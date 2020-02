NORSK-DANSK: Kim Leine ble født i Norge i 1961 og flyttet til Danmark som 17-åring. Han er utdannet sykepleier og jobbet blant annet 15 år på Grønland. Han skriver på dansk, men oversetter selv sine egne bøker til norsk. For «Profetene i Evighetsfjorden» ble han i 2013 tildelt Nordisk råds litteraturpris. Foto: Posselt, Lærke

Rekker tunge til leseren! Bokanmeldelse: Kim Leine: «Dansk standard»

Virkelighet blir til mareritt og mareritt til virkelighet i Kim Leines ubehagelige, mislykkede roman om et søskenpar med barndomstraumer og en farsskikkelse som gjenoppstår fra de døde.

Den dansk-norske Nordisk råd-vinnende forfatteren, særlig kjent for sine historiske romaner fra Grønland, har med «Dansk standard» gitt seg i kast med grøssersjangeren.

Resultatet har blitt en komisk, grenseoverskridende roman, som pirrer, irriterer og får magen til å vrenge seg.

«Dansk standard» Forfatter: Kim Leine Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 288 Pris: 399 kroner

Boken begynner svært lovende. En mann ved navn E lever et ensomt, tilbaketrukket liv i København og jobber som mellomleder i Dansk Standard, en organisasjon som gir råd og veiledning til næringslivet om ja, nettopp, danske standarder. Han beskriver seg selv som en mann ingen legger merke til, «hverken gammel eller ung, hverken tykk eller tynn, hverken høy eller lav.»

Den eneste E pleier omgang med er søsteren. Mette jobber som lege på akuttmottaket, er plaget av klinisk depresjon og har gjentatte ganger forsøkt å ta sitt liv. Hun kutter seg, har klippekort i psykiatrien og elsker å få inn pasienter med kompliserte brudd og fysiske traumer. Søsknene har et nært forhold, men strides om minnene fra barndommen. Voldtok onkel Thomas dem eller ikke?

På forunderlig vis blir søsknene lokket inn i en esoterisk konspirasjon kalt Prosjekt Lasarus, administrert av organisasjonen Teosofisk Verdensuniversitet. Den mystiske sekten bruker en blanding av alkymi og hokuspokus for å bringe folk tilbake fra de døde. Mette går på møtene deres etter å ha fått et eldre ektepar som støttekontakt, mens E blir dratt inn i det hele via en hund han adopterer. Snart befinner søsknene seg i sentrum for en marerittaktig sammensvergelse med velkjente ingredienser fra grøssersjangeren.

«Danske standard» er en god stund akkurat passe «unheimlich», men så sporer det fullstendig av i et sammensurium av grøsserklisjeer. Biller begynner å tyte ut av nesen til E, som går svanger med sin døde onkel Thomas etter å ha blitt befruktet av en død kvinne. Hunden han adopterer voldtar ham analt om natten, før den dør i en makaber kamp med en annen hund. Hunden har for øvrig vært død hele tiden, viser det seg.

Alt som skjer er nemlig en del av prosessen som er igangsatt for å bringe de døde tilbake. Legg så til sektmedlemmer som har infiltrert samfunnet og incestuøse forbindelser verdig en gresk tragedie, og du har en roman som går opp i limingen og likner en lavbudsjettfilm.

«Det er ikke alltid like lett å vite hva som er drøm og hva som er virkelighet», står det et sted i denne boken. Ikke akkurat en veldig original tanke, men la gå. Kim Leine er best når han skaper visuelle scener av det absurde slaget og mindre overbevisende når han lar sine karakterer presentere innsikter om ondskapens vesen, traumer og psykologiske årsak-virkningsforhold. I likhet med Lars von Trier vet forfatteren en hel del om angstens manipulatoriske sider. Begge visualiserer det indre ubehaget ved å gi angsten en fysisk form.

Dessverre ender Leines sjangerlek i småklein svada som rekker tunge til leseren. I et forfatterskap av Kim Leines kaliber, må «Dansk standard» sies å være en merkverdig parentes. Romanen ønsker å si bø, men ender med et ædda bædda!

21.02.20

