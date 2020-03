NAZIELITEN: Alf Larsen Whist var grunnlegger og drivkraft bak Normannaklubben - som Ola Karlsen skriver om i sin nye bok. To av fem dommere ville dømme Whist til døden etter krigen, men han slapp unna med fengselsstraff. Foto: Riksarkivet/Landssvikararkive/domsnr. 1098

Løgnhalser, tyver og angivere: Ola Karlsen: «Den norske nazieliten»

Løgnhalser, tyver og angivere: Den såkalte eliten av norske nazister levnes ikke mye ære i ny bok.

Nå nettopp

At Nasjonal Samling (NS) var en organisasjon som opererte utenfor loven og etablerte rettsprinsipper er ikke noen nyhet. Ola Karlsens dokumentarbok lar oss likevel komme enda tettere på noen av de aller mest graverende eksemplene på hvordan Vidkun Quislings trofaste menn tok seg til rette i det hærtatte Norge.

De var profitører i enhver forstand: Økonomisk, karrieremessig og politisk.

«Den norske nazieliten. De ukjente landssvikerne» Dokumentar Gyldendal Pris: 399,- Sider: 425 Terning 4 Vis mer

Normannaklubben ble etablert i 1944, og har en spesiell historie som utgjør anslaget for denne boken: Både tyske og norske nazister næret en dyp skepsis til frimurerlosjen.

Fått med deg Nina Grünfelds bok? Leseren mister nesten pusten!

I den forvirrete naziideologien utgjorde frimurerne en del av den jødisk-kapitalistiske verdensordenen som måtte elimineres. Derfor var noe av det første de norske nazistene sørget for da de kom til makten, å tilrane seg frimurernes hovedkvarter i Nedre Vollgate 19 i Oslo – der organisasjonen også i dag har sitt hovedkvarter. Quisling tok likegodt personlig kontroll over den betydelige frimurerformuen, som senere ble konvertert til NS Hjelpefond.

les også Rystende om surrogatibransjen - Bokanmeldelse: Sofi Oksanen: «Hundeparken»

I losjens store og eksklusive lokaler ble det gjort mer eller mindre vellykkede forsøk på restaurantdrift, stedet skulle være et samlingspunkt for norske nazister og det var også her Normannaklubben ble stiftet.

Med utgangspunkt i det bevarte medlemsregisteret på 211 navn gir Ola Karlsen oss en detaljert og innholdsrik fortelling om hvordan disse mennene, som altså så seg selv som del av en hjemlig nazistisk elite, klatret oppover i det norske samfunnet. De tilranet seg urettmessig penger og formue (deriblant jødiske eiendommer), de hjalp hverandre med underslag og små og store «lån», de tilranet seg embeter og politiske posisjoner og så videre og så videre.

les også De beste boktipsene nå: Virus-bøkene, seriene, krimmene, barnebøkene

Karlsens bok farer vidt omkring, noen ganger i store og litt umotiverte sprang. Enkelte ganger sparker han også inn åpne dører i sin insistering på hvor umoralske nazister kan være!

Men boken inneholder en rekke ganske fascinerende portretter, blant annet av NS-riksadvokaten Jørgen Kornelius Nordvik, som måtte finne seg i nidnavnet «riksapekatten». Han var blant de mest notoriske når det gjaldt å holde hånden over sine egne, og henla stort sett alle saker mot NS-medlemmer uansett hvor grove forbrytelser de sto tiltalt for.

Da krigslykken snudde, og de fleste innså at tyskerne ville tape, ble stemningen blant norske nazister stadig mer paranoid. Historien om hvordan Quisling ville ha utredet muligheten for å forskanse seg og sine på Helgøya i Mjøsa, med internerte prester som menneskelig skjold, er en passelig skrudd finale på beretningen om en selvutnevnt «elite» som egentlig bare besto av grådige og virkelighetsfjerne opportunister.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 30.03.20 kl. 11:04

Les også

Fra andre aviser