«Haddys uppercut!»: Haddy Njie - «Dagbok 13. desember – 13. februar»

De skumleste slagene kommer nedenfra. Haddy Njies nye bok er en skikkelig uppercut, klokkerent plantet på hakespissen til alle Trond Giskes fiender.

Den såkalte Giske-saken trenger neppe å rekapituleres for VGs lesere. Det er ennå ikke to år siden mediestormen mot Aps daværende nestleder startet. Varsler om flere tilfeller av upassende, seksualisert oppførsel skulle i løpet av kort tid koste ham vervet som nestleder og mulig kronprins, og en stund så det ut til at hele mannens politiske karriere lå like knust som glasskår etter et fuktig nachspiel.

Giskes daværende samboer og nåværende kone, Haddy Njie, er utdannet journalist og et skrivende menneske. Det merker man godt i denne bearbeidede dagboken fra vinteren 2017-2018. Den starter selveste Luciadagen 13. desember, med et forvarsel om de første alvorlige presseoppslagene som er på vei, og den slutter nøyaktig to måneder senere, 13. februar 2018. Det var Trond Giskes første dag tilbake på Stortinget, etter sykemeldingen han gikk ut i da det stormet som verst.

Noe av det mest imponerende med Haddy Njies bok er hvordan hun klarer å skildre en virkelighet som splintres opp i uhåndterlige biter etter hvert som mediestormen for alvor får tak. Panikk, forvirring og aggresjon – alle følelsene som raser i og rundt den lille familien hun er en del av. «Jeg klarer ikke å skille varslerhistoriene fra hverandre. De er bare del av en mørk masse av mennesker som vil oss vondt», skriver hun et sted.

Det gjør inntrykk å lese hvordan Trond Giske i januar 2018 åpenbart hadde tenkt igjennom muligheten for å gjøre en slutt på det hele.

Om boken Dokumentar Sider: 362 Pris: 399,- Gyldendal

Har du vært i tvil om hvorvidt varslersakene mot Giske var del av en maktkamp i Aps ledelse, så er du ikke det lenger etter å ha lest denne boken. Haddy Njie er da også nådeløs mot resten av toppledelsen. Hverken Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik eller Kjersti Stenseng vil hun nevne ved navn. De kalles bare partilederen, nestlederen og partisekretæren. Og på et tidspunkt har Njie drapsfantasier om partilederen.

Til tross for en tidvis oppdrevet dramaturgi, er dette også en klok og reflektert bok. Haddy Njie gjør seg interessante tanker om mektige menns manglende evne til å se seg selv og sin egen oppførsel utenfra, samtidig som hun skriver presist om de problematiske sidene ved metoo-kampanjen. Blant annet dette om privilegerte feminister: «De vil skape revolusjon på vegne av noen de tror finnes. De vil ta makt fra en de tror misbruker den.»

«Dagbok 13. desember – 13. februar» er et rendyrket subjektivt innlegg i historien om en av de største politiske skandalene som har rammet Norge på lange tider. Likevel er jeg sikker på at mange, også de som trodde de var lei hele Giske-saken, vil ha utbytte av å lese den.

Og Haddy Njie: Du må fortsette å skrive. Dette kan du!

