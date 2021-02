KOMMERSIELL SUKSESS: Hanne Kristin Rohdes krimserie om Wilma Lind har fått en stor leserskare, men VGs anmleder mener den nye boken i serien blir for lettvint. Foto: Trond Solberg

Klønete og lettvint! Bokanmeldelse: «Det du ikke vet» av Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde får ikke helt grep om hverken intrigeoppbyggingen eller de språklige virkemidlene i sin nye krimbok om Wilma Lind.

Det er syv år siden den tidligere politiinspektøren og politilederen Hanne Kristin Rohde startet sin nye karriere som forfatter. Årets utgivelse er den femte i rekken med hovedpersonen Wilma Lind. I tillegg har hun skrevet åtte bøker for barn og ungdom, og en sakprosabok.

Men til tross for sin høye produktivitet, er det som om Rohde ikke helt får grep om hverken intrigeoppbyggingen eller de språklige virkemidlene.

Det er nesten som om jeg får lyst til å tilby forfatteren hjelp underveis mens jeg leser.

«Det du ikke vet» Forfatter: Hanne Kristin Rohde Sjanger: Krim Forlag: Kagge Sider: 320 Pris: 379 kr. Vis mer

Utgangspunktet i «Det du ikke vet» er ellers greit nok:

Wilma Lind er tilbake i polititjeneste etter en dramatisk hendelse og får kastet en ganske uhyggelig sak i fanget. Et spedbarn er funnet i en fryser på Korsvoll! Trolig har barnet ligget der i flere år, og nå rykker hele kavaleriet ut for å finne den eller de som står bak den groteske handlingen.

Opprullingen hopper og springer litt mellom et ganske diffust «hasjmiljø» med tilhold i eneboligen på Korsvoll og et leilighetskompleks i Drøbak, der beboerne viser seg å være knyttet sammen av både synlige og skjulte bånd.

Det rulles opp private hemmeligheter og kryssende relasjoner mellom de involverte, og et kjerneelement er slektsforhold og dermed arv. Og selvsagt skyld – for hvem vet egentlig sannheten om babyen i fryseren?

Det tar lang tid for Rohde å gjøre seg ferdig med denne ganske tynne historien. At det skal ta over 300 sider er nesten ikke til å forstå. Resultatet blir mengdevis av overforklaringer, sidespor og transportetapper, nærmest som en såpeopera som aldri tar slutt. Komplett med en dose seksuelle intriger og et par maleriske dødsfall.

Men egentlig spennende blir det aldri. Rohdes krimserie om Wilma har fått en stor fanskare i Norge, men det er nesten som om hun ikke tar selve krimsjangeren på alvor. Dette blir for lettvindt.

Språklig sett er boken skjemmet av banaliteter og melodrama. Det kryr av klønete og pompøse setninger som: «Etterforskning er moderne arkeologi (…) Bare at vi må forbi mentale avleiringer i et pågående liv».

Denne klønetheten forplanter seg til handlingen for øvrig. I ett og samme drag blir en telefonoppringning til en melding før den igjen blir til en samtale som forfatteren skildrer på denne måten: «Vissheten om at noe var endret manifesterte seg til ord».

Det er synd at Kagge Forlag ikke gir forfatterne sine skikkelig redaktørhjelp og språklig oppfølging. Det finnes potensiale i Hanne Kristin Rohdes forfatterskap, men skal hun ha en sjanse til å utvikle seg som forfatter trenger hun mer veiledning. Først og fremst av en kompetent, språkbevisst og kritisk redaktør.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk