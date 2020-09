SLO: Erik Follestad slo til Mads Hansen. Foto: Spårtsklubben

Erik Follestad slo til kollega Mads Hansen: - Jeg ville anmelde ham

«Vennskap kunne gått til helvete», skriver Mads Hansen (36) om da det bokstavelig talt smalt mellom ham og «Spårtsklubben»-kollega Erik Follestad (31).

Publikum kjenner dem som gode kolleger, men Hansen betror i sin nye bok «Min Instastory» at forholdet mellom ham og Follestad var nær ved å havarere høsten 2018.

– Det hele var ganske alvorlig. Jeg vil ikke overdrive for å selge en bok, men det var heavy. Der og da var det ingen av oss som trodde det ble mer «Spårtsklubben», sier Hansen til VG.

Selv vurderte han å politianmelde kollegaen etter det som skjedde. For ordens skyld: Hansen og Follestad er tilknyttet VGTV, som er heleid av VG.

I VGTV-programmet «Spårtsklubben» utsetter nemlig deltagerne i panelet hverandre for mer eller mindre grove påfunn. Denne gangen hadde Hansen klekket ut en spøk han mente var i særklasse.

«SPÅRTSKLUBBEN»: F.v.: Ida Fladen, Jon Martin Henriksen, Erik Follestad og Mads Hansen. FOTO: TROND SOLBERG/VG

Brukte søsteren

Da Hansen lot som om han hadde hatt en flørt med Follestads da 18 år gamle søster Hedwig, var det imidlertid langt over streken for hva Follestad kunne more seg over.

– Han skjønte jo det var tull, men han ble sint i studio. Han likte ikke det der, sier Hansen, som i boken skriver:

«Spårtsklubben kunne gått til helvete. Vennskap kunne gått til helvete. Karrieren kunne gått til helvete».

Her er det første innslaget:

Nytt stunt

Men ingen ble skadd der og da, og de to mennene ble tilsynelatende venner igjen. Men under Mads Hansens og Morten Ramms «Mads og Mortens mobbeshow» på Nieu Scene i Oslo et halvt år senere, endte det med fysisk vold.

Follestad var forut for oppsetningen av det kontroversielle mobbehumor-showet blitt lurt av «Spårtsklubben» til å tro at han skulle få utsette Hansen for en skikkelig «mot-prank», men i stedet var det Follestad selv som ble lurt – enda en gang.

Follestad trodde han overrasket en syk Hansen i sengen, med et orkester. Ved siden av Hansen i sengen lå ikke samboeren, men Follestads søster.

– Han var så fornøyd med opplegget, helt til lyset blir skrudd på og hodet til søsteren hans stikker opp fra dyna. «Folle» ble sint. Ikke tullesint, men ekte sint, sier Hansen om episoden du kan se her:

På «Mads og Mortens mobbeshow» senere samme kveld, gikk det galt.

Det ble lagt opp til at Follestad forsiktig skulle få klappe til kollegaen med flat hånd, for å signalisere at han mente humoren i dette tilfellet ikke var innafor.

Men sånn gikk det ikke.

Slo til Hansen

– Greia var at jeg skulle «roaste» personen som satt bak, og jeg skjønte jo det var noe på gang da publikum gispet. Det var «Folle». Jeg så rett inn i to kullsvarte øyne. Og det gikk ikke en gang et tidels sekund før det smalt. Først en, så to ganger, erindrer Hansen.

Han ble liggende, men tenkte at «the show must go on».

– Men alle skjønte at det var over. Morten Ramm avsluttet det hele, og jeg og «Folle» gikk hvert til vårt. Jeg ville ikke snakke med ham. Jeg ville ikke ha noe mer med ham å gjøre.

Sjef: – Skal ikke skje

VGTV-redaktør Rolf Sønstelie svarer dette på spørsmål om hvordan kanalen håndterte situasjonen:

– Dette skjedde på et eksternt arrangement utenfor VGTV-regi, så det første vi gjorde var å ha flere samtaler med begge involverte om hva som hadde skjedd, samt at det ble gjort tydelig klart for Follestad at dette ville kunne få konsekvenser for hans avtale med VGTV. Parallelt tok de to initiativ til en forsoningssamtale påfølgende dag, der Follestad gav Mads en uforbeholden unnskyldning.

Sønstelie opplyser at i etterkant av samtalen mellom Follestad og Hansen, var sistnevnte tydelig på at saken var ute av verden fra hans side.

– I en oppfølgingsamtale mellom VGTV og Follestad fikk han en advarsel om at dette var en helt uakseptabelt oppførsel som aldri kunne gjenta seg, en advarsel han umiddelbart aksepterte. I sum ble det ble utslagsgivende for at de begge kunne fortsette sammen i «Spårtsklubben»., sier redaktøren.

– I hardeste laget

I boken er begge de to mennenes versjoner gjengitt, og de samsvarer ikke helt.

Follestad innrømmer at «klappet» nok ble hardere enn han hadde tenkt.

«Situasjonen ble ikke bedre av at jeg fulgte opp med et slag til i magen. Også det i hardeste laget», forklarer han.

Follestad skjønte raskt at han hadde gått for langt, og var redd det ville koste ham jobben i «Spårtsklubben».

Hansen skriver at han fikk smerter etter sammenstøtet, at det verket i ribbena, og at han hadde vanskeligheter med å puste. Kroppen var øm og han hadde vondt i hodet.

Dette var første gangen han er blitt slått til i hele sitt liv, og hans umiddelbare reaksjon var at Follestad måtte straffes.

– «Folle» slo hardt. Først med knyttneven i magen – så et eller flere ribbein knakk. Så med håndbaken i hodet – så hardt at det suset og pep i hodet hele kvelden. Jeg ville anmelde ham. Du slår ikke noen sånn uten å bli straffet, sier Hansen til VG.

Venner igjen

Begge forteller om påfølgende unntakstilstand og krisemøter på jobb.

Hansen spurte Follestad om det var greit å skrive i boken om det som skjedde.

– Jeg sa det var greit, sier Follestad til VG.

Han forteller at han må stå for det som skjedde.

– Vi har pratet ut om det etterpå, og jeg har lagt meg flat og beklaget. Det har vært bra for oss både i jobb og privat. Så slik sett var det bra det kom noe godt ut av denne skiten, mener Follestad.

Hansen unnlot å anmelde fordi de fikk snakket ut.

– «Folle» la seg flat, gråt og prøvde å forklare. Det hadde bygget seg opp over lang tid. Jeg sa det var forståelig, men at det var uholdbart at han brukte fysisk vold. Vi satte en strek, og det høres sikkert idiotisk ut, men vi kom styrket ut av det. Før dette var vi kolleger, nå er vi venner, sier Hansen.

Hedwig Follestad, stridens kjerne, forsikrer overfor VG at hun har et godt forhold til alle.

– Jeg har kun vært med i et par sketsjer i «Spårtsklubben», og jeg var ikke der da det skjedde, sier hun til VG.

Mens Hansen snart dukker opp som programleder for «Farmen», ble det i forrige uke kjent at Follestad er klar med ny VG-podkast om menn og følelser. Begge fortsetter med «Spårtsklubben».

