Greta Thunberg nekter å ta imot prisen fra Nordisk råd

Norske Kristin Roskifte (44) ble tirsdag kveld belønnet med Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur. Svenske Greta Thunberg (16) vant miljøprisen, men nekter å ta imot den.

Nordisk råd deler tirsdag ut alle sine fem priser under en høytidelig, direktesendt galla på Konserthuset i Stockholm.

Første vinner som ble kunngjort, var Kristin Roskifte, som får prisen for sin bok «Alle sammen teller», et verk juryen mener er annerledes og enestående i sin sjanger.

VINNER: Kristin Roskifte, her på scenen under kveldens utdeling. Foto: Nordisk råd

Den norske forfatteren fikk overrakt prisen av Sveriges statsminister Stefan Löfven, som omtalte vinneren som «en magiker».

Roskifte tok stolt imot prisen.

– Åh, nå er jeg så sjokkert! Hjertelig takk til juryen for at det går an å vinne med en tellebok. Det gir meg så mye motivasjon til å fortsette å utforske bildebok-mediet, sa 44-åringen.

Hun takket sin redaktør Svein Størksen:

– Han er også min samboer, smilte hun til applaus fra salen.

– Og så må jeg takke barna mine, sa trebarnsmoren.

– Alle skal regnes med

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet at årets vinnerbok har en litt gåtefull tittel, som viser til bokens sjanger som myldre- og tellebok.

«Men viktigere er det at tittelen sier at alle sammen skal regnes med og bety noe, at alle er unike og verdifulle. I økende antall fyller de fargerike menneskene bildene, fra én gutt som ser på stjernene, til tusen mennesker som betrakter en sjelden komet. Selv om personene på bildene er mange og stiliserte, har alle individuelle trekk som gjør at vi kjenner dem igjen», skriver juryen.

De hyller boken for å være både poetisk og humoristisk.

«Den vekker nysgjerrighet og gir oss ledetråder til å forstå hva som foregår i bildene. Med «Alle sammen teller» lar Kristin Roskifte tekst og bilde inngå i en sammenheng som er annerledes og enestående innenfor tellebok- og myldretradisjonen. Det er et verk man kan lese mange ganger og hele tiden oppdage noe nytt».

Roskifte har siden debuten med «Alt vi ikke vet» i 2003 skrevet, illustrert og designet en rekke bøker, deriblant «28 rom og kjøkken», «Dyrenes skjønnhet» og «Jorda rundt på 29 bokstaver». 44-åringen kommer fra Moss og har en mastergrad i illustrasjon fra Kingston University i England. Hun har tidligere vært nominert til Brageprisen og har også vunnet gull i Grafills konkurranse om årets vakreste bøker.

Greta Thunberg: – Trenger ikke flere priser

Svenske Greta Thunberg (16) ble belønnet med Nordisk råds miljøpris. Den unge miljøaktivisten hedres for å ha mobilisert millioner av mennesker over hele verden til å kreve handling. Ingen norske kjempet om prisen i denne kategorien.

Siden Thunberg er på andre siden av Atlanteren, og to unge kvinner tok imot prisen på hennes vegne. De presenterte seg bare som «skolestreikere». De leste opp i en takketale fra Thunberg:

– Jeg vil takke Nordisk råd for denne utmerkelsen. Det er en stor ære. Men klimabevegelsen trenger ikke flere priser, det vi trenger er at statslederne lytter.

De to kvinnene avsluttet Thunbergs tale med å levere en «bombe» fra 16-åringen:

– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting. Til dere begynner å agere, vil hverken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris.

Prisen er på omlag 500.000 kroner.

THUNBERGS VENNER: Disse to ikke navgitte skolestreikerne leste opp den oppsiktsvekkende talen fra Greta Thunberg. Foto: Nordisk råd

Musikkprisen

Nordisk råds musikkpris endte hos islandske Gyða Valtýsdóttir (37) for hennes karakteristiske sang, instrumentelle oppfinnsomhet og personlige håndverk. Norske Elias Akselsen (72) og Grete Pedersen (59) var blant de nominerte i denne kategorien.

Filmprisen

Nordisk råds filmpris gikk til «Dronningen» av den danske manusforfatteren og regissøren May el-Toukhy (42), manusforfatter Maren Louise Käehne (42) og produsentene Caroline Blanco (39) og René Ezra (48). Norske «Blindsone» var blant de nominerte.

Prestisjefylt

Nordisk råds priser regnes til de mest prestisjefylte i Norden og er også høyt verdsatt internasjonalt. Litteraturprisen er den eldste av de fem prisene. Den ble overrakt for første gang i 1962 og fikk følge av musikkprisen, miljøprisen, filmprisen og barne- og ungdomslitteraturprisen. De fem priskomiteene velger ut de nominerte og vinneren.

