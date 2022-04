Forfattersønn døde dager etter at han ble siktet for drapet på sin egen datter

Sønnen til stjerneforfatter Paul Auster, Daniel Auster, døde tirsdag - elleve dager etter at han ble siktet for drapet på sin egen datter.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det melder NBC News, og flere andre amerikanske medier, som siterer politiet i New York City. Dødsårsaken er ikke kjent.

Daniel Auster ble 44 år gammel.

Politiet fant Auster bevisstløs på en T-bane i New York 20. april - bare fem dager etter at han ble arrestert for datterens dødsfall. Han ble transportert til sykehuset, men ble erklært død på sykehuset tirsdag denne uken.

Datter døde av overdose

Daniel Auster hadde omsorgen for sin ti måneder gamle datter den skjebnesvangre ettermiddagen 1. november i fjor, da nødetatene rykket ut etter å ha blitt oppringt fra hjemmet i Brooklyn.

Babyen var bevisstløs og responderte ikke da helsepersonellet ankom. Hun ble hastet til sykehuset, der hun ble erklært død.

Obduksjonsrapporten konkluderte med at barnet døde av en overdose fentanyl og heroin.

En talsperson for politiet sier til New York Post lørdag at det er ukjent hvordan barnet fikk i seg narkotikaen. Daniel Auster ble siktet for uaktsomt drap.

Den lille jenta var barnebarnet til den prisbelønnede suksessforfatteren Paul Auster, som er gift med den norskættede forfatteren Siri Hustvedt (67). Han har sønnen Daniel fra et tidligere ekteskap.

VG intervjuet Paul Auster i 2017, og har anmeldt flere av hans bøker – og hans kones bøker.