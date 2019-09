FØRST SVERIGE - SÅ DANMARK: I februar gikk Petter Stordalen inn i det svenske bokmarkedet. Nå retter han blikket mot Danmark og etablerer seg der. Foto: Magnus Sandberg

Stordalen-forlagene satser på Danmark

Petter Stordalen utvider forlagsvirksomheten ytterligere - og etablerer seg nå i Danmark med Strawberry Publishing.

Til å lede virksomheten i Danmark har Stordalen, som er største eier i Strawberry Publishing, fått med seg Birgitte Teresa Franch. Hun regnes som en av landets fremste forleggere.

– Vi følger samme oppskrift som vi alltid har gjort: Vi ansetter de dyktigste fagpersonene og bygger opp forlaget omkring dem. Birgitte er en erfaren og dyktig forlegger med en udiskutabel merittliste. Vi har hatt henne i kikkerten det siste året, sier Petter Stordalen i en pressemelding fredag morgen.

Her heter det videre at med alle nedskjæringer og omstillinger som det har vært i den danske forlagsbransjen de siste årene, er det viktig å komme inn som et friskt pust.

DANSK SJEF: Birgitte Teresa Franch regnes som en av Danmarks fremste forleggere, Nå skal hun lede Stordalens boksatsing i Danmark.

– Vi har store ambisjoner for Danmark og er sikre på at de gode fortellingene vil bli enda viktigere i årene som kommer, sier Petter Stordalen videre.

Birgitte Teresa Franch kommer fra stillingen som forlagssjef i People'sPress hvor hun har arbeidet siden 2004. Den gangen startet hun som praktikant etter å ha studert litteraturvitenskap og filosofi. Hun ble raskt redaktør, forlegger, litterærutviklingssjef og etterhvert forlagssjef. Hun har hatt ansvaret for forfattere som Camilla Läckberg, Mari Jungstedt, Carin Gerhardsen og Viveca Sten, Mattias Edvardsson, Fredrik Backman, Jane Harper og Jane Aamund.

– Jeg har hatt 15 kreative og inspirerende år i People'sPress. Fra vi var syv ansatte til fem ganger så mange, men nå føles det riktig å gå videre, sier Franch i pressemeldingen.

I februar i år ble det kjent at Petter Stordalen og Strawberry Publishing hvor de to forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen er inne på eiersiden, etablerte seg i Sverige.

- Å bygge et selskap handler alltid om mennesker, og dette er enda viktigere i en bransje som så til de grader handler om relasjoner. Vi jakter kun på ansatte med ekstreme ferdigheter, uttalte Petter Stordalen den gangen.

Forlagsgruppen Strawberry Publishing utgjør i dag disse forlagene: Pilar, Armada, Capitana, Canoa, Bastion, Pioner. Samt et samarbeid med HarperCollins i Norge, Strawberry Forlag og Bazar. På listen over gruppens mest profilerte forfattere finner vi navn Jørn Lier Horst, Lucinda Riley, Jojo Moyes, Sally Rooney og Katrine Engberg.

– Strawberry Publishing ser ut til å ende opp på en samlet nordisk omsetning i 2019 på 120 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

