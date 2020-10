FORFATTERSKAPET: Vidar Kvalshaug har gjort en elegant jobb med å gå gjennom hele Ari Behns forfatterskap. Her utdrag fra bokens cover. Foto: Cappelen Damm

Mytenes mester! Bokanmeldelse: Vidar Kvalshaug: «Ari. Bohemen og bøkene»

Han ble tildelt rollen som riksklovn, sjarlatan, påfugl og annet som lett kunne latterliggjøres. Men i denne boken løftes Ari Behn myndig fram som seriøs forfatter og bokelsker og bokkjenner.

Det er sannelig bra at den første boken etter at Ari Behn tok livet sitt 1. juledag i fjor, handler om Ari Behn og bøkene.

Her er ikke sider opp og ned med prinsesse og intimt privatliv. Det har vi lest rikelig av.

Det er to tidlige kjærester med, ikke plirende, men omtalt som del av Ari Behns liv i viktige faser, under ulike skriveprosjekter pågikk, det være seg i Moss og omegn, i Ghana eller i ørkenen.

FAKTA: «Ari. Bohemen og bøkene. En versjon» Forfatter: Vidar Kvalshaug Sjanger: Sakprosa Forlag: Cappelen Damm Sider: 252 Pris: 379,- Vis mer

Ari Behn skrev bare syv bøker, mottatt både med jubel og tommel ned, med en ekstraordinær dramatisk linje i forfatterskapet.

Ari Behn fikk en forrykende mottakelse med terningkast 6 i VG av Tinic Talén som skrev med begeistring om den ukjente debutanten, for novellesamlingen «Trist som faen» i 1999. Deretter ble det bratt bakke, men også en og annen ny boksuksess.

Novellene ble hans sterke form, men han forsøkte seg hardt på romanen. Behns programerklæring var at han skrev en mytologisk realisme. Og myter passer allment godt på den hemningsløse forfatteren.

Vidar Kvalshaug avkler mang en overdrivelse og selvskapt myte hos den oversosiale og utagerende Behn, på elegant vis.

Kvalshaug er selv novellist og har lang erfaring som journalist og forlagsredaktør – og venn av Ari Behn. Kvalshaug har dykket inn i Behns forfatterskap linje for linje, studert resepsjonen, anmeldelse etter anmeldelse, og kommenterer godt Behns mange debatter (både hansker, duell og annet er med).

Det ble barskt for Behn å være forfatter og gift med en prinsesse. En god bok ble anmeldt fordi den var god, mens ansvaret for en middels eller dårlig bok ble tillagt relasjonen til kongehuset.

Behn forsøkte seg på design av servise, men hadde større økonomisk suksess som maler. Til slutt ble han ifølge boken ensom og blakk, og fikk tidenes forskudd, samtidig som han slet psykisk. Kvalshaug har samtalt med Behns forleggere, forfattervenner og mange andre.

BLIR SKREVET OM: Ari Behn, fotografert i forbindelse med et VG-intervju vinteren 2018. Foto: Frode Hansen

En utfordring er at Kvalshaug legger opp til at leseren skal ta hans ord for gitt. For det er nettopp det flere steder, Kvalshaugs subjektive ord og tolkning.

Med godhet og respekt beskrives Behns bramløse iscenesettelse av seg selv som forfatter lenge før han debuterte. Han skrev overalt, med penn, i små notatbøker. Han dukket opp i dress og slips av dyrt merke.

Inspirasjonen fra beatpoetene, de gamle heltene, preget ham. Kvalshaug unnslår seg ikke for å sammenlikne noen av Behns tekster med tekstene til de store forfatterne Behn beundret, som Ernest Hemingway, Jack Kerouac og andre. Et snev av hybris også hos Kvalshaug, eller lojalitet overfor en venns livsprosjekt.

I det hele er gjennomgangen av forfatterne Behn oppsøkte, Paul Bowles, reisene til Tanger for å bo på samme hotell som William Burroughs og Jack Kerouac, herlig lesning med glimt i øyet.

FORFATTEREN: På oppdrag fra Cappelen Damm har Vidar Kvalshaug skrevet bok om Ari Behn - og bøkene. Foto: Terje Bringedal

Samtidig ligger et vemod her. Behns opptatthet av forfattere som beskrev dødslengsel eller som tok sitt liv var meget sterk, ifølge Kvalshaug.

Og senere – når vi kjenner utfallet – plages vennene. Kunne de ha tolket tegnene som i ettertid også var så tydelig til stede i litteraturen? Et virkelig vanskelig tema.

Kvalshaugs bok følger ingen stram kronologi, man snubler litt fram og tilbake. Han slipper nyheter om at det finnes en barnebok, kanskje en kriminalroman og andre upubliserte manus. Om slik informasjon best presenteres i en bok som dette, kan diskuteres.

Først og fremst er dette en samvittighetsfull bok om bohemen Behn og bøkene, og en vakkert skrevet gest til en venn.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 15.10.20 kl. 08:17

