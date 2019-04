LA SEG FLAT: – Dumme ting som jeg har gjort, har skjedd i forbindelse med alkohol eller narkotika. Jeg har oppført meg tåpelig, uttalte Fredrik Virtanen til Aftonbladet etter anklagene om seksuell trakassering i 2017. Nå gir han ut bok. Foto: May B. Langhelle

Bokanmeldelse: Fredrik Virtanen: «Uten nåde - en ransakelse»: Harmdirrende mediekritikk

Han var det første store «offeret» til den svenske metoo-bevegelsen høsten 2017. Nå slår Fredrik Virtanen fryktelig tilbake mot sine egne – nemlig svensk presse.

Oppdatert nå nettopp







BOKAKTUELL: Fredrik Virtanen er aktuell med boka «Uten nåde».

Hovedpunktene i historien om Fredrik Virtanen skulle være kjent for de fleste avislesere: Da metoo-bevegelsen i Sverige skjøt fart for halvannet år siden, ble han utpekt og navngitt som voldtektsmann av skuespilleren og medieprofilen Cissi Wallin (i Virtanens bok omtalt som «Rebecka» eller «Instagram-kjendisen»).

Den påståtte voldtekten skulle ha funnet sted i 2006, men saken ble først anmeldt i 2011 – for så å bli henlagt. Da anklagene igjen ble brakt på bane i 2017, var det altså med full identifisering av Virtanen – først på sosiale medier og senere i ledende svenske aviser som Expressen og Svenska Dagbladet.

Den korte og nokså objektive versjonen av hva som så skjedde, er at anklagene kostet Fredrik Virtanen både den høyprofilerte posisjonen som mediekjendis og kommentator i Aftonbladet og hans offentlige ære. Den noe lengre og sterkt subjektive versjonen kan du lese i «Uten nåde».

BOKEN Fredrik Virtanen «Uten nåde - en ransakelse» Dokumentar Oversatt av Lars Lenth Sider: 253 Pris: 399,- Gloria Forlag Vis mer vg-expand-down

Virtanen er både ubarmhjertig og nådeløs i sin jakt etter sannhet og oppreisning. Til å begynne med kan man føle seg som en kikker når han velger å gjengi lange utdrag av avhørsprotokollene fra syv år tilbake – både med seg selv og med «Instagram-kjendisen».

Men det går an å forstå hans intense ønske om å renvaske seg, samtidig som det etter lesingen henger igjen store spørsmålstegn både når det gjeldet det reelle hendelsesforløpet den kvelden i 2006, og mannens vurderingsevne generelt. Ikke minst når man vet at Fredrik Virtanens liv den gangen var preget av et alkohol- og narkotikaforbruk som kunne tatt knekken på enhver.

Høsten og vinteren 2017-18 var Virtanen uansett så langt nede som han kunne komme.

les også Norsk forlag gir ut #metoo-boken ingen svenske forlag vil ta i

Arbeidsledig og æresløs, herjet av angstanfall og selvmordstanker: «Alt er tatt fra meg. Jeg ligger på bunnen mens hele verden pisser på meg».

Fra å være en mediekonge er han i løpet av noen uker redusert til et medieoffer. Det er fra dette absolutte bunnpunktet han starter det møysommelige arbeidet med å stable seg selv på beina igjen, både privat og profesjonelt.

For å forstå hva som skjedde nøyer han seg heldigvis ikke med å granske sin egen navle.

les også Aftonbladet-journalist anklages for overgrep og sextrakassering: – Jeg har oppført meg som en drittsekk

«Uten nåde» er først og fremst et rasende oppgjør med den mediedynamikken som gjorde at metoo-bevegelsen fikk så voldsomt gjennomslag i Sverige. Virtanen legger ikke fingrene imellom, men kaller det som skjedde høsten 2017 for medienes intellektuelle kollaps:

«Det var en tid da alle vitneutsagn ble tatt for god fisk. En slags hellig, religiøs krig. Den svenske inkvisisjonen». Og dynamikken ble slik den ble fordi sosiale medier skyver de ekte mediene foran seg», skriver han. Det skaper et debattklima som gir grobunn for radikalisme, et følelsesbasert samfunn der det er de ekstreme kreftene som får definisjonsmakten.

Enten det er «den narsissistiske YouTube-feminismen» eller den aggressive høyrepopulismen: «Den større historien handler om den seriøse journalistikkens kår i et samfunn der moralisme, pøbelvelde og lynsjinger truer med å ta over makten fra samfunnsinstitusjonene».

Fredrik Virtanen er langt mer interessant å lese når han angriper de svenske mediene enn når han forsvarer seg selv. Men som bidrag til å forstå hva som egentlig traff oss i 2017 er «Uten nåde» både interessant og provoserende.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 29.04.19 kl. 16:38 Oppdatert: 29.04.19 kl. 16:52