SELVBIOGRAFI: Jan Thomas gir ut bok til høsten. Foto: Mattis Sandblad

Jan Thomas gir ut bok om livet, sex og skam

Jan Thomas (53) gir ut den selvbiografiske boken «Jeg har levd» til høsten.

Nå nettopp

TV-serie, podkast, og nå sist sommerlåt. Det er bare noe av det kjendisstylisten Jan Thomas har drevet med det siste året.

Sjekk låtanmeldelsen av «Honansa, det er sommer»: Jan Thomas redder sommeren. Nei da.

Nå er han også snart bokaktuell.

Ifølge forlaget er temaene mange: «Jan Thomas deler raust og tenker høyt om temaer som både store drømmer og hverdagsliv, kjendisliv og sex, fordommer og selvfølelse, stolthet og skam og mye mer», heter det i pressemeldingen.

les også Jan Thomas: – Når vi endelig kan komme ut av skapet, får vi ikke lov

Jan Thomas håper å kunne inspirere leserne til å sette pris på livet.

– Å skrive bok er noe av det mest lærerike jeg og morsomme jeg har gjort. Jeg har brukt mye tid på å tenke over alle erfaringene jeg har gjort meg så langt og alt det har gitt meg. Jeg håper alle som leser blir inspirert til å sette pris på denne gaven livet er, sier Jan Thomas i pressemeldingen.

Jan Thomas har vært en del av den norske offentligheten i mange år, men ifølge ham selv egner han seg egentlig dårlig til å være en offentlig person.

– Jeg klarer ikke skille det som er privat og personlig. Ofte blir jeg veldig privat, og det kan være drøy kost. Men sånn er jeg, ufiltrert og feilbarlig, sier han ifølge pressemeldingen.

les også Boktips: 12 perfekte sommerbøker

VG har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med Jan Thomas.

Boken «Jeg har levd!» er skrevet i samarbeid med Kjartan Brügger Bjånesøy som tidligere har skrevet «Raymond Kvisvik», «Komlelandet» og «Kjære pappa». Boken utgis i september på Stordalen-forlaget Pilar.

I et stort intervju med VG nylig uttalte Jan Thomas at «det er et mirakel at jeg er i live» – og at han har sluttet med Botox.

– Noen ganger når jeg blir fotografert i dårlig lys, tenker jeg: «Hvem er denne eldre mannen?». Men jeg har valgt å slutte med fillers og Botox. Rynker er et valg jeg har tatt. Jeg er ikke verdens mest religiøse mann, men jeg er spirituell. Hver kveld takker jeg likevel gud for 53 friske år. Jeg spør også om 50 til – dette er så gøy. Takk for at jeg har fått evnen til å kjenne kjærlighet, sa han i intervjuet – som du kan lese her.

Jan Thomas fant også kjærligheten på TV, gjennom programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen» – og i april ble det klart at han og Harlem Alexander (32) hadde blitt et par.

Publisert: 18.06.20 kl. 13:17

Les også

Mer om Jan Thomas Litteratur

Fra andre aviser