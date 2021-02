Strawberry Publishing selger lydbøker med robotstemme: − Det gjør vondt å høre på

Unmute video

Nå reager forfattere og konkurrenter sterkt på forlagets metode for å omgå regelverket.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil ikke ha robotstemme på bøkene mine, sier Anne B. Ragde.

– Fullstendig uakseptabelt, sier Ketil Bjørnstad om Strawberrys metode.

Lydbøkene ble lagt ut 30. desember – og dermed registrert med utgivelsesår 2020 – og Strawberry Publishings plan er å legge ut nyinnspilte versjoner for strømming når fastprisperioden for fjorårets bøker er over 1. mai.

Hadde lydbøkene blitt publisert i år, måtte de ifølge bokbransjens avtaleverk ha ventet til 1. mai 2022.

Fastprisordningen Fastprisordningen reguleres gjennom Bokavtalen – som er en avtale mellom forlag og bokhandlere. Den regulerer tilbudsprisen på nye bøker: Bokhandelen eller salgsleddet kan ikke gi større rabatter enn 12,5 prosent i fastprisperioden som er gjelder fra utgivelse til 1. mai året etter utgivelse. Norske lydbøker er også underlagt den samme fastprisperioden – og lydbøker kan ikke legges ut for strømming før tidligst 1. mai året etter den ble utgitt. Vis mer

Problemet var bare at alle lydbøkene ikke var spilt inn i fjor. Derfor ble bøkene «lest inn» av en robot – noe som blant annet førte til at andre forlags copyright og andre merkelige opplysninger også «leses opp» av datastemmen.

Unni Lindell og Anne B. Ragde er blant de norske forfatterne som lå ute i flere uker med lydbøker med såkalt syntetisk tale – det vil si robotstemme eller Siri-stemme.

Unmute video

– Dette må du høre med Strawberry Publishing om – for jeg vet ikke hva som har skjedd, sier Anne B. Ragde til VG.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing har ingen problemer med å innrømme at forlaget la ut lydbøkene 30. desember 2020 for at de skulle kunne legges ut for strømming fra 1. mai 2021.

– Det er helt riktig at vi gjør dette for å omgå reglene – for vi vil ikke la oss bremse av tregheten til de utdaterte avtalene som er i denne bransjen og som går utover forfatter, forlag, strømmetjeneste og sluttkunde, sier Henriksen.

Han mener dette er til forfatternes beste – og du kan lese hele hans forklaring lenger ned i saken.

For det er flere som reagerer:

Forlagsdirektør Åse Ryvarden i Aschehoug reagerer på at Strawberry-versjonen av «Bridget Jones’ dagbok» og Unni Lindells «Mørkemannen» leses opp med Aschehougs copyright.

Unmute video

– Forlaget plikter å oppgi korrekt informasjon om opphavsrett, og her blir det feilaktig oppgitt at Aschehoug er utgiver av denne utgaven. Det forventer vi at blir korrigert snarest, sier Ryvarden som synes hele saken er lei.

– Det er bare trist – både for forfatterne og for leserne – at et åndsverk og en leseropplevelser blir ødelagt på denne måten. Ingen forfattere ville akseptert en slik gjengivelse av eget verk, det gjør jo rett og slett vondt å høre på, sier Ryvarden og legger til:

– Det er vanskelig å forstå at det kan finnes gode grunner til en slik form for vandaliserende publisering.

Ryvarden påpeker også at denne Lindell-boken – og flere av bøkene som Strawberry har lagt ut for salg – omfattes av den pågående tvisten mellom Lydbokforlaget og Strawberry – der Lydbokforlaget mener dette er piratkopier.

Bakgrunn: Lydbokforlaget saksøker Jørn Lier Horst

Bøkene til Lindell og Ragde og flere andre forfattere er nå erstattet med vanlig innleste lydbøker, men det ligger fortsatt en rekke boktitler med syntetisk tale fra Strawberry Publishing ute i salg hos Tanum.no.

Ketil Bjørnstads «Mannen som gikk på jorden», som han skrev sammen med Torstein Bieler og Lage Fosheim, er en av lydbøkene som fortsatt ligger ute i salg.

Bjørnstad reagerer på Strawberrys fremgangsmåte.

– Jeg ante ikke at syntetisk innlesning fantes en gang før jeg oppdaget dette. Det er fullstendig uakseptabelt, og jeg henviser til Strawberry forlag for videre forklaring på hva som har skjedd, sier Ketil Bjørnstad.

