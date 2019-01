ØNSKET SEG EN UNG DICAPRIO: Jon Michelet selv var involvert da det i 2016 ble kjent at bøkene om krigsseilerne skulle bli TV-serie - og han var opptatt av å beholde ungdommeligheten til Halvor Skramstad som er bare 18 år da han drar til sjøs. - Jeg tror de må finne en ung Leonardo DiCaprio til meg. Bare ikke fullt så pen, sa han den gangen. Foto: Gisle Oddstad

Jakter på ukjent unggutt til å spille Jon Michelets skogsmatros

Produsent John M. Jacobsen går nå bredt ut for å finne den perfekte 15–16-åringen til å spille Halvor Skramstad i det som blir tidenes dyreste NRK-TV-serie noensinne.

Allerede i 2016 ble det klart at Filmkameratene hadde inngått avtale med NRK om å lage TV-serie av Jon Michelets store epos om krigsseiler Halvor Skramstad. Etter Jon Michelets død i april i fjor, sa produsent John M. Jacobsen til VG at de bare ventet på grønt lys fra NRK. Det har de nå gitt, melder NRK i dag.

Dobbelt så dyr som «Kampen om tungtvannet»

Serien får et budsjett på hele 150 millioner kroner - noe som er det dobbelte av hva «Kampen om tungtvannet» kostet. Det var også Filmkameratene som samarbeidet med NRK om «Kampen om tungtvannet» - som visstnok er den mest sette TV-serien siden fjernsynet kom til Norge - og inntil nå den dyreste NRK-produksjonen noensinne.

– Av de 150 millionene må vi skaffe halvparten av pengene, og NRK resten. Det gjenstår mye jobb før serien kan gå foran kamera, kanskje på slutten av året eller tidlig neste år, sier Filmkameratene-produsent John M. Jacobsen.

Starter jakten på Halvor

Og en av de viktigste jobbene starter nå: Hvem skal spille Halvor Skramstad?

– Det har jo vært umulig å caste noen før vi fikk klarsignal, men nå går vi bredt ut. Vi kommer til å gå ut offentlig, få folk til å melde seg, lete blant folk vi ikke har peiling på, se på gutter som ikke har stått på en scene eller foran et kamera før. Vi kommer til å se på ungdomsskoleelever og amatørteaterskuespillere. Her må vi blåse høyt i hornet, sier John M. Jacobsen - som tror deres Halvor Skramstad bør være helt ned i 15–16 år.

– Halvor Skramstad var jo 18 år da han seilte ut, og blir eldre med bøkene. Vi tenker at hovedrolleinnehaveren vår bør være ung og eldes på samme måte som han gjør i bøkene - dersom vi får fortsette serien med flere sesonger slik vi ønsker. På film eller skjerm, ser folk litt eldre ut enn de er, og det er jo et problem. Så her bør vi ideelt caste en 15-åring, sier Jacobsen.

Han ønsker å vise hvor unge disse guttene egentlig var da de ble kastet ut i krigen uten egentlig å være gamle nok.

– Hadde de sittet hjemme på Rena eller i Oslo, så hadde jo disse ungdommene kunne sittet helt i ro, men ute på sjøen hadde de ikke noe valg. De måtte gjennomleve krigen.

En ikke fullt så pen DiCaprio

Jon Michelet selv skal ha vært involvert i TV-serien før han døde - og han var også opptatt av dette med ungdommelighet.

– Det er veldig mange dyktige unge norske skuespillere nå, men min helt Halvor er 18 år når han drar til sjøs og jeg skulle gjerne ha beholdt den ungdommeligheten. Jeg tror de må finne en ung Leonardo di Caprio til meg. Bare ikke fullt så pen, sa han til VG i 2016 da nyheten om serien kom.

De planlagte åtte episodene i sesong én av TV-serien er basert på første bok i serien, «Skogsmatrosen» som kom ut i 2012. Vi møter Halvor Skramstad fra Rena som er 18 år da han mønstrer på Wilhelmsenrederiets linjeskip M/S Tomar som lettmatros i 1939. Han får raskt kallenavnet Skogsmatrosen. Mens han er ute på sjøen bryter 2. verdenskrig ut - og i løpet av hans første år til sjøs, endres både verden og Halvor: Han blir en krigsseiler.

– I tillegg til å finne den rette personen til å spille Halvor, er det selvsagt andre utfordringer her. Vi må gjenskape virkeligheten slik den så ut i 1940. Da de seiler gjennom Suezkanalen, skal den se ut som i 1940 - og byene skal se ut som de så ut i 1940. Det blir heller ikke lett å filme på vann. Men takket være moderne teknologi, så skal det nok gå, sier John M. Jacobsen.

Serien blir først å se på skjermen i 2021 eller 2022.