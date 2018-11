DRAGEVREDE: Rhaenys Targaryen, kong Aegons søster og hustru, brenner ned Planky Town i Dorne med sin drage Meraxes. Dorne var det siste Westeros-riket som lot seg kue av Targaryen-dynastiet. Foto: ILLUSTRASJON: DOUG WHEATLEY

Bokanmeldelse: Julaften for «Game of Thrones»-nerder

OK, George M.M. Martin får aldri finger'n ut med de siste bindene av «A Song of Ice and Fire», men med «Fire & Blood» spanderer «Game of Thrones»-guruen masse saucy snacks og fryktelige facts på «Game of Thrones»-geekene.

George M.M. Martin: «Fire & Blood. Being a History of the Targaryen Kings of Westeros. Volume 1»

715 sider

Hele verdens « Game of Thrones »-menighet venter jo utålmodig på George M.M. Martins neste bøker, «The Winds of Winter» og «A Dream of Spring». Isteden gir luringen oss «Fire & Blood» («Ild og blod» på norsk) – en fortelling om huset Targaryens maktovertagelse og historie i Westeros for rundt 300 år før handlingen i Game of Thrones». Boken er på 715 sider – og senere kommer del 2!

Fans har kalt boken «GRRMarillion», et ordspill på J.R.R. Tolkiens «Silmarillion», der fantasyens far rullet opp Middle Earths tilblivelse, gudeverden og historie frem til handlingen i «Lord of The Rings» («Ringenes herre»).

Et must for fansen

«Fire & Blood» er selvsagt et must for alle Martin-nerder. For boken gir historisk dybde og farge til en rekke av elementene i «Game of Thrones»-universet.

Så – hva blir vi servert? Svaret er en masse spennende detaljer, for eksempel:

Hvordan ble The Red Keep i King's Landing til? Hvem bygde slottet? Og hvem lagde Jerntronen? Hvorfor ble kjempeborgen Harrenhal bygd, og hvem la den i ruiner? Hvorfor har huset Baratheon en kronhjort i våpenskjoldet sitt? Martin har nok sneiet innom noe av dette i bøkene før, men ikke i sin fulle historiske sammenheng.

En ting er detaljer og høyere skjermoppløsning, for å bruke et datauttrykk. Enda viktigere er helt sentrale temaer som «Fire & Blood» gir innsikt i: Hvor kom «Game of Thrones»-heltinnen Daenerys' tre drage-egg fra, og hvordan endte de langt vekk fra Westeros? Hvordan kom familien Targaryen til makten? Og hvorfor forsvant alle dragene fra Westeros? Her står deilige aha-dramaer i kø for alle oss Game of Thrones-ianere.

Oppramsing av navn

Når det er sagt, er det viktig å påpeke at «Fire & Blood» sjangermessig absolutt ikke er noen ny roman fra Martin i serien; utgivelsene av «The Winds of Winter» og «A Dream of Spring» er stadig i det blå.

Den 715 sider lange «Fire & Blood» er en slags Snorres kongesagaer omsatt til Westeros – en familiekrønike, sprengfull av slektstrær og oppramsing av navn, ført i pennen av erkemester Gyldayn ved Citadellet i Oldtown.



Ikke alt er like fengslende lesning; det blir endel transportetapper à la først skjedde ditt, og så skjedde datt og så skjedde dittdatt. Og trenger vi eksempelvis egentlig å vite navnene på alle ørten deltagerne i en ridderturnering i King's Landing? Nja ...

Begynner med Aegon Erobreren

Vel, Martin begynner med historien om hvordan Aegon Targaryen erobrer Westeros for om lag 300 år siden (sett fra dagens «Game of Thrones»-nåtid). Deretter følger vi Targaryen-dynastiets dramatiske historie, med nye konger, fagre og handlekraftige dronninger samt utspekulert renkespill mellom medlemmer av dragerider-slekten for å manøvrere seg opp i Jerntronen i The Red Keep.

Blod og gørr i bøtter og spann

Og om noen skulle innbille seg at det var fredeligere i Westeros før i tiden, er de på bærtur i Legoland. Partier av historien Martin ruller opp her, er så megavoldelige og blod-og-gørrsprutende bestialske at det nærmer seg det parodiske. Særlig ille blir det når Aegon Erobrerens sønn Maegor karer til seg tronen. Han får tilnavnet «den grusomme» ...

Heldigvis er det hvilepauser fra all volden og grusomhetene. Westeros får nemlig en lang fredelig og fremgangsrik tid da kong Jaehaerys I regjerer; i hele 55 år sitter han på tronen, med sin søster Alyssa som dronning.

Dream team på tronen

I de to har Martin lagt alle positive egenskaper et kongepar kan ha – det er nesten for godt til å være sant, og en leser kan jo spekulere på hvor disse gullgenene kommer fra, all den tid de fleste i Targaryen-familien ellers langt fra er noen helgener. Men vi får vel håpe at Daenerys har arvet Jaehaerys' gener, og kan gi Westeros en ny fredstid, selv om også hun kan være temmelig tung på voldslabben.

En fin bonus med «Fire & Blood» er for øvrig at den er omfattende illustrert av Doug Wheatley! Wheatley har blant annet illustrert Star Wars- og «How to Train Your Dragon»-tegneseriehefter.

(Anmeldelsen er basert på den engelske utgaven, som utkommer 20. november. Den norske utgaven «Ild og blod (Gyldendal) er tilgjengelig 27. november).