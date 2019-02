TILBAKE? - Nei, jeg er ikke tilbake, sier Liza Marklund - som gjør et unntak og lar seg intervjue i forbindelse med slippet av romanen «Perlefarmen» - fire år etter den aller siste krimboken i bestselgerserien om Annika Bengtzon kom ut. Foto: Mattis Sandblad

Liza Marklunds exit fra den svenske offentligheten : - En lettelse

STOCKHOLM (VG) Da Liza Marklund fylte 50 år, fikk hun i gave fra sitt forlag aldri mer å måtte gjøre noen intervjuer.

«Nå er det slutt», sa Liza Marklund og tok farvel med offentligheten i et intervju med M magasin for fire år siden.

Den svenske krimdronningen, som har solgt over 23 millioner bøker på totalt 40 språk, sier i dag at hun står 100 prosent for exiten:

– Jeg har sagt det jeg vil si, jeg orker ikke være en papegøye som sier det samme hele tiden. Da jeg jobbet i TV4 hadde jeg en sjef som var så avhengig av rampelyset, at han måtte jobbe et par uker i året som programleder - fordi han ble syk hvis ikke folk kjente igjen ansiktet hans. Jeg tenkte kanskje jeg lider av det samme, det vet man jo ikke før man skur av, sier Marklund til VG.

– Hva skjedde da du skrudde av?

– Det var en fantastisk lettelse. Jeg har aldri hatt det så bra.

– Men nå er du altså tilbake?

– Nei.

– Litt tilbake er du jo?

– Nei.

– Men du gjør jo et intervju med meg akkurat nå?

– Ok, men du er den eneste, og det var jo et jævla mas.

Sier hun og ler Marklundsk høyt.

Fakta Liza Marklund (56) Bor: Malmø og Marbella - med mannen Mikael. Har tre barn. Jobbet som journalist siden 1985. Slo gjennom som krimforfatter med «Sprengeren» i 1998 - og har totalt gitt ut 11 bøker i serien om journalisten Annika Bengtson. En serie som gjorde henne til en av Skandinavias mestselgende krimforfattere. Startet Piratforlaget i 1999 sammen med blant andre Jan Guillou og Ann-Marie Skarp. Er en av tre skandinaviske krimforfattere som har ligget helt på toppen av New York Times bestselgerliste. De andre to er Stieg Larsson og Jo Nesbø. Jobbet som Unicef-ambassadør i mange år. Kuriosa: En sommer gikk hun fra Hellas til London. Bare for å se om det gikk.

– Jeg fikk faktisk i 50 års-gave av mitt forlag å slippe alle intervjuer i all fremtid, forteller hun.

Liza Marklund gjør altså et unntak der hun sitter i en loungesofa i lokalene til sin agent Niclas Salomonsson i Stockholm - i forbindelse med at hennes roman «Perlefarmen» kommer på norsk. Hun er blitt 56 år. Hun har flyttet til Malmø, der hun har datter og barnebarn, men er som regel over halvparten av året i leiligheten i Marbella i Spania. Dagene går stort sett avgårde på dette viset:

Verdens kjedeligste menneske

– Jeg er verdens kjedeligste menneske. Jeg våkner tidlig, drikker kaffe, leser mine nettaviser, skriver litt, trener og spiser lunsj med min mann. Så jobber jeg kanskje litt til, mater kattene og skravler med min nabo Nina . Om kveldene ser jeg på Netflix og strikker. Det er ikke særlig sexy, det er ikke særlig spennende, men jeg elsker det.

Da hun tok farvel med den svenske offentligheten i 2015 sa hun at hun visste hvem hun var, men ikke hvem hun skulle bli. Snart fire år senere, spør vi om hun fant noen svar?

– Jeg har samme mann og barn, samme hårlengde, jeg veier like mye og har samme bil som jeg hadde da jeg begynte å skrive bøker. Men jeg har fått to barnebarn, og det er helt omveltende på en måte jeg aldri kunne forestilt meg. Plutselig fikk jeg tålmodighet - for første gang i mitt liv. Jeg kan tegne og gynge så lenge sombare det. Å få barnbarn har åpnet en helt annen dimensjon, en helt ny type kjærlighet.

Datteren og mannen fikk kreft

Før hadde hun mye på hjertet. Som journalist og forfatter, men også som samfunnsadebattant og kommentator blant annet her i VG. Hun drev frivillighetsarbeid for Unicef i 16 år og sto på barrikadene som feminist. Mange husker kanskje hennes spørsmål til AP-topp Bjarne Håkon Hanssen i «Skavlan» i 2002: Er du feminist? Hans svar skapte furore og fikk følge ham resten av karrieren: «Det er få som er like vakker som deg som kaller seg feminister i Norge.»

