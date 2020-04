HYLLET SOM FORFATTER: Hun ble hyllet som Danmarks modigste etter romanen «Dødevaskeren» – og mottok nylig den danske bokhandlerprisen for oppfølgeren «Skyggedanseren». Foto: Les Kaner / BAM

Sara Omar: «Koranen har lært meg hva jeg faen ikke skal finne meg i»

Det som startet som et selvmordsbrev er nå blitt to romaner – og overlevelse for den dansk-kurdiske forfatteren Sara Omar (33).

Hun skriver bøker med sitt eget blod, hun skriver for sin drepte datter, for sin ødelagte barndom, for alle de undertrykte kvinnene.

– Jeg blir sint, ja rasende av å lese om de ting som står om mine rettigheter som kvinne i Koranen. Er ikke jeg like verdifull som min bror? Er kvinnen mannens åker? Når jeg leser koranen, blir jeg klokere, klokere på hva jeg faen ikke skal finne meg i. Koranen gir på den ene siden kvinnen rettigheter, men på den andre siden tar den rettighetene fra henne, sier Sara Omar – kalt Danmarks modigste kvinne.

Hun setter de store øynene i meg der hun sitter i videointervju med VG fra sitt hjem på hemmelig adresse i Danmark. Det er de samme øynene som pryder forsiden av debutromanen «Dødevaskeren» – og de samme øynene som er på forsiden av oppfølgeren «Skyggedanseren» som kommer å norsk denne uken.

Bare at nå er de lukket. Lukket på grunn av traumene.

– Når jeg sitter ved tastaturet, så blør jeg ordene ut. Jeg deler ut av de opplevelsene jeg selv har gjennomlevd og vært vitne til. Jeg trenger ikke å gå ut for å finne inspirasjon som skjønnlitterær forfatter, jeg går inn i meg selv. Det er enormt hardt å være en sånn forfatter, men samtidig er jeg beæret over å kunne skrive litteratur som virkelig kan gjøre en forskjell for mange mennesker.

Romanen «Skyggedanseren» er fortsettelsen på historien om Frmesk, om barndommen i Kurdistan og ungdomstiden i Danmark. Det er voldsom lesning: æresdrap, voldtekt, muslimske gledesekteskap, pedofiliringer, psykisk og fysisk vold.

Det starter sjokkartet allerede på første side med beskrivelser fra en hendelse i Kurdistan. En kvinne blir lemlestet foran en folkemasse, de anklager henne for homoseksualitet – og hun får brystet skåret rett av. Deretter blir hun dratt gjennom byen etter en bil. Bokens hovedperson Frmesk er bare en liten jente, men hun ser det hele.

Sara Omar både er og er ikke Frmesk.

– Jeg pleier å si at jeg skriver ingenting jeg ikke har opplevd, sett eller hørt. Men om det er meg eller mennesker jeg kjenner jeg skriver om, er egentlig likegyldig. Frmesk er over alt, sier Sara Omar.

IKKE FERDIG MED FRMESK: Det kommer flere bøker om Fremsk, forteller Sara Omar – som her mottar den danske bokhandlerprisen for «Skyggedanseren» i januar. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix

Hun har i likhet med hovedpersonen sin den samme medfødte hvite stripen i håret. Hun vokste i likhet med Frmesk opp i irakisk Kurdistan og flyktet etter hvert til Danmark. Hun har ikke snakket mye om akkurat hva hun har gjennomlevd, men hun har sagt at hun ikke skulle ha levd i dag på grunn av det.

Hun har sagt at hun, i likhet med Frmesk, er mor til en drept datter.

– Ja, jeg mistet min datter, sier hun stille.

Smerten går rett gjennom mobilskjermen.

– Hun er med meg i alle mine ord, i min kamp – og hun gjør at jeg aldri føler meg alene.

Kanskje er det derfor hun starter hver morgen med å tenne et lys og se på barne-TV. Gjerne Peppa Gris eller noe Disney.

– Ja, kanskje ser jeg «Peppa Gris» for oss begge. Det er fint å tenke på. Men jeg ser også tegneserier for meg selv, for å innhente barndom.

– Innhente barndom?

– Ja, jeg fikk frarøvet min egen.

For nøyaktig to år siden møttes vi i København. Da var Sara Omar allerede prisbelønnet for «Dødevaskeren» som kom i 2017 og blant annet vant Leseres bokpris.

BEKYMRET FOR CORONA-ISOLASJON: For to år siden møttes vi i København, men på grunn av coronautbruddet gjør vi denne gangen digitalt intervju. Sara Omar er vant til å være isolert, men hun er bekymret for de kvinnene og barna som nå er stengt inne med sine overgripere. Foto: Skjermbilde fra google hangout-intervju

Boken var et kraftig og personlig oppgjør med den mørke delen av islam og undertrykking av kvinner og barn. Nå har hun nylig mottatt bokhandlernes pris, De gylne laurbær, for oppfølgeren «Skyggedanseren». Livet ble snudd på hodet.

