FANT JUDAS-PENGENE: I forbindelse med en ny Bjørn Beltø-krim researchet Tom Egeland sølvmyntene Judas skal ha mottatt da han forrådte Jesus: Her med en mynt av samme slag som det i dag er historisk konsensus om at det må ha vært snakk om: Sekler fra Tyr. Det finnes noen eksemplarer på Kulturhistorisk museum i Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tom Egeland skrev ny bok i hemmelighet: Bjørn Beltø gjør comeback

I påsken 2021 er det Bjørn Beltø som gjenoppstår.

Publisert: Nå nettopp

For i all hemmelighet har Tom Egeland skrevet en ny Bjørn-Beltø-krim der Judas’ forræderi er historisk bakteppe.

– Jeg pleier jo å fortelle alle hva jeg holder på med, men dette har jeg holdt veldig hemmelig, ler Tom Egeland på telefon fra sitt faste hjemmekontor på Nordstrand i Oslo.

Egentlig tok han i 2018 farvel med sin krimhelt, albinoarkeologen Bjørn Beltø, for godt – og til VG uttalte han likegreit:

«Jeg er ferdig med Beltø».

– Det var jo sant da jeg sa det. Jeg var mektig lei av ham, og han var lei av meg. Jeg hadde skrevet tre Bjørn Beltø-bøker på rappen – og etter den siste boken («Codex»), var jeg helt tom for Beltø-ideer.

Men leserne ville ikke gi ham fred – og det spørsmålet han har fått flest ganger siden 2018 er: «Kommer det noe mer om Bjørn Beltø?» Så det året corona raste rundt oss alle, har Tom Egeland sittet hjemme og skrevet bok nummer ni i serien:

«Sølvmyntene» kommer allerede i mai i år.

– Det må jo være lov å ombestemme seg. Det handler litt om å imøtekomme den voldsomme etterspørselen fra leserne og at jeg faktisk fikk en idé som var for god til ikke å brukes. Samtidig begynte jeg å kjenne på et personlig savn etter å skrive videre om Bjørn Beltø.

HEMMELIG CORONA-PROSJEKT: Akkurat da Norge stengte ned på grunn av coronapandemien i mars i fjor, startet Tom Egeland på en ny Bjørn Beltø-krim og fikk en helt annen skrivero enn han vanligvis. Her på hjemmekontoret med hunden Teddy på fanget. Foto: Brian Cliff Olguin

Serien på totalt åtte bøker startet med «Sirkelens ende» (2001) som tok helt av et par år etter at den utkom, fordi mange mente Dan Browns bestselger «Da Vinci-koden» (2003) hadde mange likhetstrekk med Egelands bok. Begge bøkene dreide seg om selve fundamentet i den kristne tro, og stilte blant annet spørsmålet: Døde Jesus på korset?

Judas-penger

Siden dette har det kommet teologiske thrillere på rekke og rad, og når Bjørn Beltø nå vender tilbake, skal vi igjen tilbake til dagene før og etter korsfestelsen av Jesus.

Men denne gangen er det Judas Iskariot alt kretser rundt.

– For hvorfor forrådte Judas Jesus? Jeg bestemte meg for å gå dypt inn i dette og bestilte all teologisk faglitteratur jeg kunne finne, og oppsøkte hjelp av mine gode teologiske kilder.

– Judas er en fascinerende bibelsk skikkelse – og kanskje tidenes mest kjente forræder. Men hvorfor han forrådte Jesus, kan teologene i liten grad svare på. Svaret som gis er enten at han gjorde det for pengene eller at Satan for i ham. Eller en kombinasjon av disse to.

Det førte Tom Egeland inn i en ny stor researchjobb: Pengene. Eller rettere sagt: De 30 sølvmyntene.

MYE RESEARCH: Tom Egeland synes det har vært spennende å grave seg ned i researchen om Judas Iskariot og de 30 sølvmyntene vi hører om i Bibelen. Her fra samlingen av sekler fra Tyr på Kulturhistorisk museum i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

– Å researche disse pengene har vært et eventyr. For hva slags valuta var det snakk om? Jeg endte opp blant annet på Kulturhistorisk museum her i Oslo. For her har de nettopp de myntene som arkeologer og mynteksperter i vår tid er overbevist om at det må ha vært snakk om:

– Ja, altså ikke de faktiske Judas-pengene, men valutaen: Sekler fra Tyr, sier Egeland som blant annet kom frem til at verdien på de 30 sølvmyntene tilsvarer rundt 2000 kroner.

JUDAS-PENGER: Sekler fra Tyr - fotografert denne uken på Kulturhistorisk museum i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

– Det sier jo egentlig ingenting. Gitt levestandarden i Judea for 2000 år siden, så var det nok sannsynligvis mye mer verdt enn 2000 kroner er i dag. For meg er det jo bare en helt vanlig lørdagshandel på Meny, mens der var det kanskje en årslønn.

– Nok til å angi Jesus til jødenes høye råd, kanskje?

– Nja, det er det jeg utforsker her, da. For forrådte Judas virkelig Jesus?

Som vanlig blander Egeland historiske funn med fiksjon. Bakteppet og grunnhistorien i «Sølvmyntene» er rett og slett tatt rett fra evangeliene: Helt fra Judas går til Jødenes høye råd til pågripelsen av Jesus i Getsemane, rettssaken, korsfestelsen – og oppstandelsen tre dager etterpå.

– Samtidig i nåtiden blir Bjørn Beltø koblet på en mulig drapssak i Firenze; han får i oppdrag å finne et brev som er sentral i saken – og som viser seg å være fra selveste Pontus Pilatus om det som skjedde i Judea akkurat i disse dager den gangen i år 33.

Er Judas bare oppdiktet?

Egeland mener det er mye med Judas-skikkelsen som er usikkert.

– Bare det at han dør på ulike måter. Hos Markus forsvinner han bare ut av historien, hos Matteus henger han seg, og i Apostlenes gjerninger faller han om og sprekker så innvollene renner ut av ham. Judas er faktisk bare omtalt 22 ganger i Bibelen, og det finnes en historisk hypotese om at Judas rett og slett er oppdiktet.

– Beretningen om forræderiet og skjebnene til Jesus og Judas ligger tett opp mot datidens greske dramaturgi, så det en teori om at Judas bare er skrevet inn i ettertid som en dramaturgisk effekt, sier Egeland som selv ikke er troende.

– Jeg er selv ateist, men er veldig fascinert av disse urhistoriene i Bibelen. Jeg har tatt for meg Jesus, Moses, Satan – og nå Judas. Det jeg synes er litt artig, er at jeg har mange teologer og prester som lesere. Flere av dem er attpåtil ganske begeistret, selv om de ikke deler min ateisme.

– Jeg legger meg så tett opp mot teologien jeg kan, før jeg vrir og vrenger på historien, sier Egeland som kan avsløre at gjenoppstandelsen av Bjørn Beltø ga mersmak:

Han er allerede er i gang med bok nummer 10 om Beltø.