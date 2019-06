Gisle Oddstad

«Kniv» av Jo Nesbø: Første kapittel

Jo Nesbø stilte seg et spørsmål før han skrev den 12. boken om Harry Hole: Hva er det verste jeg kan utsette Harry for? Han fant bare ett svar - og gikk for det. Les første kapittel her!

Kapittel 1:

En fillete kjole vaiet fra en grein på et råttent furutre. Det fikk den gamle mannen til å tenke på en sang fra ungdommen, om en kjole på en tørkesnor. Men denne kjolen vaiet ikke i sønnavinden som i sangen, men i den iskalde strømmen av smeltevann i en elv. Det var helt stille her nede på bunnen av elva, og ...

