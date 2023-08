TYSK BESTSELGER: Trude Teige har passert 100.000 solgte bøker i Tyskland med boken «Mormor danset i regnet».

Trude Teige har solgt bøker for 25 millioner kroner i Tyskland

Forfatter og tidligere TV 2-journalist Trude Teige (63) har nå ligget et halvt år sammenhengende på den tyske boklisten.

Over 100.000 eksemplarer av boken er solgt i Tyskland, som ifølge Teiges beregninger tilsier en inntekt på ca. 25 millioner kroner.

Teige har med det tjent mer på det tyske salget enn det hun vanligvis tjener på et helt år i Norge.

Boken er også utgitt i Danmark, Sverige, Finland, Sveits og Østerrike, samt oversatt til arabisk.

«Mormor danset i regnet» handler om en tyskerjente og er basert på virkelige hendelser og en ukjent krigshistorie fra Berlin.

Det tyske forlaget S. Fisher har sikret seg rettighetene til oppfølgeren «Morfar pustet med havet», og ønsker også å kjøpe rettighetene til den neste boken i serien som Trude Teige for tiden skriver på. Vis mer

Uke etter uke har Trude Teige ligget på den tyske bestselgerlisten som publiseres i Der Spiegel med boken «Mormor danset i regnet» som kom ut på tysk i februar i år.

Torsdag passerte hun et halvt år sammenhengende på listen som viser de 20 mest solgte skjønnlitterære bøkene i Tyskland.

– Dette er noe som svært få norske forfattere eller forfattere generelt opplever. Vi husker alle Maja Lundes store Tysklandssuksess, men bortsett fra det er dette litt unikt, sier Oliver Møystad, seniorrådgiver for skjønnlitteratur ved senter for norsk litteratur i utlandet (NORLA).

– Trude Teige er rett og slett en av årets store bestselgere i Tyskland så langt, fortsetter Møystad.

«Hyggelig inntekt»

Trude Teiges tyske forlag S. Fisher opplyser at det er solgt over 100.000 eksemplarer av boken hittil.

Et kjapt regnestykke viser at Trude Teige dermed har solgt bøker for cirka 25 millioner kroner (avhengig av valutakursen) så langt på det tyske markedet alene. I Norge får forfatterne rundt 60 kroner per solgte bok, men for salg i utlandet deles også royaltyen med blant annet oversetter og agentur.

Trude Teige bekrefter overfor VG at inntekten er hyggelig og at hun allerede har tjent mer på det tyske salget enn det hun vanligvis tjener på et helt år her hjemme i Norge.

– Hvis boken fortsetter å selge resten av året, kan jo dette bli riktig så bra, ler Teige.

Selv ble hun tatt helt på sengen da boken debuterte på en 8. plass på bestselgerlisten etter utgivelse.

– Jeg var bare overlykkelig for at boken faktisk ble utgitt på tysk, jeg hadde ikke engang tenkt på bestselgerlisten.

– Da det skjedde, tenkte jeg: Det var jo fint, det blir vel ei uke eller to. Men så eksploderte det. Det kom gode anmeldelser og omtale, og jeg merket en voldsom interesse på Facebook og Instagram, forteller Teige.

Ukjente kvinnehistorier

Nå kan hun se tilbake på et helt halvt år på den tyske listen, og det er bare tre andre bøker som har ligget lenger.

– Jeg har ikke noen god forklaring, bortsett fra at boken og historien tydeligvis har truffet en nerve i Tyskland. Det var en god timing og litt flaks.

– Jeg har også et veldig bra tysk agentur og forlag, og de har virkelig vært med på å løfte forfatterskapet mitt. De satser stort – også nå foran høstens bokmesser. De har stor tro på at denne boken skal ut i mange flere land.

Så langt er boken ute i Danmark, Sverige, Finland, Sveits og Østerrike, samt oversatt til arabisk.

Boken «Mormor danset i regnet» handler om en tyskerjente og er basert på flere historier fra virkeligheten og faktiske hendelser. Det handler også om en brutal og ukjent krigshistorie fra Berlin.

SKRIVER OPPFØLGER: Trude Teige skriver nå på en tredje bok i det som blir en trilogi om ukjente kvinnehistorier fra krigen.

Redaktør Susanne Halbleib i det tyske forlaget har i en pressemelding om den tyske utgivelsen uttalt at nettopp denne krigshistorien har truffet blink i Tyskland.

– Det er en viktig og dypt rørende bok for tyske lesere. Den lar oss oppdage en lite kjent del av vår historie, forteller om okkupasjonen av Norge og lidelsene og overlevelsen i Tyskland i etterkrigstiden, og viser hvordan fortiden former de neste generasjonene, sier Susanne Halbleib i S. Fischer Verlage.

Det tyske forlaget har sikret seg rettighetene til den frittstående oppfølgeren, «Morfar pustet med havet» som kom på norsk i 2021.

– De ville også kjøpe neste bok, en ny frittstående oppfølger som jeg skriver på nå. Men jeg klarer ikke å ha noen forpliktelser når jeg skriver, det må ta den tiden det tar.

Ny bok om mormors venninne

Teige røper overfor VG at den neste boken i det som blir en slags trilogi om kvinnehistorier fra krigen, etter planen kommer neste høst.

– Her kommer historien om mormors venninne, det blir en ny ukjent kvinnehistorie fra krigen – basert på ekte hendelser, forteller Trude Teige.

Hun forteller at suksessen boken har hatt både hjemme i Norge og nå i Tyskland varmer ekstra godt – siden boken fikk terningkast 3 i VG da den kom i 2015.

– Dette er vel et godt eksempel på hvor feil en anmelder kan ta. Det er godt for en forfatter med en sånn bekreftelse. Jeg skriver jo for å gjøre inntrykk, for å bevege mennesker. Det føles godt å få bevist at man faktisk lykkes, at dette faktisk beveger så mange lesere.

– Det er veldig sterkt, sier Teige.