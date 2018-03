HISTORISK: Maja Lunde har ligget et år sammenhengende på den tyske bestselgerlisten - det er det kun Jostein Gaarder som har klart tidligere av norske forfattere (med «Sofies verden»). Hun har nå solgt bøker for nærmere 100 millioner kroner i Tyskland alene. Foto: Frode Hansen

Maja Lundes historie om et helt år på den tyske bestselgerlisten

Publisert: 17.03.18 21:54

Maja Lundes «Bienes historie» er en av tidenes største norske boksuksesser internasjonalt - og denne uken kan hun slå i bordet med et helt år sammenhengende på den tyske bestselgerlisten.

Maja Lundes historie på den tyske bestselgerlisten har nå vart i 52 uker.

– 52 uker, det er et helt år det. Det har gått så fort, og samtidig har det vært et utrolig innholdsrikt år. Jeg har jo nå bokstavelig talt reist jorda rundt med denne boken, sier Maja Lunde til VG.

Iløpet av disse 52 ukene har hun solgt opp i 500.000 eksemplarer av boken - noe som betyr bøker for rundt 100 millioner kroner.

«Bienes historie» eller «Die Geschichte der Bienen» gikk inn på den tyske bestselgerlisten i uke 13 i fjor - og denne uken - 52 uker senere ligger den der fortsatt. Høyt oppe også: På en 7. plass på listen. Faktisk har den i 50 av de 52 ukene ligget på Topp 10 - og den lå 14 uker helt på topp. I den perioden solgte hun over 10.000 bøker i uka .

Og historien er ikke over. Majas agent i Oslo Literary Agency sier til VG at de nå tror Majas nye bok vil møte den første på bestselgerlisten. Med et førsteopplag på vanvittige 200.000 bøker - er det nærmest garantert.

- Forventer to titler på lista

– Det er ingen tegn til at «Bienes historie» er på vei ut av listene med det første. Denne uken ble Majas nyeste roman «Blå» sluppet på tysk, og vi har stor tro på at de to vil møtes på topplisten. Det er historisk i norsk sammenheng, sier Annette Orre som tror at nordmenn flest ikke skjønner hvor stor Maja Lunde er i Tyskland nå:

– Maja Lunde er et blitt et husholdningsnavn i Tyskland, og mediedekningen er massiv - blant annet har storavisen Der Spiegel allerede vært i Oslo og besøkt henne før lansering og trykker et stort intervju denne helgen, forteller Orre.

Da VG ringer Maja Lunde er hun akkurat på plass på bokmessen i Leipzig - og har så å si bare vært hjemom i Norge etter en lengre bokturné i Australia og New Zealand. Mann og tre gutter har i det siste blitt vant til å snakke med mamma på skjerm ved frokostbordet.

– Ja, spesielt nå som jeg har vært i Australia med ti timers tidsforskjell og New Zealand som er 12 timer foran Norge, så har det blitt til at jeg er «satt» på frokostbordet hjemme - og barna har nærmest servert meg kaffe gjennom skjermen. De synes jo det er litt morsomt, men det blir jo ikke det samme som å være hjemme - så det er alltid innmari godt å komme hjem. Da kompenserer jeg og gjør ikke noe annet. Jeg er veldig hjemme når jeg er hjemme, sier Maja som før sommeren skal videre på bokturné både til Ungarn, England, Spania, Russland, Polen, Sverige - og Lillehammer.

Intenst liv

– Hadde jeg vært en mer innesluttet person, så ville nok dette vært et tøft liv. Heldigvis er jeg sosial, og det er en god egenskap med tanke på hvordan dette forfatterskapet har utviklet seg. Men det er klart, det er mye - og jeg sier nei til tre fjerdedeler av alle forespørslene jeg får, forteller Lunde.

Ofte er det så stramt program under reisene at hun overlever kun på energibarer i veska. Da kvelden kommer, og hun omsider lukker hotelldøren bak seg, kommer tomheten.

– Da kan jeg bli sittende i en stol og bare se rett ut i luften en lang stund. Det kan være veldig intenst, sier Lunde.

Nå gleder hun seg til å lansere andreboken under bokmessen i Leipzig og videre på en større bokfestival i Køln. Det blir både pressekonferanser, utallige intervjuer og TV-sendinger.

– Det virker som om den eneste pausen jeg får er halvtimen som er satt av til sminke foran TV-intervjuet.

På det store messområdet - har hun allerede møtt seg selv flere ganger, på store boards og på de mange vanntankene som er plassert rundt.

– Jeg skvetter jo når jeg ser mitt eget ansikt på store boards, det tror jeg at jeg aldri blir vant til. Det som er veldig spennende nå er at det tyske forlaget og jeg har innledet et samarbeid med et større vannprosjekt. Det skal legges mye penger i dette, og vi skal bygge brønner i mange land. Det treffer meg mitt i hjertet og føles veldig riktig.

Hun er allerede i gang med bok tre i serien, men vil ikke ut med hva som blir tema etter at bier og vann var tema i de første to bøkene. Men at det er klima det dreier seg om, er det ingen tvil om. Det skal totalt bli fire bøker - og de har fått navnet Klima-kvartetten.

– Jeg kan si at leserne vil møte en av karakterene fra «Blå» igjen i neste bok. Og handlingen vil foregå i 2064. Det skal også være en del som foregår i fortid, og det blir en del av dette store puslespillet som denne kvartetten er tenkt som . Mange puslespillbiter som kan settes sammen til slutt, sier Maja Lunde.