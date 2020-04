DEBUTANT: Her er Henrik Øxnevad (23) - merk deg navnet først som sist. Dette er bildet han valgte som fortretteportrett fordi det passet tematisk til romanen. Bildet er fra en kortfilm en kamerat har laget. Foto: Gyldendal

Sterk debut om sex, rus og kjærlighet. Bokanmeldelse: «En sånn rød amerikansk scooter»

Debutant Henrik Øxnevad (23) skriver med stort driv om den vanskelige ungdomstiden - og her har vi en ung forfatter som med tiden kanskje kan ta over stafettpinnen fra Alexander Kielland, Tore Renberg og Johan Harstad.

Erik er sytten år og bor på Hillevåg utenfor Stavanger sentrum. Han skulker skolen, røyker litt for mye hasj og er sammen med venner, først og fremst bestekompisen, Stian.

«En sånn rød amerikansk scooter» Forfatter: Henrik Øxnevad Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 208 Pris: 349 kroner Vis mer

Men Stian er noe mer enn bare en venn, de ligger sammen, og en dag spør Stian og kjæresten hans, Jannike, om Erik kan tenke seg å være sammen med dem begge. Trekantforholdet funker fint en stund, men alle gode ting er ikke tre.

I likhet med TV-serier som «Skam» og «Sex Education», utforsker romanen tenåringers søken etter tilhørighet i kropp og sinn. Hvem ønsker jeg å være og hvordan vil jeg leve mitt liv? Seksualiteten er flytende, kjønnsrollene åpne for eksperimentering. På omslagets innbrett har Øxnevad valgt et noe uvanlig portrett av seg selv sittende i en stol iført bh, strømpebukse og damesko.

Forfatteren skriver trolig tett på egne opplevelser fra ungdomstiden. Nærheten til stoffet skaper stor troverdighet. Dette er en roman som føles ekte.

EKTE: VGs anmelder skriver at Henrik Øxevads roman føles ekte - og at han føyer seg inn i stolt rekke av forfattere fra Stavanger. Øxnevad er født og oppvokst i Stavanger og bor for tiden i Danmark. Skrivelysten fant han på Forfatterlinja på Buskerud Folkehøgskole. Foto: Astrid Snipsøyr

«En sånn rød amerikansk scooter» har stort driv, mange dialoger og korte setninger, som speiler ungdommenes rastløshet. Stavanger by trer frem for leseren, fra høyblokkene på Hillevåg til byens besteborgerlige strøk.

Eriks forhold til foreldrene er godt skildret, med alle de skiftende følelser et tenåringshjerte erfarer i møte med sin mor og far.

Et sentralt tema er det voldsomme savnet hovedpersonen har etter å kunne åpne seg opp for noen. Hans skilte foreldre bærer på hemmeligheter, og selv om omsorgen finnes, særlig fra en bekymret mor, er det ikke alt som er like lett å snakke om.

Heldigvis finnes en mormor litt utenom det vanlige. En tykk dame som snorker, drikker ganske mange pils og kommer seg rundt i verden på en rød amerikansk scooter. Hennes kjærlighet til barnebarnet er preget av fordomsløshet og kjærlighet.

Hun er rett og slett en sånn mormor alle burde ha i sitt liv, og romanen er langt på vei en kjærlighetserklæring til den kuleste mormoren på år og dag i norsk litteratur.

Det slår meg at denne boken først og fremst passer for ungdom, selv om den ikke er satt i bås som ungdomsroman. Og godt er det. Den tar opp viktige spørsmål knyttet til rus og psykisk helse, seksualitet og kjønnsroller og har nok driv og drama til å holde på selv de mest ukonsentrerte lesere. Eller for å sitere fra romanen:

«– Dette er sånn tenåringsdrama, sier jeg. – Kan vi ikke bare ordne opp og oppføre oss som voksne? – Vi er ikke voksne, sier Stian. – Vi er tenåringer.»

Henrik Øxnevad føyer seg inn i en stolt rekke av forfattere fra Stavanger. Tar han kanskje med tiden over stafettpinnen fra Alexander Kielland, Tore Renberg og Johan Harstad?

