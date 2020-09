DRIVENDE GOD: Tore Renbergs «Tollak til Ingeborg» er intet mindre enn en drivende god og ubehagelig litterær thriller. Foto: Signe Christine Urdal / www.scurdal.com

Herre jemini, Tore! Bokanmeldelse: Tore Renberg: «Tollak til Ingeborg»

En rasende, ubehagelig og intens roman fra en av våre mest drevne fortellere.

«Det føles ufattelig frigjørende», sa Tore Renberg i 2016 da han utga sin første roman på nynorsk. Frigjørende må det også ha vært å skrive årets bok, «Tollak til Ingeborg». For dette er en energibombe av en roman som best slukes i ett jafs og etterlater leseren undrende, opprørt og forfjamset. Herre jemini, Tore!

En dødssyk eldre mann fører ordet.

Tollak fra dalen, en gang gift med Ingeborg fra Ytreneset, som har vært forsvunnet i mange år. Hva skjedde med henne? Den gamle fåmælte grinebiteren har invitert sine to voksne barn tilbake til sagbruket der de vokste opp. Han har bestemt seg, han vil fortelle dem alt før det er for sent. Forholdet til barna er mildt sagt anstrengt. Vil de faktisk dukke opp?

Tollak er en mann med et stort raseri, en mann som tilhører fortiden «før verda forandra seg til den skitplassen ho er i dag.» Navnet Tollak betyr bråk og kamp, og er det noe han er flink til så er det å bråke og å kjempe. Han kjemper for verdiene sine, for det enkle livet på landet, forbanner fremskrittet som kjørte sagbruket i grøfta da byggevarehuset kom til bygda. En stabeis er han, fåmælt, mannevond, med en nesten øm klagesang rungende i brystet: «Korfor vil alle ta verda mi ifrå meg?»

«Eg saknar henne så eg synest eg blør bak auga», tenker Tollak om sin forsvunnede kone. For Ingeborg var Tollaks rake motsetning. Alle var glade i Ingeborg. Hun var vakker, nysgjerrig på livet, sosial. Folk spør seg hva hun så i en kar som Tollak?

Da barna deres var små, kom også en tredje person inn i livet deres. Bygdas evneveike Oddo, egentlig Otto, hadde han bare klart å uttale bokstaven t. Det var Tollak som reddet ham fra bygdas snakk, som tok ham til seg og ble hans far. I lang tid har de vært alene på nedlagte sagbruket.

Tore Renberg er en forfatter som ofte overrasker. Mellom de store romanseriene om Jarle Klepp eller kjeltringer i Teksas-bøkene, utgir han frittstående, kortere romaner på løpende bånd.

«Tollak til Ingeborg» er en intens affære med stor språklig kraft. Et mannsportrett utenom det vanlige, der vold og ømhet balanserer hårfint på det rustne sagbladet. Leseren dras inn i Renbergs nynorsk med et sug som varer fra første til siste side.

Tollak trer frem som en levende, kompleks karakter, som forbanner sitt eget liv og den verden han ikke lenger føler seg som en del av. Han er en tulling, en stabeis, et kjellermenneske. Likevel klarer Renberg å skape nok empati med denne utdaterte mannen og hans endelikt. Romanens ytre ramme er enkel og velbrukt: Et døende menneske bekjenner sine synder. Ikke veldig originalt, kanskje, men det funker.

Slutten er dog et lite antiklimaks i en roman som ellers er full av nerve.

«Tollak til Ingeborg» er intet mindre enn en drivende god og ubehagelig litterær thriller.

