Blodig aktuell! Bokanmeldelse: Jesmyn Ward: «Menn vi høstet» En erindringsbok

STERKE MEMOARER: I løpet av fem år mistet Jesmyn Ward fem unge menn i sin aller nærmeste krets - inkludert sin egen bror. Boken startet som et sorgarbeid, men så skjønte hun at alt handlet om hvem mennene var - og hvor de kom fra. Om hvor hun kom fra: «Om historien til de jeg har mistet, og min egen historie. Jeg måtte gjøre det, for å klare å leve med all denne døden rundt meg.» skriver hun. Foto: Beowulf Sheehan