SEX ER MAKT: Camilla Läckberg er ute med «Gullburet» – en ny krim der sex er en viktig del av historien. Boken kom denne uken i Norge – og er ennå ikke utgitt i hjemlandet Sverige. Foto: Frode Hansen, VG

Camilla Läckberg: – Har unngått sexscener, men nå var det på tide

Camilla Läckberg (44) har solgt over 22 millioner bøker på verdensbasis av sin Fjällbacka-serie, men det er ett tema hun har vært livredd for å skrive om.

– Jeg har vært livredd for å skrive om sex. Det er jo så vanskelig å skrive bra om det, så jeg har unngått det. Men nå visste jeg helt fra begynnelsen at jeg måtte ha det med. For min nye hovedperson Faye er en kvinne som tar for seg – og sex ble en helt nødvendig del av det. Hun er en kvinne som bryter seg løs på alle måter, og sex er makt, en makt vanligvis menn har, sier Camilla Läckberg som etter mye nøling til slutt bare måtte sette seg ned og prøve:

– Ja, jeg satte meg ned, trakk pusten dypt – og tenkte: Hvordan gjør man dette? Jeg måtte gå løs på det på samme måte som med alt jeg skriver om: Filmatisk. Se det for meg. Og det var lettere enn jeg trodde, selv om det tok litt tid før det føltes naturlig, sier hun og ler.

– Jeg ble varm i trøya og fikk teken på det etter hvert, sier Camilla – som har planen klar før hun skal gi den nye boken til sin mor.

– Ja, jeg kommer til å måtte rive ut de sidene. Og jeg har lovet min tenåringsdatter å sette eselører der det kan bli kleint for henne å lese, ler Läckberg da vi møter henne under Krimfestivalen i Oslo – der rundt 60 krimforfattere er samlet denne uken.

Hennes Fjällbacka-serie har siden debuten med «Isprinsessen» solgt i over 22 millioner eksemplarer i mer enn 60 land, og 1,3 millioner bøker bare i Norge, ifølge forlaget. I 2017 hadde hun en omsetning på 41,3 millioner svenske kroner – med en gevinst på over 18 millioner – og ble med det Sverges best betalte forfatter.

– Jeg kunne bare ha fortsatt med Fjällbacka-serien, for jeg vet jo at de bøkene selger, men jeg måtte gjøre noe nytt for å utvikle meg som forfatter. Mange krimforfattere har en lengsel etter å skrive noe mer litterært for å få kritikernes kjærlighet, men jeg har egentlig gått i motsatt retning. Til en mer utskjelt sjanger i litterære kretser – og som hovedsakelig har et kvinnelig publikum. Jeg synes ikke det er dårlig litteratur, heller litteratur som gir glede, sier Läckberg.

«Gullburet» ble resultatet. Og for hovedpersonen Faye blir hevn det aller viktigste da ektemannen sviker henne. Hun blir en moderne hunndjevel.

EKTEMANNEN: Camilla Läckberg og mannen Simon Sköld skapte store overskrifter da de ble sammen i 2014 – da han var 27 år og hun 39 år. I dag er de gift og har datteren Polly på tre år sammen. Her på Ellegalan 2018. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det er faktisk en slags hyllest til nettopp Fay Weldons bok «En hunndjevels bekjennelser» som er en bok jeg har lest om og om igjen nesten hvert eneste år siden jeg var tenåring. Men den er jo litt utdatert når det gjelder tiden den utspiller seg i, og jeg tenkte: Hvordan vil en moderne kvinne gjøre dette? Og da dukket Faye opp, forteller Läckberg.

Måtte google VG-anmelder

Boken, som er den første av to planlagte bøker om Faye, fikk terningkast 3 i VG denne uken, men det går ikke særlig inn på Läckberg.

– Nei, men jeg fikk en opprørt melding av Unni Lindell, samt at jeg måtte google anmelderen for å se hva slags fyr dette var, ler hun.

Selv har hun drømt om å ta hevn mange ganger.

– Jeg har jo ikke hevnet meg på en Faye-måte, men jeg har i alle fall fått vist noen at jeg har klart meg bra og hatt suksess i livet. I did good without you, liksom. Jeg ble aldri mobbet eller noe, men jeg følte meg ikke noe særlig ved siden av den vakreste i klassen. Men jeg har tatt igjen senere i livet, en slags nerdenes hevn. Jeg vokste på en måte ikke inn i mitt eget skinn før jeg ble 30 år, sier Camilla Läckberg – som hele livet har slitt med dårlig selvtillit og selvbilde.

NERDENES HEVN: Camilla Läckberg (44) var ikke en av de populære da hun var yngre – og forteller at hun først vokste inn i sitt eget skinn da hun passerte 30 år. Nå er hun en av Sveriges best betalte forfattere. Foto: Frode Hansen

– Det har på mange måter vært mitt største hinder, men i dag som snart 45-åring, kan jeg si at jeg har et utrolig mye bedre selvbilde. Jeg har landet mer i meg selv, og jeg bryr meg ikke lenger så mye om hva folk synes om meg. Men jeg har fortsatt dager der jeg må kjempe med meg selv. I forhold til egen vekt og kropp, for eksempel. Det har vært for lenge i hodet mitt til å bli helt kvitt det.

