PARTNERS-IN-CRIME: Jørn Lier Horsts første utgivelse på eget forlag blir thrilleren «Nullpunkt» skrevet sammen med krimforfatteren og journalisten Thomas Enger (44). Foto: Sandblad, Mattis

Her er Jørn Lier Horsts nye krimpartner

Publisert: 16.02.18 10:52

BOK 2018-02-16T09:52:15Z

Norges nye forlegger Jørn Lier Horst prøver nå å kjøpe rettighetene til sine egne bøker fra Gyldendal, men har fått blankt nei så langt. I mai utgir han en nyskrevet thriller sammen med tidligere Gyldendal-forfatter Thomas Enger.

Da det for en uke siden ble kjent at Jørn Lier Horst (47) bryter ut av Gyldendal, starter eget forlag og blir en del av Petter Stordalens nye forlagsfamilie, sa han til VG at første utgivelse er en nyskrevet thriller som han har skrevet sammen med en krimforfatter av internasjonalt kaliber.

I bransjen ble det tippet store navn som James Patterson , Camilla Läckberg og Liza Marklund. Men istedet er det norske Thomas Enger som er Jørn Lier Horst nye partner-in-crime.

– Nedtur?

– Hehe, jeg skriver bedre bøker enn James Patterson, da, sier Thomas Enger selv litt spøkefullt.

– JEG kan i alle fall si at du skriver bedre bøker, ler Jørn Lier Horst og forklarer hvorfor han omtalte Enger som en et internasjonalt navn: Engers krimserie om Henning Juul er solgt til 30 land og er langt mer populært i land som Danmark og Tyskland enn den er her hjemme i Norge.

Politi og journalist

– Vi reiser begge mye og møtes jevnlig på krimtreff og litteraturfestivaler utenlands. Det var under et slikt treff under Writers festival i Ottawa i Canada at vi begynte å snakke om et samarbeid. Jeg har politibakgrunn, Thomas har journalistbakgrunn - og vi er sånn sett to protagonister i krimverdenen, sier Horst.

Fakta Fakta Capitana Jørn Lier Horsts eget forlag - der han er forlegger og forfatter. Pilar går inn på eiersiden med 75 prosent. Blir en del av Petter Stordalens nye forlagsfamilie som også består av allerede etablerte Pilar forlag (eies likt av Petter Stordalen, Jonas Forsang og Magnus S. Rønningen) og nystartede Gloria forlag (startet av de sentrale forlagsfolkene Anne Gaathaug, Marit Johansen Storm og Kristin Brandtsegg Johansen). Horst og Capitana får benytte seg av de overnevnte kreftene i Gloria forlag. Med seg har han den svært anerkjente sjefsredaktøren Anne Fløtaker som nå slutter i Cappelen Damm etter 25 år. Fløtaker skal også jobbe på tvers av de tre forlagene. Den daglige driften skal Pilars daglige leder, Ole Venaas, stå for. Selv skal Horst fortsette å skrive - og være med på julebordet.

Og boken har nettopp fått politietterforsker Alexander Blix og kjendisjournalist Emma Ramm som hovedpersoner. Meningen var at Enger skulle skrive journalistdelen og Horst politimannen i annethvert kapittel, men de mistet fort kontrollen.

– Ja, det ble til at vi skrev på hverandres deler, så når jeg leser nå, kan jeg nesten ikke huske hvem som har skrevet hva. Det er i alle fall ikke sånn at selv om vi er to, så er det bare en halv jobb - det er egentlig dobbelt så mye jobb, sier Jørn.

Han har fått mest heia-rop etter at han som første norske store forfatter nå starter eget forlag. Forlaget Capitana skal gi ut barnebøker og krim - også skrevet av andre enn ham selv. Gyldendal mister nå sin største norske forfatter og inntektskilde, i 2017 var det Jørn Lier Horst som solgte mest bøker sammenlagt i Norge. Det er snakk om 400.000 bøker totalt.

Fakta Derfor heter forlaget Capitana – Capitana er navnet på en spansk fregatt som sank utenfor Ekvador på 1600-tallet med en stor gullskatt ombord. Jeg har drømt om å hente opp den skatten - helt siden faren til en kamerat kjøpte rettighetene til å dykke på skipet. De har bare funnet noen gullmynter, så skatten ligger der fortsatt. Dykkingen blir vel med drømmen, men nå er forlagsdrømmen i alle fall gått i oppfyllelse. Capitana betyr også flaggskip, sier Jørn Lier Horst.

Og hør bare her: I januar i år hadde han 11 av 15 titler på bestselgerlista for barnebøker, ifølge BOK365.no . Serien om Detektivbyrå nr. 2 ruler totalt - og det er ikke uten grunn at Gyldendal har gitt Jørn Lier Horst et blankt nei når han nå ønsker å få med seg rettighetene til sine egne bøker over til Capitana.

