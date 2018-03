BEST I FJOR: Aslak Nore (39) ble i dag tildelt Norges høythengende krimbokpris, Rivertonprisen, for beste krimbok i fjor. Foto: Frode Hansen

Vant Rivertonprisen 2017: Aslak Nore skrev fjorårets beste krimbok

Publisert: 15.03.18 12:11 Oppdatert: 15.03.18 12:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

BOK 2018-03-15T11:11:05Z

Rivertonjuryen var aldri i tvil: Aslak Nore (39) har skrevet den beste krimboken i 2017 og ble i dag tildelt Rivertonprisen.

«Rivertonjuryen var aldri i tvil om at Ulvefellen er det beste kriminallitterære arbeid i Norge i 2017», heter det i uttalelsen fra Rivertonjuryen som består av litteraturprofessor Hans H. Skei, forfatter Knut Faldbakken og forfatter og VG-anmelder Elin Brend Bjørhei.

Bakgrunn: Fikk terningkast 5 i VG - les anmeldelsen her

Torsdag fikk Aslak Nore overrakt den gylne revolver under prisutdelingen på Litterturhuset i Oslo. Selv fikk han nyheten på telefon fra Riverton-president Tom Egeland da han satt og jobbet i Frankrike.

– Jeg ble veldig glad, selvsagt. Jeg har jo ikke akkurat blitt overdrysset med priser før, og det er overraskende deilig å få anerkjennelse for det man gjør på den måten, sier han og mener han nå kan slappe mer av - med tanke på de nært forestående 40-årene.

Lest? Aslak Nore– Med Kjartan Fløgstad som far kan man ikke levere noe middelmådig

Feiret med et glass vin

– Nå som jeg har fått til en bok og reprodusert meg, kan jeg liksom ta de nært forestående førtiårene med en viss ro, uten å bli en bitter middelaldrende mann som mener at alt var bedre før, hehe. Så jeg unnet meg et glass god vin til lunsj den dagen,forteller han til VG.

«Ulvefellen» er beskrevet som en solid spionthriller av VGs anmelder - og handlingen er lagt til 2. verdenskrig. Aslak Nore tror krigen er evig interessant.

– Ja, for utrolig nok finnes så mange ufortalte historier fremdeles. Da jeg jobbet med å skrive om unge norske studenter som var spioner i Tyskland, tenkte jeg: Dette er så spennende! Hvorfor har jeg knapt hørt om dem før? Det var et av utgangspunktene, sier Nore som syntes det var spennende å prøve å gå bak de gamle helte- og skurkefortellingene vi har hørt så mange ganger.

Siste: Ny Jo Nesbø-thiller: Nesbø + Shakespeare = Forrykende!

– Ikke for på noen måte å unnskylde nazismen, dens grusomhet krever ingen ytterligere forklaring, men for å vise at de valgene som for oss fremstår så selvsagte, kanskje ikke var det for datidens mennesker. Tyskere flest var ikke dårligere mennesker enn deg og meg. De var bare så uheldige å leve i et land der de måtte ta valg vi heldigvis slipper å ta, sier Nore.

– Hva betyr en sånn pris?

– Det vil tiden vise, men for egen del er det i alle fall en bekreftelse på at noe av det man driver med er riktig. Det gir motivasjon til å skrive en enda bedre bok neste gang, sier Nore som ikke har lyst til å avsløre så mye om neste bok.

– Men jeg kan si at jeg leser mye kystlitteratur for tiden. Hamsun. Amalie Skram, Herbjørg Wassmo, Olav Duun, i tillegg til alle disse thrillerne jeg alltid leser. Jeg tror de forteller noe interessant om Norge som jeg inspireres av. Så vi får se, sier Nore.

Bok-aktuelt: Få flere ferske bokanmeldelser her!

Vellykket fornyelse av agentromanen

VGs krimanmelder Sindre Hovdenakk mener Nore er riktig vinner av årets pris:

– Nore har vist at han behersker å skrive spennende bøker tidligere, både når det gjelder sakprosa og når det gjelder spionbøkene med Peter Wessel i hovedrollen. I «Ulvefellen» legger han handlingen til andre verdenskrig, der en angrende norsk frontkjemper får anledning til å samarbeide med motstandsbevegelsen. Aslak Nore har blikk for spennende intriger, han lager interessante personskildringer og skaper troverdige tidskoloritt. «Ulvefellen» er rett og slett en svært vellykket fornyelse av agentromanen, mener Hovdenakk.

Riverton-juryen konkluderer en grundig begrunnelse for at «Ulvefellen» får prisen slik:

«Ulvefellen er en spionroman av beste merke, velskrevet, godt strukturert, spennende og medrivende. Den skaper autentisitet ved å utnytte store kunnskaper om forholdene under andre verdenskrig, både i Oslo, Berlin og London, og vi får fascinerende innblikk i noe av dynamikken i det tredje rikes krigsmaskineri. Det er ikke lite i en spenningsroman.»