Hun irriterer seg over at hun i det hele tatt bryr seg om hva hun veier.

– Kroppspresset vil alltid finnes, men jeg er blitt bedre på å håndtere det – og det får aldri lov til å ta helt overhånd lenger.

Om netthetsen

Camilla Läckberg er vant til å få kritikk og hat på sosiale medier – og det er ikke få ganger hun har valgt å gå i dialog med nett-trollene. Nylig sa hun «Fuck you» på Instagram (der hun følges av over 230.000) til de som ikke liker at hun har vært åpen og ærlig om at hun synes det første året med barn er forferdelig. Hun skrev at hun er blitt «sparket hardt» opp gjennom av andre mammaer på grunn av dette – og ville si «fuck you» til dem. For nå nyter hun livet som mamma til fire barn, to tenåringer på 15 og 17 år, Charlie på 10 år og Polly på tre.

– Men faktisk synes jeg hatet på min instagramkonto er blitt mindre. Det virker som om folk ikke synes det er så gøy lenger når de ser at det ikke biter på meg. Jeg synes det er morsomt å gå i dialog med dem som hater, jeg kan skrive navnet på dem som legger ut noe veldig provoserende og skrive: Se her hva den og den skriver om meg. Oppfører man seg sånn som et voksent menneske? Man sier jo at troll sprekker i solen, og det er jammen sant med nett-troll også. Sett lyskasteren på dem, så er de ikke så tøffe.

Netthetsen tok selvsagt også av da hun ble sammen med den profesjonelle MMA-utøveren Simon Sköld i 2014 – da hun var 39 år og han 27. Men i dag er de to lykkelig gift, har datteren Polly på tre år sammen – og bor i en luksusleilighet (prislapp: 23,5 millioner) på Söder i Stockholm. Da hun sjekket inn på hotellet i Oslo under krimfestivalen, hadde Simon til og med ordnet med røde roser og et søtt kort som lå og ventet på sengen. Av ingen spesiell grunn.

– Hehe, ja, han er flink på sånne ting, sier Läckberg som i boken «Gullburet» også lar hovedpersonen Faye treffe yngre menn – og skriver at det virker som om yngre menn ikke blir truet av kvinners suksess på samme måte som generasjonene over.

– Yngre menn ikke redd for suksess

– Det er faktisk min personlige erfaring. I den perioden jeg traff Simon, var jeg ganske mye ute, og jeg la merke til at det bare var yngre gutter som søkte kontakt. Jeg syntes det var veldig rart, men så skjønte jeg dette: De fleste menn på min egen alder vil ikke ha en kvinne som er fremgangsrik, de vil selv være den mest fremgangsrike. Mens yngre gutter bare synes det er kult. Slik var det også med Simon, han er bare stolt av meg og min suksess, forteller hun.

Livet sammen lever de to ut på Instagram – der også barna er med.

– Det der er en levende prosess. De to største barna var i lang tid ikke med på Instagram fordi deres pappa ikke ville det. Nå er de store og får selv bestemme. Jeg spør alltid om lov. Charlie på ti år ville lenge absolutt ikke være med, men så sa han fra om at han ville være med igjen. Polly er bare tre år, så der bestemmer vi. Vi har en policy som endrer seg med barnas alder og hvordan de føler det selv.

– Men har du ikke noen skrupler med å vise frem både barn og privatliv på denne måten?

– Jeg mener det jeg legger ut er personlig, ikke privat, og det er fortsatt masse ting som ikke havner på Instagram. Jeg tok egentlig et valg allerede da jeg startet bloggen Deckarmamma i 2003. Hele meningen var å vise at man kan bli forfatter selv om man er småbarnsmamma. Jeg ville avmystifisere det å være forfatter og kommunisere med mine lesere. Det har jeg fortsatt med, sier hun.

Pssst! Nylig ble både hennes forlagsredaktør og markedssjef i Forlaget Foum headhuntet av Petter Stordalens forlagsgruppe Strawberry – og mange lurer på om Läckberg og flere av deres forfattere vil følge dem til Strawberry. Läckberg sier at hun har kontrakt med Forum om to bøker til – og kommer til å sitte stille i båten i minst tre år til.

Camilla Läckberg Født i 1974, vokst opp i Fjällbacka der også hennes bestselgende krimserie utspiller seg. Bor på Söder i Stockholm, har sommerhus i Norrtälje Familie: Gift med Simon som hun har datteren Polly (3) med, har barna Wille (17) og Meja (15) fra ekteskapet med Micke Eriksson og Charlie (10) fra forholdet med den tidligere Robinsonvinneren Martin Melin. Bakgrunn: Jobbet som siviløkonom da hun etter å ha gått et skrivekurs brakdebuterte med krimboken «Isprinsessen» i 2003. Det har blitt ti bøker i den såkalte Fjällbacka-serien. Aktuell med: «Gullburet», den første av to planlagte krimbøker om Faye. Business: Driver sammen med venninnen Christina Saliba investeringsselskapet Investinher som satser på kvinners forretningsideer. Vis mer vg-expand-down

22.03.19 21:34