For hans del var det ikke bare syntetisk tale som var problemet:

For dersom du kjøpte og lastet ned hans dokumentarroman «Historien om Edvard Munch», fikk du i stedet servert Leif Bulls barnebok «Historien om Edvard Munch» – med robotstemme:

Unmute video

Denne tittelen ligger fortsatt ute på Tanum.no, men kan ikke lenger legges i handlekurven.

Bokhandlerkjeden Ark opplyser til VG at de hadde lydbøkene med syntetisk tale i salg helt til starten av februar, men etter å ha blitt gjort oppmerksom på dette fra en kunde, tok de straks affære.

– Det var villedende ovenfor kundene da det ikke kom tydelig fram at de var syntetisk innlest. Vi fjernet disse i begynnelsen av februar, sier Marit Grue, kategorisjef for skjønnlitteratur i Ark.

Forbrukertilsynet mener dette kan være villedende markedsføring, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det skal selvsagt ikke komme som noen overraskelse på forbrukerne at de kjøper en lydbok med syntetisk tale. Markedsføring som gir inntrykk av at et produkt har en bedre kvalitet enn hva som faktisk er tilfelle, vil rammes av markedsføringslovens forbud mot villedende markedsføring, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel for tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet til VG.

Forbrukertilsynet opplyser til VG at det er aktuelt å se nærmere på hvordan lydbøkene blir markedsført.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing vil ikke kommentere Forbrukertilsynets oppfatning av at dette kan være villedende for brukerne.

Han sier dette er «veldig enkelt»:

– Vi ønsker å løfte flere forfatterskap inn i strømmemarkedet. Mange av dem har ikke tidligere fått delta i strømmeveksten. Så vi skaffet masse lydbokrettigheter og hadde et ønske om å få disse raskt ut på markedet. Det ligger i Strawberrys DNA å utfordre og fornye bokbransjen, sier Henriksen.

– Er det greit å legge ut en rekke lydbøker med datastemme til fullpris før 1. januar – for å omgå fastprisavtalen og rekke strømming fra 1. mai i år?

– Disse innspillingene var aldri ment for sluttkunde. Det jeg mener er greit, er å sikre at bøker som tidligere ikke har vært utgitt som lydbøker, får muligheten til å strømmes allerede i mai 2021 – da uten datastemme, men med skuespillere. En glipp førte til at de i en periode kunne lastes ned. Heldigvis har bare en håndfull mennesker gjort det, og de vil få tilsendt den skuespillerinnleste filen, så snart den er klar.

– En rekke av disse titlene er fortsatt i salg, vi kjøpte akkurat Ketil Bjørnstads «Mannen som gikk på jorden».

– Det burde vært stanset. Og vi tar en ekstra runde for å se til at ingen selger filene med syntetisk tale nå. Lydbøkene med syntetisk tale skulle egentlig bare ligge til rett over nyttår.

– Planen var å publisere 30. desember 2020 – og avpublisere typ 2. januar 2021 uten at dette skulle bli oppdaget?

– Vi ser ikke noe problematisk i at det ble oppdaget. Vi er stolte av å tilgjengeliggjøre bøker som ellers ikke ville kommet til strømming. Alle bøkene får høykvalitets-produksjoner med innlesing av skuespillere. Vi skal ikke tilby én eneste bok med syntetisk tale for strømming.

– Kan dere som forlag være bekjent med å selge lydbøker av denne kvaliteten?

– Vi er enige i at det ikke er fullgod kvalitet og beklager at de har vært mulig å kjøpe.

Leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen sier hun er kjent med saken – og reagerer på at flere av forfatterne ikke ble informert.

– Det er mulig intensjonen til forlaget var god, men her har det gått for fort. Det er ikke greit å omgå fastprisen på denne måten. For selv om forfattere ønsker å være tilgjengelige i alle format, så er de jo opptatt av hvordan verket blir formidlet – og lydbøker med syntetisk tale er ikke god forvaltning av forfatternes verk, sier Kriznik.

Strawberry-sjef Alexander Even Henriksen svarer Kriznik slik:

– Verket skal formidles av skuespillere i strømmetjenestene. Talesyntesen er bare et verktøy for å få en rekke forfatterne til å være med på strømmeveksten raskere, og det vet vi mange av forfatterne setter pris på. Den boken av Ketil Bjørnstad som du lastet ned i dag, er jo et godt eksempel på poenget vårt. Boken er fra 2002. Vi syns det er et forunderlig om den nå måtte inn i en ny fastprisperiode.