig interessant, sier Kvernstrøm.

Han har ikke så mye mer å si om prosjektet foreløpig.

– Nå må boken først komme ut, og så skal vi sette oss ned med Per for å tenke litt sammen. Dette er et prosjekt som kan gå i flere retninger, sier Kvernstrøm.

Heimly vil oppfylle Aris ønske

Til VG sier Per Heimly at boken er hans forsøk på gjøre det Ari Behn selv ønsket seg – helt på tampen av livet.

– I «Blodsbror» har jeg så godt jeg kan gjort alt for å gjennomføre Aris ønske, sier Per Heimly i en kommentar sendt på e-post til VG.

For ifølge Heimly sa Ari dette:

«Du må skrive boken om livet mitt, Per, det er du som kan alle historiene og husker alt.»

– To dager senere valgte min beste venn å ta sitt eget liv. Selv om Ari hadde hatt det tungt og vanskelig den siste tiden, kom dette som et sjokk på oss alle, forteller Heimly.

Boken starter med slutten. Med det siste døgnet julen 2019 – før Ari Behn tok livet sitt 1. juledag.

Deretter tar den leseren med på hele deres reise gjennom bilder og historier helt fra de to møttes første gang på starten av 90-tallet.

Ga nesten opp underveis

Per Heimly har jobbet med boken i over et år og beskriver det som en tung prosess.

– Det har vært en veldig tung og vemodig prosess, noen ganger har jeg følt meg som Sisyfos, der han ruller på den tunge steinen sin oppover fjellsiden.

– Jeg har gitt opp, brutt sammen og grått, sier Heimly.

BRØT SAMMEN: Per Heimly forteller at han både har gitt opp, brutt sammen og grått underveis i arbeidet med boken om Ari Behn. Foto: Line Møller

Samtidig har han fått gjenoppleve og sett tilbake på et rikt og kjærlighetsfullt vennskap – fullt av oppturer og nedturer.

– Det ble et tilbakeblikk på alt det fine og vakre Ari og jeg opplevde sammen. Jeg vil ikke at dette skal være en trist bok. Jeg vil at denne boken skal feire livet, og fortelle om den fine snille og utrolig morsomme bestevennen jeg hadde. Livet er en fest, og Ari var et smykke, sier Heimly.

Boken er skrevet i samarbeid med Jo Johnsen, også kjent som rapper Svartepetter, og blir den første boken som utgis på Anne Gaathaugs nye forlag Papermoon.

Satser på nytt etter konkurs

Gaathaug er nemlig tilbake etter konkursen med Gloria forlag i februar i fjor.

– Det siste året har jeg holdt en lav profil, og det har vært godt. Jeg ville være sikker på at det er 100 prosent smart og gjennomtenkt hvis jeg skulle inn i forlagsbransjen igjen. Og det er jeg sikker på at Papermoon er, sier Anne Gaathaug til VG.

Heimly-boken blir en av fire bøker som står på forlagets liste for bokhøsten 2021.

– Jeg kjente Ari godt på slutten av nittitallet, og var med i teamet som lanserte Aris debut, «Trist som faen». Så ringen ble på en måte sluttet da Per tok kontakt med meg for å høre om ikke vi skulle samarbeide om dette prosjektet, sier Gaathaug.

SATSER PÅ NYTT: Anne Gaathaug er forlegger i det nye forlaget Papermoon – der hun eier 25 prosent og daglig leder Kristine Henningsen eier 75 prosent. Foto: Johannessen, Gitte / NTB

Forlaget skal også gi ut en bok med blogger og influencer Martine Halvorsen som skriver om overgangen fra ung til voksen.

På listen står også en eventyrbok der store forfatternavn som Vigdis Hjorth, Frode Grytten, Nina Lykke og Helga Flatland skal skrive nye versjoner av gamle eventyr.