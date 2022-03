ERFAREN: Atle Nielsen (f. 1956) har lang fartstid som journalist, forfatter og artist – og har gitt ut en rekke bøker for både barn og voksne. I 2020 debuterte han som krimforfatter med «Ett blod» om Ole Bull – som ble godt mottatt.

Hvor har egentlig redaktøren vært? Bokanmeldelse: Atle Nielsen: «Mord og kjærlighet»

Atle Nielsen hever seg aldri over de mest banale virkemidlene i denne krimfortellingen.

Av Sindre Hovdenakk

Det beste man kan si om «Mord og kjærlighet» er at ingen som leser den vil gå glipp av et eneste poeng. Her blir absolutt alt og alle omstendelig forklart, gjerne flere ganger.

Det er til gjengjeld vanskeligere å forstå hvordan det er mulig å skrive en krimroman uten den minste antydning til virkelig spenning.

Handlingen starter med at den hardbarkede TV2-journalisten Ole Bull får skrupler på grunn av den undersøkende journalistikken hans som har kostet en kvinnelig byråd både jobben og ektemannen.

Info «Mord og kjærlighet» Forfatter: Atle Nielsen Sjanger: Krim Forlag: Cappelen Damm Sider: 382 Pris: 399 kr. Vis mer

Bedre blir det ikke når Bulls egen sjef blir drept, og det viser seg at det er en hemmelig gruppe med personlige motiver til å hevne seg på pressefolk som står bak.

Ole Bull blir selv sendt til London i et slags forsøk på å skjule ham for «hevnerne». Der har også Bull sin gode venninne Emma Byrne bosatt. Samme vei reiser politikvinnen Heidi Haug, som skal etterforske saken derfra på grunn av et telefonspor fra London. Men hun forsvinner ganske raskt og litt umotivert fra forfatterens oppmerksomhet.

Imens blir VG-journalisten Jan Henrik Kalvik klar over det samme hevnmotivet som politiet hjemme i Bergen, og de to partene nærmer seg løsningen fra hver sin kant. Solid fyrt opp av enda et hevndrap, med enda flere ledetråder til de skyldige.

Samtidig havner Ole Bull i en knipe som skal stille ham overfor et såkalt umulig valg.

Og det er i grunnen det.

Svaret på hva som ligger bak det som skjer får vi tidlig i boken, resten av handlingen er fylt med en masse trivielt fyllstoff, unødvendige detaljer og en handling som er så forutsigbar at det nesten blir morsomt.

Alle poenger serveres minst tre ganger, det samme gjør de ytre skildringene av personene vi møter. Kvinnene karakteriseres stort sett ved hjelp av hårfrisyren: kort, langt, blondt, rødt.

Ole Bull selv er, hold deg fast, den følsomme bøllen med dametekke! Politilederen er oppfarende, men i bunn og grunn hederlig – og så videre.

Det er synd å si det, men Atle Nielsen viser i denne boken at han har et begrenset språklig repertoar. I betydningen: han kan skrive, men han kan ikke skape egentlig litteratur. Det florerer i tillegg med antikverte uttrykk som «den forrykte banden» og «havne i spjeldet».

Hvor har egentlig redaktøren vært?

Karakterene som vi møter, tenker og snakker stort sett i rene klisjeer. Det gjelder også de høyst ikke-fiktive pressekollegaene som Nielsen åpenbart har hatt moro av å skrive inn i handlingen.

Slik slentrer det hele av gårde, uten at leseren på noe som helst tidspunkt får inntrykk av at noe egentlig prekært er i ferd med å skje. Forfatteren velger konsekvent de enkleste utveier for å få historien til å gå i hop, noe som hverken gjør den mer spennende eller troverdig.

Bare fullstendig likegyldig.

Symbolsk nok ender det hele med et totalhavari på Hardangervidda.

