Formidabel pageturner! Lucinda Riley: «Solsøsteren»

Så er hun er igjen, Lucinda Riley, med en bestselger før den har nådd bokhandlerne. «Solsøsteren» tar leseren på tur og med storm til upper class i Storbritannia, på Manhattan og kolonitidens Kenya. No more, no less.

Cappelen Damm åpner bokåret for sjette gang med Lucinda Riley og nok en formidabel pageturner på 800 sider.

Det er sjette bok i De syv søstre-serien - som bare må sies å være en imponerende skrivemaraton. «Solsøsteren» er feel-good fra første side, selv om det er atskillig alvor underveis. Men trivselsskaperen Riley vet å punche inn miljøer, detaljer, godbiter og parallellhistorier i fortid og nåtid.

Hun overvinner, ja jeg innrømmer det, den mest standhaftige skeptiker med sin fortellerglede og fortellerevne. Det er ikke nobel verdenslitteratur, men dersom vi vurderer boken i sin sjanger, så er dette ukomplisert underholdningslitteratur på sitt beste.

«Solsøsteren. Electras historie» Sjette bok i serien om De syv søstre. Forfatter: Lucinda Riley Sjanger: Roman Oversetter: Benedicta Windt-Wal Forlag: Cappelen Damm Sider: 796 sider Pris: 350,-

Og rundt den sjette søsteren, 26 år gamle Electra D’Aplièse, har Riley lagt et vell av ingredienser: En svart supermodell, høyreist og eksentrisk. Hun leier en kjempeleilighet på Manhattan, har aldri tatt undergrunnen, hun bestiller bil og hjelp til alt. Og hun pøser på med alkohol og kokain og har sex med de mange menn som svirrer rundt modellens fotooppdrag verden over. Electra vasser i penger og har «alt», men er dønn ensom.

Her er det Lucinda Rileys nøkkelkonsept trer hjelpende inn, letingen etter opphav, formødre og forfedre, samt en pendling mellom fortid og nåtid.

Romanserien «De syv søstre» tar utgangspunkt i mytologien i De syv søstre i Pleiadene, en klynge stjerner i stjernebildet Orion. Riley har selvsagt lagt ut masse detaljer om dette på sin egen påkostede hjemmeside. Electra er vokst opp i Genève på slottet Atlantis (ikke tilfeldig navn), og de seks søstrene – den syvende er «savnet» - er adoptert fra hele verden av en rik eksentrisk forretningsmann, Pa Salt. Etter hans død får søstrene utlevert en konvolutt med underfundige spor til sitt biologiske opphav, og dermed vips - en roman for hver søster, et vinnerformular.

Men det er mer som gjør at Riley har slått til med denne serien. Det er evnen til å skape sammensatte univers, gjennom to parallelle historier og stort persongalleri i eksotiske miljøer og land, fram til nå i Skottland, Granada, Brasil, Frankrike Østerrike, Australia og Telemark i Norge.

Lucinda Riley får pluss i margen for sin research som hun drysser ut fra sin allvitende himmelske fortellerposisjon. Hun bretter virkelig ut lerretene rundt Electra i nåtid og en parallellhistorie 70 år tilbake, New York i 1938, Kenya 1939 og en ny verdenskrig. Cecily Hunter-Morgan, datter av en styrtrik forretningsmann i New York, sendes med knust hjerte til en festglad gudmor som skal ta hånd om henne i Kenya.

Skildringene av amerikansk og britisk overklasse er fascinerende nok, men nedslaget i kolonimiljøet i Kenya er best. Her er en nådeløs skildring av cocktailparties, skjørlevnet og hvit arroganse, men også av kvegfarmere som sliter og respekterer de lokale stammene. Og en spennende ungkar med nære venner blant masaiene. Nuff said.

I blant glir det for raskt og overflatisk, mekanisk og til tider irriterende sømløst. Dessuten er den i lengste laget med sine nesten 800 sider. Merkelig også at Riley som snekrer fortellinger rundt sterke og karismatiske kvinner, får sine bøker utgitt med ansiktsløse kvinner på omslagene, gang på gang.

Men her er rikelig hjerte og smerte, drama, floskler og klisjeer og alt som hører sjangeren til. Og trivsel og susende sjarm i overflod.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 09.01.20 kl. 10:30

