NY PRESIDENT: Tidligere TV 2-profil Trude Teige blir ny president for Rivertonklubben. Foto: Therese Alice Sanne

Trude Teige ny Rivertonpresident

Forfatter og tidligere TV 2-profil Trude Teige (58) ble i går kveld valgt til ny president for Rivertonklubben.

Det skjedde på årsmøtet for Rivertonklubben. Rivertonklubben ble stiftet i 1972 og har som mål å fremme av den gode kriminallitteratur i Norge. Hvert år deler klubbens uavhengige jury ut den høythengende Rivertonprisen for beste kriminalroman i Norge.

Tordag denne uken vant Unni Lindell Rivertonprisen for den beste krimboken i fjor med «Dronen» - en bok Trude Teige har vært med å stemme frem som jurymedlem i Rivertonklubben. Nå tar hun over for Tom Egeland som ny president i klubben.

Ærefullt oppdrag

– Det er et ærefullt verv å å få lov til å representere norske krimforfattere og andre som jobber med kriminallitteratur. Min viktigste oppgave blir å fokusere på at klubben skal stimulere forfatter til å være ambisiøse, og at vi skal være med å løfte frem krimlitteraturen i det litterære landskapet i Norgge, sier Trude Teige som selv er krimforfatter - og er kjent for serien om Kajsa Coren. Hun ble selv nominert til Rivertonprisen i fjor for boken «Pasienten».

Teige vil også jobbe for at klubben blir et møtested for krimforfatterne.

– Man sitter jo mye alene og skriver, så det er viktig å ha en plass der vi kan treffe kolleger, dele erfaringer og få input.

Hun har selv sittet i juryen det siste året - og vurdert hele 48 norske krimbøker som kom ut i 2018.

– 48 norske krimbøker på et år høres mye ut - og det er det jo. Men hvis vi ser til Sverige, så da altså svenskene ut 266 krimbøker i fjor. Uansett sier mengden noe om hvor utrolig hard konkurranse det er, både mellom forlag og forfattere - og hvor vanskelig det er å være ny forfatter. Det er ikke lett å få innpass i dette markedet, det er rett og slett et rotterace, sier Teige.

– Skjev kjønnsfordeling

Da Unni Lindell i går kunne hente hjem Rivertonprisen for «Dronen», registrerte hun at det bare er en kvinne som har vunnet prisen på de 20 årene som er gått siden hun selv vant i 1999 - og kalte det en skikkelig «mannepris».

– Gir dette virkelig et riktig bilde på norsk krim?

– Nei, dette gjenspeiler ikke tilstanden i norsk krimlitteratur, det gir et skjevt bilde på hvordan det er. Nå er ikke det ikke min jobb å være spesielt opptatt av kvinnespørsmål, men jeg tar gjerne debatten dersom den kommer.

– Men det virker jo som om dere har en jobb å gjøre her?

– Ja, det har vi. Det er for dårlig. En ting jeg har registret selv er at det ofte er menn som blir invitert til å snakke om krim, det kan vi gjøre noe med raskt, sier Teige som selv skriver på en ny krim der temaet er #metoo i norsk media og norsk politikk. Etter planen skal boken ut til høsten.

– Den skal hete «Aldri tilgi». Mer enn det kan jeg ikke si nå, sier hun.

Tom Egeland, som har vært president i Rivertonklubben siden 2015, er fornøyd med valg av ny president:

– Etter fire fine år som president i Rivertonklubben er det med stor tilfredshet jeg overlater lederklubben til Trude Teige. Jeg har kjent Trude i mange år - både som forfatterkollega og i TV 2 - og jeg er trygg på at hun vil skjøtte vervet forbilledlig. Hun er en dyktig og allsidig forfatter med stort kontaktnett, hun er tydelig og prinsipiell, og innehar alle de kvaliteter som lederen for landets 150 krimforfattere må besitte.

I tillegg til å fremme den gode kriminallitteraturen i Norge, fungerer Rivertonklubben som et faglig fellesskap for forfattere, redaktører, litteraturforskere og andre som har en yrkesmessig tilknytning til kriminallitteratur. Klubben er oppkalt etter pseudonymet til forfatteren Sven Elvestad, som også signerte bøkene med navn som Stein Riverton og Knut Gribb.

Tidligere har blant annet Nils Nordberg (1977–1983), Anne Holt (2001–2003) og Jon Michelet (2003–2009) vært presidenter i Rivertonklubben.

Publisert: 05.04.19 kl. 12:42 Oppdatert: 05.04.19 kl. 13:07