Horst: – Synd å ikke få selge egne bøker

– Jeg har jo en veldig omfattende backlist med 12 bøker i Wisting-serien og enda flere barnebøker. Jeg kan si at jeg har lagt inn et generøst bud, men at det er avvist av Gyldendal - noe de har sin fulle rett til å gjøre ifølge avtaleverket. Men det er jo synd å ikke få lov til å selge min egne bøker, så jeg har ikke gitt opp ennå, sier Horst.

– Noen mener du gjør dette av ren grådighet, siden det er mer penger å hente ut på eget forlag for en som deg?

– Tja, jeg tenker mer at jeg jeg nå bruker en del av de pengene jeg har tjent på å selge bøker til å starte et forlag som ikke bare skal utgi mine bøker, men også løfte frem nye forfattere. Men selvsagt, hvis du ser på bunnlinjen, så vil jeg nok sitte igjen med mer av bok-krona selv enn jeg gjorde på Gyldendal, sier Horst.

Drukner i mengden

Krim-kollega Thomas Enger visste ingenting om Horsts forlagsplaner - til tross for at de skrev på bok sammen. Han antok at thrilleren skulle ut på Gyldendal. Til sånn cirka for tre uker siden.

– Jeg ble tatt veldig på senga. Dette var noe jeg ikke trodde Jørn hadde tanker om i det hele tatt. Vi hadde til og med snakket om det før, og Jørn skulle i alle fall ikke blir noen forlegger. Men han har gitt ut over 40 bøker og kjenner jo bransjen ut og inn, sier Enger som selv har følt på å være en av veldig mange forfattere på et stort forlag.

– Det er nok en del misnøye blant forfattere nesten ikke blir satset på, at bøkene de skriver mer eller mindre blir overlatt til seg selv. En del av tanken til de nye forlagene er færre titler og mer satsning på hver enkelt bok, sier Enger.

Fakta 2018 blir også et Jørn Lier Horst-år: ** Denne uken kom akkurat bok nr. 18 i serien om Detektivbyrå nr. 2 ut, «Operasjon Skipsvrak». Neste bok kommer i mai - og det blir den siste som blir utgitt på Gyldendal. Så er planen å fortsette serien på eget forlag. ** Den første filmen om Detektivbyrå nr. 2 får kinopremiere 23. mars og heter «Operasjon Mørkemann». Det er planer om flere filmer. ** TV-serien «Wisting» er under innspilling - og blir en gigasatsning med Sven Nordin i hovedrollen som William Wisting. Serien fikk akkurat 25 millioner kroner ekstra i støtte gjennom instentivordningen og gjør at mange av de planlagte studioscenene i Irland nå blir flyttet hjem til Norge. Premiere i 2019. ** I mai-juni kommer thrilleren «Nullpunkt» ut som første bok på Capitana, hans nystartede forlag. ** Horst er også i gang med ny Wisting-krim som kommer på Capitana etterhvert. ** CLUE-serien er utgitt på Kagge og ble egentlig avsluttet med «Triangelgåten, som kom januar, men Jørn har lovet leserne en bonusbok nr. 13. Den kommer på Kagge som avtalt.

– Mer blod enn jeg er glad i

Han håper nå på å bli med Capitana videre.

– Men det jeg vet nå, er at vi skal gi ut «Nullpunkt» sammen før sommeren, så får vi se.

«Nullpunkt» er altså tittelen på den nye krim-duoens thriller. Det hørtes da veeeldig kjent ut?

– Ja, du tenker på Bjørn Olav Nordahls «Nullpunkt» (2014). Vi ville jo egentlig ikke bruke en tittel som var tatt, men selv om vi prøvde, så måtte det bare bli «Nullpunkt». Det er og blir den perfekte tittelen på denne boken, sier Enger.

Deres «Nullpunkt» handler om en som er villig til å gjøre hva som helst for å bli kjent og berømt, ja, en mann som tar det helt ut - og som hele livet har følt seg forbigått. Nå skal alle få vite hvem han er.

– Det er et langt sprang fra Wisting-bøkene, dette er et farvann jeg ikke har beveget meg ut på tidligere. Vi snakker seriemorder-thriller. Og mer blod enn jeg vanligvis er glad i, sier Horst.

Gyldendal: - Ingen uenighet

I en E-post til VG skriver sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal, Kari Marstein, at de har planer om å jobbe i videre med backlisten til Jørn Lier Horst.

– Dette er viktig fordi vi driver breddeforleggeri, der noen suksessforfattere er med på å finansiere fremveksten av nye talenter. Ifølge Normalkontrakten som norske forlag og forfattere forholder seg til, ligger rettighetene til en slik backlist hos forlaget. Det er ingen uenighet mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal når det gjelder det avtalemessige i dette, mener Marstein.