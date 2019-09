EKSTREMT LIV: I en ny bok om seg selv forteller Lars Monsen om et tøft liv. - For hvert slag i ansiktet livet ga meg, å miste mamma, å miste storebror, og flere hendelser jeg ikke orker å nevne, så steg trassen i meg, forteller Monsen. Foto: Javad M. Parsa

Lars Monsen i ny bok: Snakker til de døde

Han snakker med de døde når han er ute på tur. Da han var 13 år gammel feiret han julaften alene ute i skogen for første gang. Han har også vært hjemløs. Brøt seg inn i bygårder og la seg til å sove både på loft og under trapper.

I dag kommer boken «Lars Monsen Mitt liv». Skrevet av Lars Monsen og journalisten Kjetil Østli - og det er litt av et liv de to skriver om.

- For hvert slag i ansiktet livet ga meg, å miste mamma, å miste storebror, og flere hendelser jeg ikke orker å nevne, så steg trassen i meg, det kokte i meg i den perioden, kroppen rista, fikk ikke sove, det var som om livet sjøl testa meg, skriver Monsen i boken.

Han forteller om store naturopplevelser, men vel så mye om et tøft liv. Om usympatiske sider ved seg selv.

– Jeg pleide å gå til butikken Jacobs på Holtet. Her fylte jeg posen med fjorten øl. Jeg trædde to poser i hverandre for at hanken ikke skulle ryke. Så gikk jeg rundt til fots og drakk fra posen.

INGEN ROMANTIKER: Nei, romantisk finnes han ikke. Han kunne levd ni liv uten å ha gitt noen en blomst, forteller ektefellen Trine Rein i den nye boken. Foto: Janne Møller-Hansen

Var han på disco hendte det at han gikk bort til et bord med fremmede.

– Jeg sto over dem, henta fram kammen, tok frem bryltuben og kjemmet rolig håret bakover. Så kikket jeg ned på fyren som satt med ei dame, og sa til ham: Du flytter deg. Vekk. Nå! Og han flytta seg. Alltid. Og jeg satte meg med dama hans. Det hendte at dama ga meg fingeren og stakk rasende. Herregud, det var rene mafia-stilen. Hvor kom oppførselen min fra? Det var rusen, slår Monsen fast i boken.

En annen gang våknet han opp på en t-banestasjon i Oslo uten å skjønne hvordan han hadde havnet der.

– Jeg våkner på perrongen på Veitvet t-banestasjon, sovende i et av setene som jeg må ha revet ut fra t-banevogna, jeg må ha røsket det løs og tatt med meg setet, forteller Monsen.

Han legger ikke på noen måte skjul på at han har levd ekstremt.

– Men har jeg hatt en ekstrem barndom? Jeg synes barneåra var bra, jeg, folk får mene hva dem vil. Men leter jeg etter forklaringer på hvorfor jeg ble som jeg ble, må man innom fattern. Han var verken slem eller urettferdig, men hard var han.

Lars Monsen forteller om en far som stilte krav og som kunne straffe.

– Kom vi hjem et kvarter for sent, fikk vi én dags husarrest. Hvert påbegynte kvarter ga én ny dag i husarrest. Da lærer du å holde avtaler.

En julaften hvor han og brødrene hans fikk boksehansker i julepresang.

– Så satte han seg i stolen og ba oss slåss. Vi sloss så blodet spruta mens han lo.

Både moren og faren til Lars Monsen er døde i dag.

– Alle likte mamma. Hun var snill, og hun var en drømmer, minnes han.

– Arven etter mamma er også at jeg snakker med de døde. På de månedene og årene jeg var alene i villmarka i Canada, ble sansene ekstreme. Det bare skjer. For meg ble dette ekstra sterkt, for midt i Canadas ødemark merker jeg at mamma er der. Jeg kan kjenne det. Hun er død, men hun følger meg på reisen og vil beskytte meg, og vi snakker sammen.

Lars Monsen har ikke egne barn, men han mener mye om barneoppdragelse:

– Å gi unga mobiltelefon og tilgang til sosiale medier synes folk er greit. Men å gi dem muligheten til å oppdage naturen på egen hånd, det synes mange er skummelt. Facebook, Snapchat, YouTube, PlayStation og hele bøtteballetten, jeg skjønner at unga finner noe der, jeg satt jo sjøl som hypnotisert av plingene i Tippekampen på tv. Men unger går glipp av noe. Ikke bare mener jeg det, jeg veit det, skriver Monsen.

Ektefellen Trine Rein har fått et kapittel til rådighet hvor hun skriver om Lars Monsen og kjærligheten.

– Han her ligner ingen jeg før har møtt, tenkte jeg. Han følger andre spilleregler enn samfunnet rundt ham. Han var så rar og unik at jeg måtte gi det et forsøk.

INGEN GRENSER: Lars Monsen har også vært programleder for det populære NRK-programmet «Ingen grenser». Einar Angelsen setter opp telt og får ekspert hjelp av Lars Monsen under innspillingen av programmet i 2011. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Skriver Rein som også trakk denne konklusjonen ganske tidlig:

– Nei, romantisk finnes han ikke. Han kunne levd ni liv uten å ha gitt noen en blomst.

Lars Monsen har uten tvil en stor plass i det norske folks bevissthet. Mye av den plassen kan han kan takke de mange TV-programmene sine for. Men det var til å begynne med ikke like lett å slippe til, hverken hos NRK eller TV 2.

– Det går en faen i meg, forteller Monsen.

Fra en ekspedisjon i Canada og uten avtalte om noe som helst på forhånd filmer han turen og kommer hjem med over 70 timer filmer som han klipper ned til en demotape på 20 minutter. Deretter avtaler han møter med toppene både i NRK og TV 2.

– Jeg gidder ikke bruke tida på en nisse som uansett må få «ja» ovenfra. Jeg skal snakke med sjefene.« Nå er jeg her,denne sjansen får dere kun én gang»,sa jeg i møtene. «Sett dere ned og se.»De satte seg ned. Og de stirret på opptakene mine. Det lyste i øynene deres. Både NRK og TV2 ville ha det. Sistnevnte var kjapt fremme med beløp og kontrakt. Men NRK svarte med en slags troverdighet. Dette skal vi gjøre, sa NRK-sjefene, men vi må gjøre det riktig og bruke tiden det tar. Betalingen var også dårligere. Men det var NRK jeg ville ha. TV2 er kjappere og hippere, men jeg dør fortere i TV2, resonnerte jeg, skriver Lars Monsen.