– Jeg hadde ting jeg ville si, men nå får noen andre prate, sier Liza Marklund og forteller at da både datteren og mannen ble syke, var det aldri noen tvil om hva hun burde gjøre.

– Min datter fikk kreft i 2011, og da tenkte jeg at nå holder det. Jeg fortsatte litt utenlands, men da mannen min også fikk kreft i 2015, var det over og ut. Han ble fryktelig syk. Jeg avlyste alt, selv om den aller siste boken om Annika Bengtzon skulle ut. Min mann ble pleiet hjemme, han var koblet til drypp i syv måneder, fikk stråling og maksdoser av cellegift. Han ble veldig, veldig syk - og ble også helt avhengig av fentanyl, det som Prince døde av . Det måtte han venne seg av med etterpå, og det har tatt flere år før han er sånn noenlunde ok igjen, forteller Marklund.

Stakk av til paradiset

Da mannen Mikael ble frisk nok, reiste de to tilbake til stillehavsøya Manihiki som Liza har besøkt flere ganger tidligere. Her skrev hun sin nye bok «Perlefarmen» som kommer på norsk denne uken.

– Jeg har reist mye, men ingenting slår Manihiki og Cookøyene. Det er det absolutt beste sted på jord. Det er klisjeen av paradis med knallblå laguner, hvite strender, palmer, knallrøde solganger. Og så har de en lov som sier at du får ikke eie, kjøpe eller selge mark. All mark tilhører originalfamiliene, så det går ikke an å bygge det ut. Loven sier også at hus ikke kan være høyere enn den høyeste kokospalmen.

Og på denne øya vokser Marklunds nye romanfigur Kiona opp. Hun jobber på familiens perlefarm, der hun fridykker og høster svarte perler fra østersene de dyrker. Men en dag forliser en seilbåt på revet - og de må behandle en svensk mann som såvidt overlever. Kionas liv snus på hodet, først av kjærlighet, så av et mysterie som bringer henne ut i den store verden.

– Jeg skrev denne boken fordi det var en sånn bok jeg hadde lyst til å lese nå. Sånn var det også da jeg begynte å skrive om Annika Bengtzon. Jeg ville lese om en kvinnelig karakter som var menneske OG kvinne. En som jobbet, men som som hadde mann og barn, spiste for lite - og hadde for lite sex.

Meningen med livet

Det ble 17 år og 11 bøker med Annika. Det blir ikke flere.

– Nei, jeg har ikke noe behov for det. Annika ble sjefsredaktør for avisen - det var jo målet hele veien - og jeg var veldig glad da jeg gikk i land etter 17 år, sier Marklund som lot papiravisene dø i den siste boken om Annika.

– Ja, og det er jo bare et tidsspørsmål før det skjer i virkeligheten. Det finnes ikke lenger noen grunn til å rive ned trær for å trykke gamle nyheter. Etterhvert ble det tydelig at det ikke var Annika som var den egentlige hovedpersonen i bøkene mine, men media.Jeg hadde jo ingen anelse da jeg begynte å skrive i 1997 om hvordan dette skulle gå. Den gangen hadde avisene akkurat fått hjemmesider, og det fantes ikke noe Facebook eller Google.

Ideen til «Perlefarmen» fikk hun allerede i 2003 da hun var på en av flere turer til Manihiki.

– Det som slo meg en dag jeg gikk tur på stranden der nede, er at uansett hvor du reiser og hvem du møter, så er vi enormt like. Det handler jo ofte om hvor vi skal ta vegen, og hva som er meningen med alt.

– Og hva er det som er meningen med alt, ifølge LIza Marklund?

– Nei, jeg tror ikke det finnes noen mening overhodet. Foruten å forsøke å ha det litt bra, og kanskje forsøke å gjøre det litt bedre for andre.

Men før hun fylte 40 år, følte hun på at tiden begynte å renne ut.

– Alle vet jo at de skal dø, men likevel tror man at man skal leve evig når man er ung. Jeg hadde det ikke i meg en gang å tenke på at alt en dag tar slutt, før jeg var 39 og plutselig fikk en innsikt som gikk helt inn i ryggmargen: Tiden går fra oss. Jeg så meg selv stå på toppen av en høyde og kikke ned på den andre siden. Der var det en dør. Da jeg åpnet den, så jeg et skarpt oransje lys. Siden har jeg latt den stå åpen, og jeg lever godt med den erkjennelsen. Døden er uproblematisk for min egen del.