Eller: Døden ble snudd på hodet. For det hele startet egentlig som et selvmordsbrev.

– Jeg hadde nådd bunnen som menneske. Jeg prøvde å skrive et selvmordsbrev. Det ble første kapittel av «Dødevaskeren», forteller Sara som på det tidspunktet hadde flere selvmordsforsøk bak seg og var innlagt på sykehus på grunn av skade som var påført henne av andre.

Ordene reddet henne, ordene er hennes våpen – og i dag beskriver hun seg som en fri og sterk kvinne.

– Jeg har utviklet meg som menneske og lært å elske meg selv. Jeg vet at det er mange tause, undertrykte stemmer der ute som setter pris på den kampen jeg representerer. Den anerkjennelsen jeg har fått som kvinne og som forfatter, er helt uvurderlig, sier Omar – som lever med dødstrusler og har politibeskyttelse.

– Det er jo noe galt: Vi er i det 21. århundre – og jeg er den første kvinnelige kurdiske forfatter. Jeg er den eneste med min bakgrunn som skriver om gledesekteskap, altså der en imam under Allah vier en jente til en mann bare for noen timer. Hvorfor har ingen skrevet om det før? Jo, fordi det er risikofylt.

Hun vil ikke svare på hvordan forholdet til egen far, mor og familie er i dag. Hun snakker ikke om privatlivet.

– Jeg kan si så mye som at noen ganger er mennesker man tror er sin familie, ikke dem man skal lene seg mot. Man kan godt klare seg selv i denne verden. Det er klart det har sine omkostninger, prisen har vært høy. Men jeg vil heller leve i mørket, enn å være noens skygge.

AGNOSTIKER OG MUSLIM: Sara Omar kaller seg agnostisk muslim. – Det er jo ikke noe som heter det, men hvorfor kan vi ikke være nyskapende, sier Sara Omar. Foto: Les Kaner / BAM

Det betyr at hun gir avkall på andre ting. For eksempel familie.

– Jeg har akkurat lært å leve med alle mine sår. Jeg har et kjærlighetsforhold til min egen ensomhet. Du og jeg lever nok i to forskjellige universer, jeg har ingen å komme hjem til – men da har jeg heller ingen til å undertrykke meg. Jeg gjør det for å beskytte meg selv. Jeg har ikke tid til å dagdrømme.

Istedenfor jobber hun hardt. Da hun skrev andreboken, kunne hun skrive 18–19 timer i døgnet.

Soving driver hun ikke med.

– Det hender at jeg hviler meg, og det hender at jeg en gang imellom kan finne på å falle i søvn for noen timer. Om jeg føler meg trygg. Men det er vanskelig, for jeg vet hvor jeg ender.

– Det ender i mareritt, sier hun på sin lavmælte måte når vi spør.

– Men hvor lenge kan man ha det slik?

– Jeg tror det er et spørsmål om å venne seg til det. Det er styrke i å være annerledes, selv om den måte å være annerledes på er påført. Jeg prøve å bruke det produktivt og kreativt – og tenke at jeg skaper noe som hjelper andre.

I januar i år intervjuet danske Politiken flere muslimske kvinner i Skandinavia som er blitt inspirert av «Dødevaskeren» til å gjøre opprør mot tvang og undertrykkelse. Selv har Sara Omar autosvar på mailen der hun forklarer at hun får så mange henvendelser, at det vil tid før hun svarer.

– Jeg får tusenvis av meldinger og henvendelser. Jeg er takknemlig for at de kan føle trygghet. Det hadde ikke jeg da jeg hadde bruk for det. Det er en slags trøst for meg å se at det skjer en stor utvikling innen den saken jeg kjemper. Flere og flere sier fra. Det er en stille revolusjon, men nå begynner folk å sette ord på sine smerter – og det er et stort skritt på veien for å komme ut av voldsspiralen.

Hun er bekymret over at mange nå er isolert i forbindelse med coronautbruddet. Selv har hun slags evighetskarantene, hun har vært isolert i store deler av sitt liv.

– Jeg har det egentlig bra nå, og trives med «karantenen». Men jeg tenker på alle de barn og kvinner som nå er låst inne med sine overgripere eller som er utsatt for press. Jeg ser det i mailboksen min, og jeg prøver å sende dem videre til profesjonell hjelp, sier Sara Omar – som også har skrevet en kronikk om dette i Berlingske.

Selv har hun gått fra det dypeste mørke til suksessrik bestselgerforfatter på svært kort tid. Hun sier at hun har tjent nok til å kunne ha lent seg tilbake, dratt til Bahamas og nytt suksessen.

– Men selvsagt kunne jeg ikke det. Det er jo ikke det jeg har valgt å overleve for. Det er min plikt å fortsette denne kampen.

